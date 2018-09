10 nhà hàng được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2018

Hong Kong không chỉ là điểm đến dành cho các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm, mà còn là nơi có nhiều đồ ăn ngon.

Với du khách quốc tế, một trong những điểm thu hút của Hong Kong là có nhiều lựa chọn ẩm thực. Trong năm 2018, rất nhiều nhà hàng mới ở đặc khu này được mở ra hoặc chuyển địa điểm mới và ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực. Dưới đây là 10 nhà hàng đáng thử nhất.

1. Nhà hàng Popinjays

Đây là một trong những nhà hàng mới khai trương nổi tiếng nhất Hong Kong. Popinjays tọa lạc trên tầng thượng khách sạn mới mở The Murray. Với view toàn cảnh Hong Kong, nhà hàng này hứa hẹn sẽ ăn khách hơn tất cả các khu ăn uống khác tại The Murray. Menu gồm có các món ăn theo mùa và các món khác lấy cảm hứng từ các nơi tụ họp của giới sành ăn. Các điểm nhấn khác là menu cocktails phong phú và phòng ăn The Aviary với những bức tường đều làm bằng kính.

2. Nhà hàng Big Sur

Nếu bạn muốn thưởng thức ẩm thực Mỹ phóng khoáng, không có lựa chọn nào thích hợp hơn Big Sur. Trong thực đơn, bạn sẽ tìm thấy các món như bò nướng BBQ Santa Maria, cá mú nướng cả con và bánh kẹp thịt xé. Món taco Baja có nhân tôm tươi và xúc xích nhà làm "Big Sur-izo" còn một miếng phô mai Halloumi khổng lồ phủ trên món pupusa của người Salvadore. Quầy bar với 14 loại nước uống của Hong Kong cùng các đồ uống khác như cocktail, sinh tố và nước trái cây tươi.

3. Nhà hàng Yarkbird

Nhà hàng Yardbird với món yakitori (gà xiên nướng) và cocktail hạng nhất luôn là điểm đến quen thuộc của cả dân địa phương lẫn khách du lịch từ khi mở cửa vào năm 2011 tại quận Soho. Cuối năm trước, Yardbird đã chuyển địa điểm sang quận Sheung Wan để mở rộng. Thực đơn cũng có nhiều thay đổi. Đồ ăn và uống mang phong cách Nhật Bản và Hàn Quốc khá hấp dẫn. Một vài món mới như cơm rang với sốt thịt xông khói, rau củ nướng than, súp lơ chiên kiểu Hàn Quốc hay ngô ngọt chiên tempura...

4. Nhà hàng Forbidden Duck

Bếp trưởng của Forbidden Duck, Alvin Leung, đã quá quen thuộc với người dân Hong Kong. Cùng với nhà hàng 3 sao Michelin Bo Innovation và nhà hàng mới Bib n Hops Korean, Forbidden Duck cho thực khách trải nghiệm ẩm thực Trung Hoa truyền thống. Tọa lạc trong tòa tháp Times Square, thực đơn nhà hàng gồm có dim sum, xá xíu, lợn nướng và nhiều món vịt khác nhau. Món nên thử ở đây gồm có vịt quay Bắc Kinh với bánh xèo hoặc vịt nấu chậm. Ở đây còn phục vụ bánh bao vị cam kẹp vịt nướng, ăn kèm với nước sốt riêng của bếp trưởng Alvin.

5. Nhà hàng Beet

Tọa lạc ở khu Gough Street nổi tiếng, Beet là một làn gió mới trong làng ẩm thực Hong Kong. Thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn rất hài hòa của bếp trưởng Barry Quek và các đầu bếp trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Bạn sẽ được nếm cả món cổ điển lẫn mới lạ ở đây bao gồm cừu Te Mana từ New Zealand ăn kèm với cà tím và cá cam Nhật Bản ăn sống cùng sốt kem. Ngay cả bánh mì bơ ở đây cũng rất xuất sắc.

6. Nhà hàng La Rambla

Ít tòa nhà ở Hong Kong có vị trí đắc địa hơn IFC - một tòa nhà nhìn thằng ra cảng Victoria nổi tiếng. Nhà hàng Tây Ban Nha mới toanh La Rambla trong tòa nhà có ban công chứa 100 bàn và một tầm nhìn tuyệt đẹp. Bếp trưởng Ferran Tadeo sẽ cho thực khách thưởng thức những món ăn mang phong cách xứ sở Catalan cùng với rượu vang. Tất cả nguyên liệu của La Rambla đều đúng chuẩn Tây Ban Nha, từ thịt bò phơi 120 ngày kiểu Galician nhập trực tiếp từ Barcelona cho đến tôm đỏ Carabinero và cơm paella. Món mứt sữa dulce de leche là một món nhất định phải thử.

7. Nhà hàng La Vache!

Chi nhánh mới của La Vache! ở Tsim Sha Tsui sẽ cho thực khách thưởng thức rất nhiều loại bít tết khác nhau. Menu đơn giản nhưng ngon miệng ở đây bao gồm salad hạt óc chó và sốt giấm Pháp, khoai tây chiên ăn kèm với một loại sốt bí mật và hàng trăm loại tráng miệng kiểu Pháp cổ điển như bánh Paris-Brest. Thêm vào đó, ở đây cũng phục vụ rượu vang và có dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt.

8. New Punjab Club

Hong Kong từ xưa đến nay có rất ít nhà hàng Nam Á chất lượng, vì vậy New Punjab Club là một địa chỉ đáng lưu tâm. Với bếp trưởng đạt sao Michelin, Palash Mitra, các món ăn ở New Punjab lấy cảm hứng từ nền ẩm thực Punjabi. Một xe đẩy luôn sẵn sàng cho bạn chọn đồ uống trong khi bạn gọi seekh kebab - thịt cừu nướng với các loại gia vị thơm, hay keema pau (bánh mì sữa với thịt dê), há cảo đậu lăng, tôm nướng, chân cừu hay thịt gà nướng tandoori. Bánh mì roti và naan, các món tráng miệng ở đây cũng rất đáng thử.

9. Nhà hàng Sushi Saito

Đã mở cửa từ tháng 3 năm nay, Sushi Saito Hong Kong là chi nhánh quốc tế đầu tiên của nhà hàng Sushi Saito Nhật Bản đạt 3 sao Michelin. Nhà hàng này luôn chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhất và có khả năng cân bằng giữa hương vị và cấu trúc món ăn. Tại cơ sở mới, mỗi miếng sushi sẽ được làm từ những nguyên liệu hảo hạng nhất của chợ cá Tsujiki tại Tokyo. Kể cả nước tương và giấm sẽ đều được nhập từ cùng một nguồn với chi nhánh ở Nhật, vì vậy đây là một nhà hàng đáng chú ý.

10. Nhà hàng FUMI

Nhà hàng đồ Nhật này mới mở tại khu Lan Kwai Fong nổi tiếng ngay trung tâm Hong Kong. Tọa lạc tại tầng 6 của California Tower, FUMI hứa hẹn sẽ cho thực khách trải nghiệm ẩm thực vòng quanh Nhật Bản. Những món như yakitori xiên, mì ramen, sushi hay sashimi và thịt bò Wagyu đều có mặt trong menu của nhà hàng này. Trong thời gian tới, FUMI cũng dự kiến sẽ tuyển thêm những đầu bếp cao cấp nhất Nhật Bản. FUMI cũng sẽ tổ chức những buổi truyền bá văn hóa Nhật như biểu diễn múa, viết chữ thư pháp, thử rượu Sake...

Bảo Khuê (theo CNN)