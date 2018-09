12 thói quen ăn uống cần thay đổi để có lợi cho sức khỏe

Không nên gọt vỏ khoai tây Lý do: chất bổ dưỡng nhất của khoai tây là kali, sắt, phốt pho và vitamin C, chủ yếu chứa trong vỏ. Bạn chỉ cần rửa sạch vỏ, ngâm cho sạch, sau đó nướng hoặc hầm. Một lưu ý quan trọng là nếu khoai tây có phần vỏ chuyển sang màu xanh thì có thể nó đã nhiễm một số chất độc hại. Trong trường hợp này, bạn gọt vỏ, hoặc an toàn hơn là ăn củ khác.