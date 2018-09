12 loại thực phẩm không nên cất vào tủ lạnh

Không những không bảo quản được chất lượng của các loại thức ăn dưới đây mà tủ lạnh còn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

1. Lá rau xanh

Những loại rau có lá như mồng tơi, rau ngót, rau cải, rau muống… đều không nên bảo quản trong tủ lạnh, lá sẽ nhanh bị khô. Tuy nhiên những loại rau khác như bắp cải, cà rốt, cần tây, hành tây, bí đỏ, cà tím… thì có thể bảo quản trong tủ lạnh mà không lo bị hỏng.

2. Chuối, vải

Chuối, vải đều là hoa quả nhiệt đới rất kị môi trường lạnh. Nếu bỏ vào tủ lạnh không chỉ vỏ sẽ chuyển sang màu đen nhìn mất thẩm mỹ mà hàm lượng dưỡng chất có trong quả sẽ bị mất đi. Vì vậy chỉ nên để ở nơi thoáng gió, không bị ánh nắng chiếu vào.

3. Chocolate

Nhiều người thường có thói quen đẻ sôcola trong ngăn mát tủ lạnh tuy nhiên điều này hoàn toàn sai lầm vì khi bảo quản trong tủ lạnh bề mặt cả sôcôla dễ kết thành sương trắng làm mất vị ngon đặc trưng ban đầu, đồng thời đây cũng chính là điều kiện hơi ẩm thuận lợi cho vi khuẩn sản sinh. Muốn bảo quản sôcôla tốt nhất nên cho vào túi hút chân không, rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh.

4. Cà chua

Trong các loại rau củ, cà chua là loại thực phẩm bạn không nên bảo quản trong tủ lạnh. Tương tự như cà chua, những loại quả có nhiều nước nên hạn chế cho vào tủ lạnh. Những loại quả này nếu để lạnh thời gian dài sẽ xuất hiện các chấm đen, mềm nát và thay đổi hẳn mùi vị của nó. Cất giữ cà chua trong tủ lạnh chỉ làm nó dần dần héo đi và không còn tươi ngon. Tốt nhất bạn nên để cà chua ở nơi mát và dùng trong ngày.

5. Cà phê

Nhiệt độ trong tủ lạnh làm mất đi hương vị vốn có của cà phê, bên cạnh đó nếu để chung cùng các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh cà phê sẽ hút các mùi của thực phẩm khác.

6. Bánh mỳ

Bánh mỳ cho vào tủ lạnh sẽ bị khô và mềm không còn giòn nữa, Vì vậy để bảo quản bánh mỳ nên cắt nhỏ, cho vào túi thấm dầu, để trên ngăn đá.

7. Dưa hấu

Trong dưa hấu có chứa rất nhiều chất chống oxy hoá tự nhiên rất có lợi cho sức khoẻ, có thể ngăn ngừa ung thư hay chống tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên nếu cho dưa hấu vào trong tủ lạnh, ở nhiệt độ khoảng 5 độ C rất dễ làm dưa bị úng, ngoài ra còn làm cho dưa hấu mất đi các chất chống oxy hoá. Tuổi thọ của dưa hấu là từ 15 đến 21 ngày nếu được cất giữ ở mức 12 độ C. Chính vì vậy tủ lạnh không phải là nơi dành để bảo quản dưa hấu tốt nhất.

8. Khoai tây

Để khoai tây trong tủ lạnh sẽ khiến khoai mọc mầm và làm mất hương vị. Vì vậy cách tốt nhất là bảo quản chúng trong túi giấy.

9. Mật ong

Mật ong khi cho vào tủ lạnh sẽ bị kết tinh và đông cứng làm mất đi dưỡng chất có trong mật ong. Vì vậy đối với mật ong chỉ cần đóng nắp thật chặt là bạn có thể bảo quản được mật ong tốt.

10. Dăm bông

Chất béo và nước có trong dăm bông kết hợp với nhiệt độ thấp làm cho dăm bông nhanh hỏng hơn. Vì vậy không nên để thịt dăm bông bảo quản trong tủ lạnh.

11. Hành tây

Trong tủ lạnh, hành tây sẽ bị thối vì điều kiện ẩm ướt và thiếu sự lưu thông không khí. Hành tây cũng bị thay đổi khi để dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy nên bảo quản hành tây ở nơi mát, không nên để hành tây cạnh khoai tây vì hơi ẩm và các khí do khoai tây tạo ra thúc đẩy nhanh hơn rự phân rã.

12. Nước sốt cay

Trong nước sốt cay có chứa sẵn đường, giấm và muối là những chất bảo quản tuyệt vời. Nước sốt có thể được lưu trữ tới 3 năm. Nhiệt độ thấp không cải thiện được hương vị của nó.

Mimi tổng hợp