25 món ăn nổi tiếng nhất định phải thử khi đến Singapore

Có thể bạn mới nghe qua cua sốt ớt, cháo ếch hay cơm gà... nhưng ở Singapore còn nhiều món ngon nữa mà nếu chưa thử, hãy quay lại.

1. Bak Kut Teh (canh/súp sườn heo)

Một trong nhiều sự tích về Bak Kut Teh là ngày xưa ở Singapore, có một người nghèo đói đến một cửa hàng bán thịt heo bên đường để xin ăn. Chủ cửa hàng tuy cũng ở trong hoàn cảnh túng thiếu nhưng vẫn tỏ lòng từ bi. Anh đun sôi một ít thịt heo còn sót lại trên xương và thêm bất cứ loại gia vị rẻ tiền nào để tăng hương vị cho món súp, tạo ra một món canh tựa như trà. Từ đó, trà xương heo được ra đời, không chỉ rất ngon mà còn là một thứ thuốc hữu dụng để bồi bổ sức khỏe, thanh lọc cơ thể.

Địa chỉ tham khảo:

- Ya Hua Bak Kut Teh: 7 Keppel Road, #01-05/07, PSA Tanjong Pagar Complex, Singapore 089053 (đóng cửa ngày thứ hai)

- Song Fa Bak Kut Teh: 11 New Bridge Road #01-01, Singapore 059383

- Ng Ah Sio Pork Ribs Soup: 208 Rangoon Road, Hong Building Singapore 218453 (đóng cửa ngày thứ hai)

- Leong Kee (Klang) Bak Kut Teh: 321 Beach Road, Singapore 199557 (đóng cửa ngày thứ tư)

>> Xem thêm: Bak Kut Teh, món ăn rất nổi tiếng ở Singapore

2. Dim sum

Đây là món ăn phổ biến ở Hong Kong/Thượng Hải... và cũng khá nổi tiếng tại khu vực người Hoa tại Singapore. Dim sum hay còn gọi là 'Dian xin' không hẳn là một món ăn, mà là tập hợp các miếng đồ ăn nhỏ để khai vị - một phong cách ăn uống điển hình của người Trung Quốc. Các món dim sum nhân thịt lợn nướng rất nổi tiếng ở Singapore và được thực khách đánh giá cao.

Địa chỉ tham khảo

- Swee Choon Tim Sum: 191 Jalan Besar, Singapore 208882 (đóng cửa các ngày thứ ba)

- Tim Ho Wan: 450 Toa Payoh Lorong 6, #02-02, ERA Centre, Singapore 319394

- Wen Dao Shi: 126 Sims Ave, Singapore 387449

3. Cua sốt ớt hoặc sốt tiêu

Hai kiểu chế biến cua nổi tiếng nhất ở Singapore là với sốt ớt hoặc sốt tiêu đen. Và đây trở thành món ăn "quốc hồn quốc túy" ở đảo quốc sư tử. Sốt ớt và tiêu cũng được dùng để chấm các món chiên. Cua sốt ớt thường được ăn cùng với các món chiên xù (chiên), chẳng hạn như bánh bao, bạn sẽ có món ăn hoàn hảo, nhớ lâu.

Địa chỉ tham khảo:

- Red House Seafood Restaurant: 68 Prinsep Street, Singapore 188661

- No Signboard Seafood: 414 Geylang Singapore 389392

- Long Beach Seafood: Blk 1018 East Coast Parkway, Singapore 449877

- Crab Party: 98 Yio Chu Kang Road, Singapore 545576

- Ban Leong Wah Hoe Seafood: 122 Casuarina Road, Singapore 579510

>> Xem thêm: Cua sốt ớt - món ăn phải thử khi đến Singapore

4. Bánh carot chiên

Mới nghe tên mọi người có thể nhầm lẫn món ăn này với bánh tráng miệng của người Mỹ. Nhưng thực chất nó chẳng liên quan, thậm chí cả cái tên. Bánh cà rốt Singapore này được làm từ trứng, củ cải và bột mì. Món ăn khá thông dụng cả ở Singapore và Malaysia.

