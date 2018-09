10 hiểu lầm khi dùng đồ uống ai cũng tưởng là đúng

Chúng ta thường sử dụng nước sôi (100 độ C) để pha trà, điều này không cần thiết. Nhiệt độ thích hợp để không làm mất hương vị của trà đen là 90 độ C còn trà xanh là 70 độ C. Nước sôi 100 độ C sẽ làm mất đi hàm lượng caffeine, catechin cũng như các loại vitamin có trong trà.