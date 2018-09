10 sự thật thú vị ít người biết về mì ăn liền

Nhiều người thích ăn mì sống hơn mì chín. Sẽ chỉ mất khoảng 3 triệu đồng cả năm nếu bạn dùng mì ăn liền mỗi ngày.

1. Mì ăn liền đầu tiên trên thế giới từng là món ăn xa xỉ trong các siêu thị

Mặc dù ngày nay mì ăn liền rất rẻ và chỉ là món ăn khi bạn quá bận rộn nhưng vào thời điểm mới ra đời ở Nhật, đây là một món ăn xa xỉ. Momofuku Ando, người đứng sau thành công của thương hiệu mì Nissin cũng đồng thời là người phát minh ra loại mì ăn liền đầu tiên vào năm 1958 khi ông nhận thấy sự khan hiếm của thực phẩm sau Thế chiến II. Loại mì ăn liền đầu tiên mang hương vị gà, có thể dễ dàng chế biến ở bất cứ đâu. Khi sản phẩm được sản xuất nhiều hơn để phân phối trong các hệ thống siêu thị, nó trở thành một loại thực phẩm xa xỉ thời bấy giờ.

2. Nhà tù khét tiếng và lớn nhất của Mỹ, Rikers Island từng là nơi tiêu thụ mì ăn liền nhiều nhất

Theo tờ New York Post, loại mì cốc giá 35 cent là mặt hàng thực phẩm bán chạy nhất ở nhà tù Rikers Island, New York. Những người quản lý sẽ bán mì cho các tù nhân kèm theo nước sôi. Đôi khi, người mua không ăn mì mà chỉ lấy những gói gia vị trong đó để làm đậm đà thêm thực đơn nhạt nhẽo hàng ngày.

3. Phần lớn mì ăn liền không phải là sản phẩm chay

Phần lớn mì ăn liền có gia vị bò, gà hay tôm là những gia vị có thành phần từ động vật, như mỡ hoặc thịt dạng bột. Tuy nhiên, bên cạnh mì ăn liền chứa gia vị làm từ động vật thì một phần khác mì ăn liền chỉ chứa gia vị thực vật và được coi là mì chay.

4. Nhiều người thích ăn mì sống hơn là mì nấu

Mặc dù mì ăn liền được thiết kế để nấu chín nhưng nhiều người lại thích thú với việc ăn mì sống hơn. Một trong những người có sở thích này là đầu bếp Chang, người góp phần quan trọng trong việc tạo nên "đế chế mì gói" trong nhiều nhà hàng Nhật. Ông cho hay, mì ăn liền hấp dẫn hơn với ông khi chưa nấu chín và có rắc thêm một chút gia vị.

5. Mì ăn liền Nhật Bản lấy cảm hứng từ mì của Trung Quốc

Mì ramen trong tiếng Nhật là biến tấu của từ "lo mein", một dạng mì luộc đã có từ nhiều thế kỷ trước ở Trung Quốc. Vì thế, mì Nhật Bản được coi là lấy cảm hứng từ chính mì của Trung Quốc.

6. Và Trung Quốc là quốc gia ăn mì nhiều nhất trên thế giới

Theo thống kê của Hiệp hội mì ăn liền thế giới, năm 2013, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ mì ăn liền lớn nhất thế giới với hơn 46 tỉ gói mì. Trong đó thương hiệu mì ăn liền nổi tiếng nhất Trung Quốc, Tong Yi được bán ở khắp mọi nơi, từ các siêu thị Walmart đến các cửa hàng ven đường.

7. Người Nhật quan niệm mì ăn liền là phát minh đáng tự hào của họ

Viện nghiên cứu Fuji, Nhật Bản đã tiến hành cuộc khảo sát vào năm 2000 và công bố thông tin cho thấy, ngoài sự tự hào về các phát minh công nghệ, người Nhật còn tự hào vì họ là người đã đưa mì ăn liền đạt tới tầm vóc to lớn như ngày hôm nay. Đây cũng chính là lý do mì ăn liền mang thương hiệu "Made in Japan" còn được coi thực phẩm mang tầm vóc toàn cầu.

8. Sẽ chỉ mất 140 USD (3 triệu đồng VN) một năm nếu bạn ăn mì ăn liền trừ bữa mỗi ngày

Thực tế mì là món ăn vô cùng rẻ. Nếu chi phí cho mỗi gói mì một bữa là khoảng 13 cent (2.800 VND) thì một năm bạn chỉ mất khoảng 142,65 USD (khoảng 3 triệu đồng) cho việc sống nhờ mì gói.

9. Có riêng một viện bảo tàng ở Yokohama trưng bày các loại mì cốc

Bảo tàng này có tên gọi là Bảo tàng mì cốc và được đặt tại Osaka, Nhật Bản. Ở bảo tàng độc đáo này, bên cạnh việc trưng bày các vật dụng liên quan tới lịch sử phát triển của công nghiệp chế biến mì ăn liền còn có khu vực cho khách tự pha chế mì. Có tới 5.460 cách kết hợp mì gói được thực hiện ở bảo tàng này.

10. Ông tổ ngành mì từng phát minh ra mì ăn liền trong không gian

Năm 2005, 2 năm trước khi cha đẻ ngành mì gói Momofuku Ando qua đời, ông đã kịp phát minh ra sản phẩm để đời mới là mì ăn liền trong không gian. Trong môi trường không trọng lực, mì gói được đặt trong các túi hút chân không, có thể được nấu chín mà không cần tới nước sôi. Sản phẩm này được đưa ra vũ trụ trên tàu con thoi Discovery và được nhà du hành Soichi Noguchi thưởng thức đầu tiên.

Trần Quỳnh (theo Huffingtonpost)