10 tiệm ăn mới nổi đáng phải thử ở Hong Kong

Dù là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu đến Hong Kong, bạn cũng nên ghé qua những nhà hàng được giới ẩm thực đánh giá cao này.

Ăn ở Hong Kong không phải là chuyện dễ dàng với khách du lịch, không phải vì không có chỗ ăn mà là bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn. Có tới hơn 24.000 quán ăn, nhà hàng với đủ hương vị trên khắp toàn cầu cho bạn chọn lựa ở Hong Kong. Dưới đây là danh sách những tiệm ăn mà ngay cả những người bản địa sành ăn cũng vô cùng yêu thích, được CNN Travel tổng hợp, dành cho du khách sẽ tới Hong Kong trong năm 2015:

1. Nhà hàng Lai Bun Fu, 5/F, 18 On Lan, Central

Các món ăn ở đây được chế biến bởi đầu bếp nổi tiếng Chung Kin Leung - người từng nấu ăn cho các lãnh đạo thế giới. Món nổi tiếng nhất của Lai Bun Fu là gà quay giòn ăn cùng năm loại gia vị bí truyền.

2. Nhà hàng Burger Circus, 22 Hollywood, Soho

Mới mở từ tháng 11/2014 nhưng hàng hamburger này đã thu hút rất đông khách.

3. Saam, số 51 đường Graham, Soho

Nằm trong khu giải trí Soho ở quận trung tâm của Hong Kong nên chẳng cần phải giới thiệu nhiều thì Saam đã luôn có sẵn lượng khách hàng khủng.

4. Yan Toh Heen, khách sạn The InterContinental Hong Kong, 18 Salisbury, Tsim Sha Tsui

Với hai sao Michelin cộng sự phục vụ từ đầu bếp huyền thoại Lau Yiu Fai, Yan Toh Heen nổi tiếng với các món dim sum, hải sản và tráng miệng ngon tuyệt đỉnh.

5. Nhà hàng The Pawn, 62 Johnston, quận Wan Chai (Loan Tử)

Sự pha trộn tinh tế giữa ẩm thực địa phương với cổ điển Anh đã giúp The Pawn nhận về sao Michelin.

6. Nhà hàng The Continental, One Pacific Place, 88 Queensway

Không gian nhà hàng tuyệt đẹp được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ireland David Collins chính là điểm thu hút của The Continental. Nhà hàng là sự kết hợp giữa ẩm thực Anh và Pháp với các món như sò điệp, thịt cừu...

7. Nhà hàng Toritama, G / F, 2 Glenealy, Central

Vô cùng đông khách vào ban đêm, Toritama phục vụ tới hơn 20 loại thịt gà xiên nướng. Chính vì vậy mà nó đã có rất nhiều fan từ sau khi mở cửa vào cuối mùa hè năm 2014.

8. Nhà hàng Nhật Hanabi, 4 / F, 6 Knutsford Terrace, Tsim Sha Tsui

Chỉ 18 thực khách duy nhất được phục vụ trong một ngày ở Hanabi với các món ăn tinh tế của Nhật Bản như sushi và sashimi.

9. Nhà hàng Aberdeen Street Social, 35 Aberdeen, Central

Nhà hàng thuộc quyền sở hữu của đầu bếp người Anh Jason Atherton - người đã có 22 nhà hàng khác trên toàn thế giới.

10. Nhà hàng On Dining Kitchen and Foodie Bar, 28-29 / F, 18 On Lan, Central

Ngay khi khai trương vào năm 2014, quán ăn này đã giành một ngôi sao Michelin.

* Một sao Michelin có ý nghĩa nhà hàng rất ngon trong phân hạng; hai sao là thức ăn tuyệt vời, đáng quay lại; còn ba sao, cực kỳ hiếm vì thức ăn hảo hạng, đáng giá để làm một chuyến ghé thăm đặc biệt.

Hà Đan

Theo CNN Travel