10 bộ phim khiến bạn chỉ muốn xách balo lên và đi

Bạn sẽ bị cuồng chân khi 'lỡ' xem phải những bộ phim được quay ở các địa danh tuyệt đẹp trên thế giới dưới đây.

1. The Beach (2000)

Bộ phim được sản xuất dựa trên cốt truyện của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Alex Garland. Trong phim, Richard (do Leonardo Di Capiro thủ vai) đã có một chuyến hành trình ấn tượng tới Thái Lan khi anh vô tình có được một tấm bản đồ kỳ lạ. Tấm bản đồ đó dẫn đường tới một nơi được gọi là thiên đường trên mặt đất: tươi đẹp, nguyên sơ và không ai biết đến. Vì chẳng có thú tiêu khiển nào, Richard và những người bạn đồng hành quyết định tìm kiếm “thiên đường” đó.

Và Koh Phi Phi (cách Phuket 45 phút tàu cao tốc) chính là hòn đảo trong mơ, nơi có bãi biển tuyệt đẹp chinh phục trái tim chàng trai Richard cũng như hàng triệu khán giả xem phim. Kể từ ngày công chiếu, đảo Koh Phi Phi luôn luôn nườm nượp khách du lịch.

Xem trailer phim "The Beach"

2. Eat, Pray & Love (2010)

Sau khi ly dị, Elizabeth (Julia Robert đóng) đứng trước bao lựa chọn cho một cuộc sống mới. Cô quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới để tự khám phá chính con người mình. Trong chuyến đi, cô phát hiện ra nhiều đam mê, nhiều hạnh phúc mà mình đã bỏ lỡ trong quá khứ. Nhờ có cuộc hành trình này mà Elizabeth đã tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Ngoài Mỹ, Eat, Pray & Love còn được quay ở Italy, Ấn Độ và đảo Bali ở Indonesia. Ba địa danh này cũng gắn liền với ba động từ ở tên phim hàm ý rằng nhân vật Elizabeth khám phá ra niềm đam mê ẩm thực của mình ở Italy, tìm thấy sự thanh thản khi cầu nguyện trong những ngôi chùa linh thiêng ở Ấn Độ và có được tình yêu thực sự ở hòn đảo Bali thơ mộng.

Xem trailer phim "Eat, Pray, Love"

3. Before Sunrise (1995)

Câu chuyện diễn ra ở Vienna cổ kính, thành phố của tình yêu và âm nhạc. Chàng là Jesse, một gã người Mỹ vừa bị bồ đá ở Madrid, trong tâm trạng chán chường đã mua một vé tàu đi du lịch khắp châu Âu. Nàng là Celine, một thiếu nữ người Pháp trẻ trung xinh đẹp đang trên đường trở về nhà để bắt đầu một học kỳ mới. Họ tình cờ gặp nhau trên tàu và chỉ sau mấy phút trò chuyện, Jesse đưa ra một lời đề nghị điên rồ rằng họ sẽ cùng xuống Vienna và đi dạo khắp thành phố. Sáng hôm sau chàng sẽ bắt chuyến bay sớm về Mỹ, nàng trở lại Pháp và họ không bao giờ gặp nhau nữa. Chuyện tình đáng nhớ của màn bạc này đủ sức thỏa mãn mọi trái tim lãng mạn vẫn mơ về những cuộc phiêu lưu tình ái ở những thành phố cổ kính và đẹp đẽ như Vienna.

Xem trailer phim "Before Sunrise"

4. Roman Holiday (1953)

Bộ phim "Roman Holiday" sản xuất năm 1953 là tác phẩm điện ảnh nổi tiếng với sự tham gia của hai minh tinh Gregory Peck và Audrey Hepburn được quay tại thủ đô Rome (Italy). Bộ phim kể về nàng công chúa Ann trốn khỏi hoàng cung để ra ngoài dạo chơi. Trên đường đi, cô đã gặp chàng phóng viên người Mỹ Joe Bradley và cùng nhau có một hành trình đầy thú vị.

Cả hai lang thang khắp các con ngõ, ngóc ngách trong thành Rome yêu kiều trước khi công chúa Ann phải trở lại Hoàng cung. Bên cạnh những tình tiết thú vị thì phong cảnh lãng mạn đóng vai trò quan trọng trong thành công vang dội của bộ phim thời kỳ đó.

