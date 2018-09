24 giờ 'đi bụi theo tour' ở Kuala Lumpur

Một chiếc vé hop on hop off sẽ đưa bạn tới những điểm tham quan nổi tiếng của thành phố, còn khám phá nơi đó ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Nếu chỉ có thời gian rất ngắn lưu lại thủ đô của Malaysia hoặc đang tìm kiếm một tour du lịch vòng quanh thành phố một cách tiện lợi thì hop on hop off là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Đây là một dạng city tour chạy liền trong 24h hoặc 48h quanh những điểm du lịch nổi tiếng trong Kuala Lumpur.

Hop on hop off khá phổ biến ở các thành phố du lịch và đã rất thân thuộc với phượt thủ thế giới nhưng ít người Việt Nam sử dụng. Tại Kuala Lumpur, hop on hop off sẽ đưa du khách tới những danh thắng không thể bỏ qua, nhưng bạn lại có thể khám phá chúng theo cách của mình chứ không phải phụ thuộc vào hướng dẫn viên du lịch hay lịch trình đã sắp sẵn từ trước.

Trên xe có hướng dẫn bằng 9 thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha nên khá thuận tiện cho khách du lịch nước ngoài. Mỗi xe đều có một nhân viên chăm sóc khách hàng rất tận tình và thông thạo nhiều ngoại ngữ, du khách có thể tham khảo hoặc hỏi bất cứ thông tin gì từ họ. Với những điểm đến phải mua vé vào cửa, các nhân viên này cũng sẵn sàng bán luôn vé cho bạn, với đúng giá niêm yết.

Bạn có thể mua vé hop on hop off khá dễ dàng với giá 45 RM cho loại vé 24h để khám phá Kuala Lumpur theo cách của riêng mình.

Lịch trình

Xe bus sẽ dừng ở 22 điểm với khoảng 40 công trình nổi tiếng trong khắp thủ đô Kuala Lumpur. Du khách có thể lựa chọn bất kỳ điểm dừng nào bạn muốn trong danh sách chứ không phải đi tất cả các điểm đến và thoải mái tìm hiểu khám phá địa điểm đó theo sở thích của mình.

Nói cách khác, với dạng tour này, bạn có toàn quyền quyết định địa điểm tham quan và thời gian lưu lại chứ không phải phụ thuộc vào ai. Điều này thực sự rất hữu ích cho những ai thích kiểu du lịch bụi, bởi bạn có thể tham khảo thông tin các điểm đến từ trước trên mạng rồi lựa chọn trước những nơi mình thực sự hứng thú. Nếu đi theo tour, bạn sẽ mất khá nhiều thời gian và sức lực ở những địa điểm không thực sự phù hợp với mình.

Bạn cũng không lo bị bỏ lại hay liên tục phải nhìn đồng hồ căn giờ bởi cứ 20 - 30 phút lại có một chuyến. Với một số điểm dừng, xe bus sẽ dừng 5 - 10 phút trước khi khởi hành tiếp. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể tận dụng tham quan sơ qua địa điểm đó xem có hấp dẫn hay không, nếu không phù hợp thì có thể quay trở lại xe ngay để tiếp tục hành trình, thay vì phải đợi chuyến sau.

Những điểm dừng không thể bỏ qua trên hành trình: tháp đôi Petronas, Aquaria KLCC, tháp Kuala Lumpur, Quảng trường Merdeka, Central Market, Little India, China Town, công viên Lake Garden, Orchird Garden, Berjaya Times Square, phố đi bộ Bukit Bintang, trung tâm thương mại nổi tiếng Pavilion, Cung điện Hoàng gia...

Chỗ ngồi phía trên nóc xe luôn là nơi đắt hàng nhất.

Thời gian

Chiếc vé hop on hop off sẽ có giá trị trong vòng 24h hoặc 48h tùy vào loại vé bạn mua. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể lên xuống xe, đi tới các địa điểm trên lịch trình không giới hạn số lần và trong khoảng thời gian xe chạy.

