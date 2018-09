12 con giáp nên ăn gì đầu năm cho may mắn

Người tuổi Ngọ nên ăn bánh chưng hoặc canh bóng còn người tuổi Dần có thể ăn cá kho, đậu đen để lấy may cho năm mới.

Theo quan niệm của người phương Đông, đầu năm ăn các món ăn có ý nghĩa đặc biệt sẽ mang đến nhiều điều hanh thông, suôn sẻ. Trang Karmaweather vừa chia sẻ một số màu may mắn và yếu tố phong thuỷ bổ trợ cho 12 con giáp, từ đó bạn có thể chọn ra món ăn phù hợp với tuổi của mình. Danh sách dưới đây mang tính chất tham khảo.

Tuổi Tý

Năm Mậu Tuất sắp tới, tuổi Tý có màu may mắn là trắng, xanh, do đó bạn nên ăn xôi trắng, gà chấm muối chanh, cam, chanh bưởi, đu đủ... Yếu tố may mắn là Kim và Mộc nên bạn cũng nên ăn rau xanh, canh măng, nấm trắng hoặc bánh chưng xanh cũng được.

Tuổi Sửu

Màu may mắn là đỏ tươi và xanh lá. Đặc biệt, người tuổi Sửu được khuyên nên ăn táo, theo tiếng Trung có từ đồng âm khác nghĩa là bình an, đủ đầy. Ngoài ra, bạn có thể ăn thêm xôi gấc, dưa hấu, thịt đỏ, lạp xưởng, cà chua, rượu vang đỏ... Yếu tố may mắn là Mộc và Hoả nên đụng đũa đầu năm với miếng bánh chưng, các loại rau xanh, măng hoặc uống trà xanh.

Bánh chưng - món ăn đặc trưng trong ngày Tết của người Việt. Ngoài ra bánh chưng xanh được coi là hiện thân của hành Mộc.

Tuổi Dần

Màu may mắn là trắng nên bạn có thể ăn canh bóng, xôi trắng, lúa mạch, nấm trắng... Yếu tố may mắn là Kim và Thuỷ nên bạn có thể ăn các loại canh, hoặc các loại thực phẩm có màu đen (tương ứng với hành Thuỷ) như đậu đen, tỏi đen, nấm mèo đen hoặc các loại cá kho.

Tuổi Mão

Màu may mắn là xanh ngọc và đỏ tươi, yếu tố may mắn là Thuỷ và Hoả. Do đó, bạn nên ăn xôi gấc, lạp xưởng, thịt đỏ, cà chua, uống rượu vang đỏ và thực phẩm thuộc mệnh Thuỷ như các loại canh bóng, canh măng, canh cá, cá kho hoặc nấm đen, đậu đen.

Tuổi Thìn

Màu may mắn của tuổi Thìn trong năm tới là màu trắng và vàng, yếu tố may mắn là Kim. Do đó, bạn nên ăn các loại nấm trắng, đỗ trắng, ngũ cốc, xôi trắng hoặc thịt kho hột vịt để gia tăng vận may.

Tuổi Tỵ

Yếu tố may mắn của tuổi Tỵ năm nay là Mộc và Thuỷ. Để gặp nhiều điều thuận lợi, bạn nên ăn nhiều măng, rau củ xào và các loại canh bóng, canh măng thuộc hành Thuỷ. Ngoài ra, bạn có thể ăn thêm các loại cá kho, canh cá hoặc đậu đen, nấm đen. Các loại quả màu xanh như cam, chanh, bưởi hoặc bánh chưng, bánh tét và uống trà xanh cũng đem lại may mắn cho bạn.

Canh bóng - món ăn đặc trưng của Tết ở miền Bắc. Nếu cần sự bổ trợ của hành Thuỷ thì các loại canh như canh bóng, canh măng sẽ rất hữu ích.

Tuổi Ngọ

Năm nay có tới 3 yếu tố có thể đem lại vận may cho bạn là Kim, Mộc, Thuỷ. Do đó, người tuổi Ngọ có thể ăn nhiều món để gặp hên đầu năm như gà, nấm kim châm, xôi (hành Kim), bánh chưng, rau xanh, bưởi, cam, chanh, trà xanh (hành Mộc), canh măng, canh bóng, cá kho, nấm mèo (hành Thuỷ).

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có một năm mới thuận lợi nếu ăn các món thuộc hành Kim và Thuỷ. Cụ thể là các loại cá kho, canh măng, canh bóng, đỗ đen, tỏi đen (hành Thuỷ) và gà chấm muối chanh, lúa mạch, xôi trắng, nấm trắng (hành Kim).

Tuổi Thân

Yếu tố mang lại vạn sự hanh thông cho tuổi Thân năm nay là Mộc và Hoả, màu may mắn là xanh lá và vàng cam. Do đó, bạn nên tích cực ăn bánh chưng, bưởi, cam chanh, trà xanh, các loại rau xanh, măng cùng các loại đồ ăn hành Hoả như xôi gấc, rượu vang, cà chua, dâu tây.

Xôi gấc màu đỏ tươi là món ăn may mắn của nhiều con giáp trong dịp năm mới.

Tuổi Dậu

Trong năm Mậu Tuất, màu xanh lá và yếu tố Thuỷ - Mộc sẽ đem lại khởi đầu thuận lợi cho bạn. Do đó, bạn nên ăn bánh chưng, các loại hoa quả như cam, chanh, bưởi, uống trà xanh. Hoặc bổ sung thức ăn hành Thuỷ như các loại canh, cá kho, nấm đen, tỏi đen, đậu đen...

Tuổi Tuất

Do là năm tuổi nên người tuổi Tuất sẽ cần lưu ý hơn trong mọi hoạt động. Màu may mắn là đỏ và xanh lá, yếu tố may mắn là Hoả - Mộc và Thuỷ. Đặc biệt, bạn được khuyên là nên ăn một quả táo đầu năm để mang lại bình an. Ngoài ra, bạn có thể ăn xôi gấc, lạp xưởng, dưa hấu, cà chua (hành Hoả), bánh chưng, rau xanh, trà xanh, bưởi, cam, chanh, măng... (hành Mộc) và các loại canh, cá kho, đậu đen, nấm đen (hành Thuỷ).

Tuổi Hợi

Năm nay, tuổi Hợi sẽ gặp thuận lợi với màu xanh lá và đầu năm nên đụng đũa với các món ăn thuộc hành Mộc như bánh chưng, rau xanh, trà xanh, măng, bưởi...