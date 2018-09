48 giờ khám phá thành phố cổ Granada

Hai vợ chồng phượt thủ đã cùng nhau ghi lại quãng thời gian 2 ngày khám phá thành phố yên bình và cổ kính Granada.

Granada là thành phố thuộc khu tự trị Andalusia, phía nam Tây Ban Nha. Thành phố thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm bởi các công trình kiến trúc cổ kính, xưa cũ với nhiều cung điện, lâu đài, thành quách mang đậm dấu ấn Ảrập giữa châu Âu. Cùng với vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn, Granada được đánh giá là một trong những thành phố đáng đi du lịch nhất đất nước Tây Ban Nha.

Với lịch sử 2.500 năm, thành phố nằm dưới chân dãy núi Sierra Nevade này là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa độc đáo của người Moor, người Do Thái, người Ảrập, người La Mã... Do nằm ở phía nam nên Granada có mùa hè khá nóng bức so với các quốc gia châu Âu, với nhiệt độ ngày cao nhất có thể lên tới trên 34 độ C, nhưng lại không kéo dài. Vào mùa đông, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 1 độ C nên không quá khắc nghiệt cho khách du lịch.

Khu vườn Generalife trong cung điện Alhambra lãng mạn bởi những giàn hoa tím mơ mộng.

Tới Granada, du khách không thể bỏ qua những danh thắng đã góp phần làm nên tên tuổi của thành phố này nhiều thế kỷ qua như Alcazaba, cung điện vua Charles V, Generalife trong quần thể cung điện Alhambra, thị trấn Albayzín (được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1984), nhà thờ Granada, Royal Chapel, bảo tàng Sacromonte...

Theo chân hai phượt thủ người Mỹ là Megan cùng J.D, chồng cô (cả hai hiện sống và làm việc tại Tây Ban Nha), người xem đã được khám phá thành phố cổ kính thông qua video do chồng Megan quay lại và biên tập. Những thước phim này đã tái hiện nhịp sống thường nhật gần gũi cũng như những cảnh sắc đẹp ngỡ ngàng của thành phố nhỏ bên bờ sông Genil thơ mộng.

Video khám phá thành phố cổ kính Granada

Video không dùng nhiều kỹ xảo phức tạp hay máy quay chuyên dụng. Chỉ trong hơn 8 phút, hai vợ chồng phượt thủ này đã gói gọn 48h khám phá thành phố của mình một cách đơn giản nhưng cũng rất giàu cảm xúc. Vốn là một họa sĩ thiết kế, chồng của Megan đã quyết định rời đến Tây Ban Nha cùng vợ để cô hoàn thành khóa học thạc sĩ và theo đuổi công việc dạy tiếng Anh tại đây. Một số địa danh bật được ống kính ghi lại trong suốt chuyến hành trình của hai vợ chồng Megan: Cung điện Alhambra Quần thể Alhambra là dấu tích cuối cùng của người Moor tại châu Âu trong thời kỳ xâm chiếm bán đảo Iberia. Alhambra bao gồm các hạng mục chính là pháo đài Alcazaba, cung điện Palacios Nazaries,

Charles V và khu vườn Generalife xanh mướt. Vào thời kỳ xây dựng những kiến trúc này, người Moor đang theo đạo Hồi nên phong cách kiến trúc thời kỳ này mang đậm dấu ấn mái vòm của những cung điện Ả Rập. Nhìn từ xa, quần thể kiến trúc này có vẻ bí ẩn, cố cung nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều điều lý thú. Theo website bán vé chính thức của cung điện này, giờ mở cửa từ tháng 3 đến tháng 10 là từ 8h30 đến 22h hàng ngày, kéo dài tới 23h30 đối với thứ 6 và thứ 7; từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là từ 8h30 đến 18h, thứ 6 và 7 sẽ mở thêm từ 20h đến 21h. Giá vé tham quan tất cả các hạng mục là 14.30 euro. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn tham quan từng địa điểm trong cung điện với việc mua vé lẻ từ 5 euro mỗi công trình, riêng lâu đài Charles V mở cửa tự do. Mái vòm điển hình của kiến trúc Ba Tư độc đáo giữa trời Âu. Pháo đài Alcazaba: là công trình khổng lồ trên đỉnh ngọn đồi, có tầm nhìn ngoạn mục bao quát toàn bộ thành phố và dãy núi Sierra Nevada. Đây được coi là phần lâu đời nhất của Alhambra với những bức tường tàn tích một thời huy hoàng của đế chế Hồi giáo. Ngày nay, những công trình như trại lính, phòng tắm trong khuôn viên pháo đài không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại chút dấu tích. Generalife: được xây dựng từ thế kỷ 13, phục vụ việc nghỉ dưỡng mùa hè cho các vị vua Ả Rập và là công trình lãng mạn nhất trong các khu rừng ở Andalusia. Khu vườn tọa lạc trên một ngọn đồi cao, chủ nhân của khu vườn trước đây đã cho trồng nhiều loại hoa rực rỡ như hoa hồng, huệ tây... Đi sâu vào bên trong, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tường hoa cao ngút, lối đi rộng thênh thang, đài phun nước tráng lệ với lối kiến trúc sang trọng, pha chút kiêu kỳ, xa hoa của những ông vua Ả Rập. Vòm cổng xanh mướt uốn cong trên đầu bên cạnh lối đi rắc sỏi trắng khiến khu vườn càng thêm thơ mộng. Toàn cảnh Granada nhìn từ trên núi xuống. Albayzín Tọa lạc trên một ngọn đồi trung tâm thành phố và đối diện cung điện Alhambra, Albayzín là một quần thể bao gồm nhiều công trình mang phong Ảrập cổ đại. Men theo những con đường hẹp và quanh co, du khách sẽ được dẫn tới những ngôi nhà cổ sơn trắng, những cửa hàng và các khu vườn tuyệt đẹp có tuổi đời hàng thế kỷ. Thị trấn này được xây dựng trở thành một nơi phòng thủ và là một trong những trọng điểm của thành phố Granada thời đó. Những cảnh quan chính của Albayzín: nhà thờ San José, San Nicolas, nhà thờ Hồi giáo Granada, Plaza Larga... Xem tiếp hành trình khám phá thành phố Granada của đôi vợ chồng Ngoài ra, người xem còn được theo chân vợ chồng phượt thủ tới thăm các địa danh khác của Granada là Royal Chapel (nơi lưu giữ phần mộ của vua Ferdinand và nữ hoàng Isabel, những người đã dành một phần tư tài sản của mình vào việc xây dựng nhà thờ này) hoặc Lâu đài Hoàng gia tại Granada - lâu đài lớn thứ 2 Tây Ban Nha hay bảo tàng Sacromonte nơi tái hiện cuộc sống của con người trong hang núi... Megan và chồng vừa chuyển tới Tây Ban Nha năm ngoái và có thói quen ghi lại chuyến hành trình khắp châu Âu của mình bằng video.

Nguyên Chi

Video: Vimeo

Ảnh: J.D