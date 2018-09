4 món ốc với nước sốt cực ngon

Ốc mỡ, ốc cà na hay ốc tai tượng... sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi được dùng cùng với những loại nước sốt thơm ngon khó cưỡng.

1. Ốc mỡ sốt nước quất

Ốc mỡ sốt nước quất là món ăn khá lạ với vị chua chua hơi thanh đặc trưng của quất thấm đẫm vào từng con ốc đem lại một cảm giác lạ miệng, rất độc đáo cho người ăn. Cách chế biến cũng không có gì khác so với xào me hay xào tỏi. Đầu tiên, bạn luộc ốc vừa chín đến, không nên để ốc chín quá sẽ làm mất vị ngọt. Vớt ốc ra để ráo nước. Quất vắt lấy nước, pha với ít đường, ớt bằm rồi trộn đều. Đặt chảo lên bếp, làm nóng dầu ăn rồi cho ốc vào đảo đều, khi ốc vừa nóng lên thì cho nước cốt quất vào. Lúc này nên để lửa nhỏ, đảo thật đều tay để nước quất được thấm đều vào từng con ốc. Nêm lại gia vị cho vừa ăn, đảo đều đến khi hỗn hợp nước sốt sánh lại, tắt bếp.

2. Ốc dừa sốt bơ cay

Ốc dừa xào bơ cay là món ăn không no nhưng vui miệng và được nhiều người yêu thích. Làm món ăn này không khó nhưng lại mất khá nhiều thơi gian để ngâm ốc trước khi chế biến. Cái ngọt của thịt ốc hòa với vị béo, thơm của bơ, cái vị cay của ớt làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Với những tín đồ của các món ốc thì ốc dừa sốt bơ cay là món ăn khai vị ngon miệng trong khi chờ để thưởng thức các món ốc khác.

3. Ốc cà na sốt bơ

Ốc cà na sốt bơ cay được nhiều người ưa thích vì hương vị thơm ngon, thịt ốc giòn ngọt thấm đẫm trong nước sốt bơ cay béo ngậy, thơm nức. Thưởng thức món ăn khi còn nóng mới cảm nhận được hết hương vị thơm ngon của nó. Cho con ốc vào miệng, vị béo của bơ hòa với gia vị vừa ăn sẽ làm bạn cảm thấy thích thú. Dùng kim tây khều phần thịt ốc, chấm với chén muối ớt chanh, thịt ốc ngọt, béo thơm mùi bơ và giòn sần khi nhai sẽ làm bạn không thể dừng tay được.

4. Ốc tai tượng sốt bơ tỏi

Ốc tai tượng thuộc vào nhóm ốc to nhất trong các loài ốc biển. Những con ốc trưởng thành có khi nặng tới 6 kg. Tên gọi của ốc bắt nguồn từ hình dáng bên ngoài, vỏ ốc to, úp vào nhau trông như tai voi. Mặc dù ốc to, nhưng theo kinh nghiệm của người dân biển thì ốc ngon nhất là loại nặng khoảng 1 kg. Khi đó thịt ốc không dai, ăn giòn, lại có vị ngọt đặc trưng, ngon miệng.

Chế biến món ăn này không khó, chỉ cần rửa sạch đất cát, cho vào nồi luộc chín, tách lấy phần thịt ốc rồi thái thành từng lát vừa ăn, tiếp đến phi thơm hành, tỏi bằm và ớt bột. Cho thịt ốc vào đảo đều tay để thấm gia vị. Sau cùng cho bơ vào xào chung, nêm lại gia vị cho vừa ăn thì tắt bếp. Mùi bơ thơm nức tỏa ra từ món ăn rất hấp dẫn khiến bạn không thể không thưởng thức món ăn này.

Huấn Phan