Địa chỉ tham khảo

- Carrot Cake: 20 Kensington Park Road, Chomp Chomp Food Centre, Singapore 557269 (thỉnh thoảng đóng cửa vào thứ ba)

- Fu Ming Carrot Cake: Blk 85 Redhill Lane, Redhill Food Centre, Singapore 150085

- Hai Sheng Carrot Cake: Blk 724 Ang Mo Kio Ave 6, Market and Food Centre, #01-09, Singapore 560724

- He Zhong Carrot Cake: 51 Upper Bukit Timah Rd, Bukit Timah Market and Food Centre, Singapore 588172

5. Mỳ vằn thắn kiểu Singapore

Mỳ vằn thắn của Singapore hơi giống món ăn tương tự ở Hong Kong, nhưng đã trở thành món ăn đặc trưng Singapore nhiều năm. Phiên bản mỳ ở Singapore thường ăn khô, chỉ có một chút nước sốt, vài lát thịt xá xíu, sủi cảo nhân thịt lợn và một bát nước dùng. Nếu ăn được cay, bạn sẽ dùng loại sốt có ớt, còn không sốt đó sẽ thay bằng loại có cà chua. Bánh bao thịt nướng chiên hoặc rán có thể được dùng kèm mỳ.

Các địa chỉ tham khảo:

- Fei Fei Wanton Mee: 62 Joo Chiat Place, Singapore 427785

- Kok Kee Wanton Mee: 380 Jalan Besar, Lavender Food Square, #01-06, Singapore 209000

- Parklane Zha Yun Tun Mee House: 91 Bencoolen Street, #01-53, Sunshine Plaza, Singapore 189652

6. Bánh mì nướng kaya với trứng luộc lòng đào

Đây là món ăn sáng truyền thống của Singapore, với một miếng bánh mì nướng với trứng hoặc dừa, sau đó phết một lớp bơ. Món ăn này cũng có một số biến thể, sử dụng bánh mì đen cắt mỏng, bánh tròn... tương tự như bánh mì nướng kiểu Pháp. Trứng sẽ được chế biến bằng cách cho vào một nồi nước đã sôi (không đặt trên lửa), sau khoảng 7 đến 10 phút thì lấy trứng ra.

Địa chỉ tham khảo

- Killiney Kopitiam: 67 Killiney Road, Singapore 239525

- Chin Mee Chin Confectionery: 204 East Coast Road, Singapore 428903 (đóng cửa vào thứ hai)

- Good Morning Nanyang Cafe: 20 Upper Pickering Street, Hong Lim Green Community Centre, Singapore 058284

- Ya Kun Kaya Toast: 18 China Street #01-01, Far East Square, Singapore 049560

7. Laksa

Laksa là món ăn có nguồn gốc từ Trung Quốc và Malaysia, hay còn được gọi là từ nền văn hóa Peranakan. Có hai loại laksa trông thường là cà ri và asam laksa. Laksa cà ri chiếm ưu thế ở Singapore, trong khi đó assam laksa lại được tìm thấy nhiều hơn ở các vùng ở Malaysia như Penang. Trên thực tế, có rất nhiều biến thể của Laksas khác nhau trong nước dùng và thậm chí cả mì. Laksa cà ri truyền thống sử dụng bún, sữa dừa, tau pok (lẩu beancurd), cá lát, tôm và sò huyết (hum). Do cắt giảm chi phí hoặc sở thích vị giác, một số quầy hàng có thể không cho thêm tôm và sò huyết. Một biến thể độc đáo của Laksa Singapore gọi là Katong Laksa với sợi bún cắt ngắn và ăn bằng thìa.

Địa chỉ tham khảo

- 328 Katong Laksa: 51/53 East Coast Road, Singapore 428770

- Sungei Road Laksa: Blk 27 Jalan Berseh, #01-100 Singapore 200027

- Janggut Laksa: 1 Queensway, Queensway Shopping Centre, #01-59, Singapore 149053

8. Đầu cá nấu cà ri

Một món ăn lai giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng trở nên khá phổ biến khi du nhập vào Singapore. Đó là một món ăn khá ngon, với phần đầu của con cá (thường là cá hồng) được hầm trong cà ri với đủ các loại rau. Cách nấu cà ri Ấn Độ có hương thơm và hương vị nặng hơn, trong khi kiểu Trung Quốc thì nhẹ và ngọt ngào hơn. Các biến thể bao gồm cà ri cá kiểu Assam, thêm mùi vị chua với me (assam).