Xem trailer phim "Roman Holiday"

5. Thelma and Louise (1991)

Thelma và Louise - một người bị công việc đè nặng, một người bị chồng đối xử tệ bạc đến quên mất màu của nụ cười quyết làm cuộc nổi loạn nhỏ, bỏ nhà, đi thật xa, chơi thật sướng, quậy thật đã, hít tự do – dù là ngắn ngủi. Hành trình thoát khỏi sự ràng buộc, tìm đến tự do đầy gian nan của hai cô nàng Thelma và Louise từ Mỹ sang Mexico đã giành một giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất (1992) và 5 đề cử khác. Gây ấn tượng nhất với người xem là khung cảnh bao la, rộng lớn của vùng biên giới Mỹ - Mexico, có bao người phụ nữ đã muốn theo chân hai cô nàng này đấy, bạn cũng hãy thử xem phim và cảm nhận nhé.

Xem trailer phim "Thelma and Louise"

6. The Motorcycle Diaries (2004)

Bộ phim "The Motorcycle Diaries" (Hành trình Nam Mỹ) kể về năm 1952, lúc này Che Guevara là một chuyên gia về bệnh phong. Che cùng một người bạn người Argentine - một nhà hoá sinh tên Alberto Granado "cưỡi" chung chiếc moto Norton 500cc và đặt tên nó là "Gã khổng lồ" để phiêu lưu từ Bolivia sang Argentina. Khám phá vùng đất Nam Mỹ tươi đẹp ngoài sức tưởng tượng là những gì mà bộ phim mang lại cho người xem.

Xem trailer phim "The Motorcycle Diaries"

7. The Inbetweeners Movie (2011)

Không có quá nhiều cảnh quay xuất sắc nhưng The Inbetweeners Movie (Mắc kẹt) mang tới thông điệp: "Hãy đi du lịch với đúng người thì hành trình của bạn mới thực sự vui vẻ và tuyệt vời". Phim kể về 4 anh chàng đang gặp rắc rối với gia đình, người yêu và chuyến đi đến thị trấn ven biển Malia của Crete, Hy Lạp. Tuy nhiên, thực chất những cảnh quay trong phim đều được thực hiện ở Magaluf, Majorca. Chắc chắn bạn sẽ có những nụ cười sảng khoái khi theo dõi bộ phim này.

Xem trailer phim "The Inbetweeners Movie"

8. Up in the Air (2009)

"Up in the Air" có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, là những cái tên khá quen thuộc tại Hollywood như tài tử George Clooney, cô đào Vera Farmiga. Hình ảnh của phim khá gần gũi và đơn giản, không dùng đến kỹ xảo hay một hiệu ứng phức tạp. Bộ phim lấy bối cảnh cuộc sống hiện đại, với những mảng ghép đa sắc màu. Bên cạnh đó, vì nhân vật chính là một người luôn di chuyển, nên người xem cũng được rong ruổi theo mọi miền nước Mỹ, với những cảnh vật đặc trưng của từng thành phố.

Là một bộ phim hay, hài hước và sâu sắc nhưng đây không phải là tác phẩm dành cho tất cả mọi người. Bộ phim, chỉ thích hợp với những khán giả nhiều trải nghiệm, hoặc yêu thích những tác phẩm kiểu chiêm nghiệm.

Xem trailer phim "Up in the Air"

9. Seven years in Tibet (1997)

Phim dựa trên câu chuyện có thật về vận động viên leo núi nổi tiếng người Áo Heinrich Harrer (Brad Pitt thủ vai) - một trong hai người phương Tây đầu tiên tới Tây Tạng và trở thành bạn thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Do bộ phim tái hiện lại nhiều sự kiện lịch sử nhạy cảm nên đạo diễn Annaud không dám công khai tới Tây Tạng để quay phim. Ông chỉ sử dụng một số cảnh có tổng thời lượng là 20 phút, tuy nhiên như vậy cũng đủ để người xem có thể chiêm ngưỡng và choáng ngợp trước một trong những địa danh đẹp và bí ẩn nhất thế giới.

Xem trailer phim "Seven years in Tibet"

10. The Bucket List (1997)

Carter Chambers - một thợ máy và Edward Cole - một tỷ phú, giữa họ tưởng như chẳng có điểm tương đồng nào nhưng giống như định mệnh xui khiến căn bệnh ung thư quái ác đã ghép cả hai vào chung phòng bệnh. Để không lãng phí những năm tháng cuối cùng của cuộc đời họ cùng nhau lên danh sách những việc sẽ làm trước khi trở về với cát bụi. Khi nhặt được mẩu giấy ghi những ước nguyện muốn hoàn thành trước khi chết, Edward rủ ông bạn già trầm lặng Carter vào cuộc du ngoạn cuối cùng của cuộc đời.

"The Bucket List" - "Niềm sống" thuộc thể loại phim hài nhẹ nhàng, chứa đựng thông thông điệp hãy quý trọng từng phút giây mình đang có bởi vì mỗi giây phút đó có thể là những phút giây cuối cùng của cuộc đời chúng ta.

Xem trailer phim "The Bucket List"

Hà Đan (tổng hợp)