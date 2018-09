3 món lẩu cứ trời mưa là thèm

Lẩu kim chi, lẩu bò nhúng dấm hay lẩu cá kèo đều có đặc điểm chung là thanh thanh, chua chua, không ngấy mỡ.

Sau nhiều tháng ngày oi bức nóng nực, thời tiết những ngày này ở Hà Nội khiến nhiều người nhớ ngay tới những nồi lẩu nghi ngút khói, vừa húp vừa xuýt xoa, hít hà. Mặc dù nhiệt độ đang khá mát mẻ nhưng những món lẩu mùa hè vẫn phải đảm bảo không có quá nhiều thịt, đạm để tránh cảm giác nhanh ngán.

Lẩu kim chi Hàn Quốc

Trời mưa, còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi quây quần trong quán nhỏ, thưởng thức nồi lẩu kim chi chua chua, ngọt ngọt, cay bỏng lưỡi, nhâm nhi cùng ly sochu như trong phim Hàn. Món ăn này xuất phát từ Hàn Quốc với loại nước dùng có vị cay cay nồng nồng rất đặc trưng.

Ảnh: FB Kei

Thực khách thường e ngại rằng nồi lẩu Hàn không ăn kèm rau như lẩu Việt thì có thể sẽ hơi ngán nhưng với món ăn này, đầu bếp chế biến cùng nấm kim châm, kim chi thái nhỏ, đậu phụ, thịt bò... nên rất dễ ăn. Nước dùng trong, vị chua cay vừa, ngọt thịt, bùi bùi béo béo từ trứng sống. Vị cay rất đặc biệt bởi không hề gắt như sa tế hay ớt tươi, mà nồng nồng, thơm mùi ớt Hàn, đủ để thực khách xuýt xao trong ngày mưa se se.

Do ít mỡ nên lẩu kim chi cũng khá "thân thiện" với những cô nàng giảm cân. Vị cay cũng có thể gia giảm tùy theo khẩu vị, ngay cả khi đi cùng trẻ nhỏ.

Địa chỉ: 38 Cao Bá Quát, Hà Nội.

Lẩu bò nhúng dấm

Trong các món lẩu ngày hè thì lẩu bò nhúng dấm có lẽ là món được ưu ái nhất bởi nồi lẩu chỉ đóng vai trò làm chín thịt bò chứ thực khách không uống nước dùng trực tiếp, vì thế sẽ không bị nóng. Bò nhúng giấm là sự kết hợp giữa hai món lẩu và cuốn.

Ảnh: Nguyên Chi

Sau khi nhúng thịt bò chín tới, khách ăn sẽ cuốn thịt trong bánh đa nem với bún, rau sống, dứa, chuối xanh và các loại rau xanh, chấm cùng mắm nêm - loại mắm gần giống với mắm chấm cá kèo, có vị ngọt, đậm mùi và rất hợp vị với thịt bò.

Nồi nước dùng ở nhiều nơi còn có thêm vài lát dừa tươi để thêm vị béo bùi và đậu rán vàng để ăn lai rai trong lúc chờ thịt chín. Trong các loại thịt bò thì bắp bò nhanh chính nhất nhưng hơi dai, gầu bò mềm ngọt còn gân thì mềm ngọt như tan trong miêng, dù rằng thời gian đun lâu hơn cả.

Do nước chua, lại được đun sôi nên thịt bò rất nhanh chín, lại mềm và ngọt thịt.

Ảnh: Nguyên Chi

Để ăn bò nhúng dấm, ở Hà Nội có rất nhiều địa chỉ nổi tiếng, mỗi nơi lại chế biên hơi khác đôi chút nhưng nhìn chung món này khá dễ ăn, nhiều rau nên ăn nhiều vẫn không chán.

Địa chỉ tham khảo: 46 Trần Xuân Soạn, phố Thái Phiên (đoạn gần cắt với phố Huế), 275 Tô Hiệu, 19 Hòe Nhai...

Lẩu cá kèo

Lẩu cá kèo là món ăn đến từ quê hương sông nước miền Tây, mang hương vị đậm đà, đủ cả chua, cay, mặn, ngọt, chế biến ăn ý, hài hòa. Cá kèo nhỏ bằng đầu ngón tay, da nhớt, bỏ trực tiếp vào nồi lẩu khi còn sống nên đảm bảo rất tươi ngon. Miếng cá khi chín ăn rất mềm, ngọt thịt, không có xương dăm nên khá dễ ăn.

Ảnh: Nguyên Chi

Góp phần vào hương vị đặc biệt của món lẩu cá kèo chính là nồi nước dùng gồm 2 thành phần chính là lá giang với vị chua chua chát chát như lá chè và rau đắng. Một chút đắng đắng của mật cá cùng rau đắng, vị mềm ngọt, thơm thơm của thịt cá hòa quyện trong nước lẩu lá giang chua nhẹ khiến thực khách mê lòng. Món ăn này ăn kèm với các loại rau sống như hoa chuối, rau đắng, giá đỗ, rau muống chẻ.

Thịt cá kèo được chấm với loại mắm me chua ngọt, đặc trưng của miền sông nước Nam bộ. Mắm me được làm từ me chín, tỏi, ớt, gừng băm nguyễn và nước mắm tạo thành thứ nước chấm sền sệt.

Ảnh: Nguyên Chi

Quán miền Tây ở Hà Nội không hiếm, nhưng quán ngon thì không nhiều. Nổi tiếng nhất là quán Bà Sáu Cần Thơ (65 Văn Cao), nhà hàng Phương Nam (ngõ 69 Chùa Láng), ngõ 371 Đê La Thành, hệ thống Món ngon miền Tây, ngõ 3 Vũ Thạnh, Hẻm Quán 68 Hoàng Cầu...

Nguyên Chi