Chuyến xe đầu tiên khởi hành lúc 8h30 sáng và sẽ ngừng hoạt động lúc 8h30 tối. Xe chạy suốt 365 ngày trong năm, bao gồm cả những ngày nghỉ lễ.

Mua vé ở đâu

Bạn có thể lựa chọn mua vé tại 3 địa điểm: trạm bán vé chính thức của hãng, đại lý bán vé hay tại một số khách sạn có liên kết với hãng xe.

Trong đó, trạm bán vé chính thức của hãng xe được đặt tại đường Jalan Bukit Bintang (điểm dừng số 6 trong bản đồ), trung tâm du lịch Malaysia tại đường Jalan Ampang hay tại bến xe KL Sentral (trạm đến) và tại Central Market.

Có một cách nhanh hơn là bạn có thể mua vé ngay tại điểm dừng trên lịch trình từ nhân viên chăm sóc khách hàng trên xe. Nhân viên sẽ bấm lỗ trên vé để xác định thời gian bạn lên xe.

Có hai loại vé: loại 24h với giá 45 RM (khoảng 300.000 đồng) và loại 48h với giá 79 RM (khoảng 550.000 đồng). Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí hoàn toàn, từ 5 đến 12 tuổi phải trả một nửa tiến vé còn trẻ em trên 12 tuổi được tính như một người lớn.

Đây là loại hình tour khá kinh tế với những ai không có dự trù chi phí cho chuyến du lịch thực sự thoải mái. Thay vì đi taxi rất đắt đỏ khi di chuyển giữa các địa điểm, một chiếc vé hop on hop off sẽ đưa bạn đi khắp thành phố với quãng đường khá dài. Bạn chỉ phải trả vé vào cửa tại một số điểm đến.

Tháp đôi Petronas là điểm dừng số 22 trên bản đồ.

Lưu ý

- Xe hop on hop off là loại xe bus 2 tầng, có một phần trên tầng 2 không có mui. Nếu tham quan thành phố vào lúc sáng sớm hay từ sau 5h trở đi, bạn nên lựa chọn chỗ ngồi này để cảm nhận trọn vẹn không khí và cảnh quan trên khắp đường đi. Tuy nhiên, do vị trí đẹp nên nó thường xuyên bị "xí" mất.

- Tuy vé có giá trị trong suốt 1 hoặc 2 ngày nhưng mỗi ngày lại chỉ thực sự chạy trong 12h. Do đó, bạn nên lựa chọn thời gian bắt đầu lên xe thật hợp lý để tận dụng thời gian. Theo kinh nghiệm của một số phượt thủ, bạn nên bắt đầu lên xe khoảng đầu giờ chiều và đi tới khi hết giờ hoạt động. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, bạn vẫn có thể khám phá tiếp thành phố cho tới khi hết thời gian ghi trên vé. Nếu mua vé từ sáng sớm, một ngày hoạt động sẽ khiến bạn nhanh mệt mỏi và không đủ sức để khám phá trong những giờ cuối cùng.

- Điểm trừ duy nhất của loại hình này là không có hướng dẫn viên du lịch nên với những ai lần đầu đi bụi sẽ gặp chút ít khó khăn. Bạn nên tìm hiểu trước thông tin trên mạng và lựa chọn một vài điểm đến thực sự hứng thú. Thực ra, tất cả các địa điểm đều rất đáng để bạn tham quan và tìm hiểu, tuy nhiên 22 nơi dừng đến trong 12h xe chạy, kể cả thời gian di chuyển trên đường dường như hơi quá tải. Tham quan có chọn lọc là một sự lựa chọn thông minh.

- Không nên lưu lại một nơi quá lâu bởi nó sẽ khiến bạn không đủ thời gian cho các danh thắng khác.

- Hãng xe cũng khuyến cáo người đi không nên lên xe trong khoảng giờ cao điểm từ 16-18h để tránh phải đợi lâu vì tắc đường. Trong khoảng thời gian này, bạn nên ăn nhẹ một chút hoặc tham quan chụp ảnh.

Video giới thiệu tour Hop on hop off tại Kuala Lumpur:

Nguyên Chi