Địa chỉ tham khảo

- Gu Ma Jia (assam style): 45 Tai Thong Crescent, Singapore 347866

- Bao Ma Curry Fish Head (Chinese style): #B1-01/07, 505 Beach Road, Golden Mile Food Centre, Singapore 199583

- Zai Shun Curry Fish Head (Chinese style): Blk 253 Jurong East St 24, First Cooked Food Point, #01-205, Singapore 600253 (đóng cửa thứ tư)

- Karu’s Indian Banana Leaf Restaurant (Indian style): 808/810, Upper Bukit Timah Road, Singapore 678145

- Samy’s Curry (Indian style): 25 Dempsey Rd, Singapore 249670

9. Mỳ thịt nạc

Được biết đến với cái tên "Bak Chor Mee", đây là một món ăn có thịt lợn, gan, thịt viên hoặc cá quả, cá thái lát và một loại nước sốt đặc trưng. Thông thường, món ăn được phục vụ dạng khô và bạn có thể lựa chọn giữa tương ớt hoặc sốt cà chua và nhiều loại mỳ để sử dụng. Các loại mỳ thường là Mee Pok (mỳ dẹt) hoặc Mee Kia (mỳ sợi nhỏ).

Địa chỉ tham khảo

- Tai Hwa Pork Noodle: Blk 466 Crawford Lane #01-12, Singapore 190465 (đóng cửa ngày thứ hai tuần đầu tiên và tuần thứ ba của mỗi tháng).

- 58 Minced Meat Mee: 3 Yung Sheng Road, #03-150, Taman Jurong Market and Food Centre, Singapore 618495

- Seng Hiang Food Stall: Blk 85 Bedok North Street 4, Fengshan Market & FoodCentre, Singapore 460085

- Seng Kee Mushroom Minced Pork Noodles: 49A Serangoon Garden Way, Serangoon Garden Market & Food Centre, Singapore 555945

10. Hàu ốp lết

Một món ăn phổ biến ở Singapore cũng như các chợ đêm tại Đài Loan, được nhiều người yêu thích. Các gian hàng bán bánh cà rốt thường bán omelette hàu vì cách chế biến tương tự, bởi ngoài hàu thì đầu bếp đều phải sử dụng một nguyên liệu khá bổ biến là trứng. Tinh bột khoai tây thường được trộn lẫn vào nguyên liệu để chiên, khiến cho thành phẩm ngon hơn. Bạn có thể yêu cầu loại không có bột, nhưng giá thành vì thế sẽ cao hơn.

Địa chỉ tham khảo:

- Simon Road Oyster Omelette: 965 Upper Serangoon Road, Mee Sek Coffeeshop, Singapore 534721 (đóng cửa thứ ba)

- Ang Sa Lee Oyster Omelette: 20 Kensington Park Road, Chomp Chomp, Singapore 557269 (đóng cửa một số ngày thứ tư)

- Bedok 85 Fried Oyster Omelette: Blk 85 Bedok North Street 4, Fengshan Market & FoodCentre, Singapore 460085

- Ah Hock Fried Oyster Hougang: Blk 90 Whampoa Dr, #01-54, Whampoa Hawker Centre, Singapore 320090 (đóng cửa thứ tư)

11. Satay

Satay là món thịt được ướp các loại gia vị và sau đó nướng trên lửa. Đây là món ăn bắt nguồn từ Indonesia và nay khá phổ biến ở Singapore. Các nhà hàng gian hàng có mặt ở khắp nơi, thường do người Trung Quốc, Mã Lai hoặc người Ấn Độ điều hành. Các loại thịt đặc trưng bao gồm thịt gà, thịt bò, thịt cừu và thậm chí cả thịt heo do chủ hàng gian hàng Trung Quốc bán. Ketupat (bánh gạo), hành và dưa chuột thường đi kèm với satay.

