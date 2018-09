10 nhà hàng nằm trong khách sạn tốt nhất 2014

6. Nhà hàng Jean Georges, New York. Nhà hàng do chính đầu bếp Jean Georges Vongerichten mở ra tại khách sạn Trump International vào năm 1997 và nhanh chóng được New York Times xếp hạng 4 sao. Đây cũng là một trong 5 khách sạn ở New York được nhận sao Michelin dành cho các nhà hàng tốt nhất trên thế giới. Nhà hàng kết hợp các phong cách Pháp, Mỹ và Ấn Độ, Trung Quốc để tạo nên một thực đơn hoàn hảo.