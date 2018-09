3 món bánh bèo miền Trung mê hoặc người Sài Gòn

Được làm từ bột gạo, có cùng tên gọi là bánh bèo nhưng nhờ sự khác nhau trong cách chế biến đã tạo nên sức hấp dẫn cho món bánh bình dị này.

Bánh bèo chén xứ Huế

Nguyên liệu chính để làm bánh là bột gạo. Muốn chiếc bánh bèo dẻo, mềm và thơm ngon, người làm bánh phải chọn loại gạo còn thơm hương lúa mới. Gạo vo sạch, ngâm nước trong nhiều giờ trước khi đem xay. Gạo sau khi xay thành bột mịn, người thợ pha vào một ít nước lọc để bột lỏng nhưng vẫn giữ được độ dẻo nhất định. Bột được chế vào từng chén và đem hấp chín.

Bánh bèo chén xứ Huế nổi bật với màu vàng của tôm chấy cùng phần da lợn chiên giòn. Ảnh: Huấn Phan.

Một thành phần quan trọng tăng thêm sự đẹp mắt, thơm ngon cho bánh bèo là phần nhị màu gạch được làm từ tôm chấy. Làm tôm chấy khá đơn giản nhưng tốn không ít thời gian. Tôm mua về được làm sạch, luộc chín, bóc bỏ vỏ, cho phần thịt vào giã thật nhuyễn. Làm nóng chảo trên bếp, cho tôm đã giã nhuyễn vào và chấy đều đến khi tôm mịn và khô rang là được. Chiếc bánh bèo hấp dẫn với màu trắng của bột gạo, màu vàng rộm của tôm cháy sẽ tròn vị hơn với chén nước mắm ngọt cay xé lưỡi, là chất xúc tác làm cho món ăn dân dã này trở nên tròn vị.

Địa chỉ: 45C Kỳ Đồng (quận 3); 43 Rạch Bùng Binh (quận 3); 83 Thạch Thị Thanh (quận 1); 351/149 Lê Văn Sỹ (quận 3)...

Bánh bèo xứ Quảng

Cũng được làm từ bột gạo, ăn kèm nhân và nước mắm pha ngọt, nhưng điểm làm nên sự khác biệt chính là phần nhân sánh và hơi béo của món ăn này. Được làm từ tôm nhưng lại không cháy khô như bánh bèo xứ Huế, phần nhân bánh bèo được chế biến từ thịt nạc xay, tôm bằm nhuyễn, nấm mèo thái nhỏ... tất cả được hòa chung với nhau tạo thành một loại nước sốt sệt rất thơm ngon và vừa ăn.

Phần nhân ăn kèm được làm dẻo và sánh là đặc trưng của món bánh bèo xứ Quảng. Ảnh: Huấn Phan.

Phần bánh cũng được đổ dầy hơn, mềm dai và thơm ngon. Những chén bánh bèo nóng hổi, trắng tinh được lấy ra từ nồi hấp. Bánh được thoa lên một lớp dầu phụng, tiếp đến là phần nhân, hành phi và mang ra cho thực khách, dĩ nhiên là không thể thiếu chén nước mắm ngọt điểm xuyết vài lát ớt sừng đặc trưng của xứ Quảng.

Bạn có thể ghé đến quán bánh bèo xứ Quảng ở địa chỉ 64, 68 hoặc 76 đường Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình để nếm thử hương vị thơm ngon, lạ miệng của món ăn này.

Bánh bèo ở vùng đất Phú Khánh

Phú Khánh là tên gọi xưa của hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Không to như bánh bèo chén của người Huế hay người Quảng, chiếc bánh bèo ở vùng đất này be bé xinh xinh, chỉ to hơn đầu ngón tay cái. Để có được điều đó, người dân ở đây sử dụng khuôn bánh là những chiếc chung rượu bằng gốm, xếp đầy trong xửng. Bột gạo được pha sẵn, đổ vào từng chiếc chung một rồi đem hấp chín. Khi hấp, nước trong nồi phải luôn sôi thì bánh mới chín trong và tạo thành một lỗ tròn giữa chiếc bánh rất đẹp.

Món ăn với những chiếc bánh bé xíu, điểm xuyết thêm màu đỏ của tôm chấy, màu xanh của hẹ vừa đẹp mắt vừa ngon miệng của vùng đất Phú Khánh. Ảnh: Huấn Phan.

Cũng như người Huế, người dân ở vùng đất này sử dụng tôm chấy để ăn kèm với món bánh này, ngoài ra, còn có hương thơm của hẹ phi, cái giòn rụm của những mẩu bánh mì chiên giòn đem lại cảm giác thích thú cho thực khách.

Địa chỉ: Quán Bánh bèo Quơ - 402/39 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 hoặc quán Khoái - 3A Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3.

Huấn Phan