Địa chỉ tham khảo:

Kwong Satay: 549 Lorong 29 Geylang Road, Sing Lian Eating House, Singapore 389504 (đóng cửa một số ngày thứ tư)

Haron Satay: 1220 East Coast Parkway, East Coast Lagoon Food Village, Singapore 468960

Chuan Kee Satay: Block 51 Old Airport Road, #01-85, Old Airport Road Food Centre Singapore 390051 (đóng cửa thứ hai và năm)

12. Mỳ tôm Hokkien

Đây là một món ăn hỗn hợp mỳ trứng và mỳ ăn liền với các loại đồ ăn kèm là thịt lợn chiên, tôm, cá và mực. Một số nơi cho cả thịt lợn dải để tăng thêm hương vị. Đây là món ăn quen thuộc của những công nhân nhà máy sản xuất mì Hokkien thời hậu chiến, tập trung dọc đường Rochor và họ chiên những loại mỳ mà họ có. Đừng nhầm lẫn món ăn này với một loại mỳ có cùng tên gọi là Hokkien Char mee, chỉ sử dụng mỳ trứng và nước sốt màu đen.

Địa chỉ tham khảo

- Eng Ho Fried Hokkien Prawn Mee: 409 Ang Mo Kio Avenue 10, #01-34, Teck Ghee Square Food Centre, Singapore 560409

- Ah Hock Fried Hokkien Noodles: 20 Kensington Park Road, Chomp Chomp, Singapore 557269 (đóng cửa một lần vào ngày 14 âm lịch mỗi tháng).

- Chia Keng Fried Hokkien Mee: 20 Kensington Park Road, Chomp Chomp, Singapore 557269

- Serangoon Fried Hokkien Mee: 556 Serangoon Road, Singapore 218175

13. Tàu hũ

Tàu hũ là một món tráng miệng xuất xứ từ Trung Quốc được làm từ đậu nành, ướp ngọt với siro đường, có thể ăn nóng hoặc lạnh, đôi khi với Tang Yuan, một loại thạch hoặc sữa đậu nành. Thời gian gần đây, một loại thạch, tương tự như tàu hũ nhưng để đông khá phổ biến khiến nhiều người Singapore phải xếp hàng dài để mua. Món ăn mới này được chế biến từ nhiều nguyên liệu như xoài, dưa...

Địa chỉ tham khảo:

Rochor Original Beancurd: 2 Short Street, Singapore 188211

Lao Ban Soya Beancurd (gelatine type): #01-127 and #01-107 Old Airport Road Hawker Centre, 51 Old Airport Road (dóng cửa ngày thứ hai)

Selegie Soya Bean: 990 Upper Serangoon Road, Singapore 534734

14. Ice Kacang (kem đá bào)

Món ăn từ đá bào, được chế biến từ máy nghiền đá, tạo thành những "núi băng", bên trên có rưới thêm các loại nước sốt hoa quả, có đậu đỏ, thạch... Sau đó, sữa đặc được phủ lên trên cùng với siro màu để tạo hiệu ứng. Cách chế biến khác là làm tràn với gula melaka, thêm kem hoặc các loại phủ khác như sầu riêng hoặc siro chocolate. Để có được một ly kem hỗn hợp các thành phần như đậu đỏ, hạt chanh, thạch… thì cần đến máy xay sinh tố. Sau khi đã xay nhuyễn, cho một chút sữa đặc lên cùng siro để tạo hiệu ứng màu.

Địa chỉ tham khảo:

Annie’s Peanut Ice Kacang: 20 Ghim Moh Road, #01-35, Ghim Moh Market & Food Centre Singapore 270020

Mei Heong Yuen: 65-67 Temple Street, Singapore 058610

An Ji Xiang Hua Ice Jelly: Blk 335 Smith Street, #02-183, Chinatown Complex Market, Singapore 050335

>> Xem tiếp

Ling Nguyen