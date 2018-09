10 bí kíp cho phái nữ khi du lịch một mình

Bảo hiểm sức khỏe, hộ chiếu, visa, hay cả cách mặc trang phục là một trong những lời khuyên giúp phái đẹp có một chuyến du lịch an toàn.

Ngày càng có nhiều phụ nữ đi du lịch nước ngoài một mình. Dù đi công tác hay đi nghỉ thì phụ nữ cũng dễ gặp rắc rối hơn nam giới ở một số nền văn hóa nhất định. Dưới đây là 10 "bí kíp" đơn giản giúp bạn có một chuyến đi an toàn và bổ ích.

1. Hộ chiếu và visa

Hãy đảm bảo hộ chiếu của bạn vẫn còn hiệu lực, nếu không hãy xin cấp một cái mới khoảng 3-4 tháng trước khi lên đường. Bạn cũng cần chắc chắn rằng mình có những giấy tờ cần thiết hoặc visa của đất nước mà mình dự định đến.



2. Những thứ nên để lại

Bạn nhớ để lại lịch trình chi tiết, thông tin về chuyến bay và vé ở nhà cho một người bạn hoặc người thân. Cần bao gồm cả tên, địa chỉ và số điện thoại của bất cứ nơi nào mà bạn lưu trú.



3. Đừng mang theo đồ giá trị

Để ở nhà tất cả những món đồ giá trị như thẻ tín dụng phụ và trang sức. Thậm chí ngay cả đồ nữ trang giả cũng có thể tạo ra một nguy cơ không đáng cho sự an toàn của bạn, bởi những tên cướp chẳng thể biết được đó là đồ dỏm cho đến khi cướp nó.



4. Bảo hiểm sức khỏe

Hãy chắc chắn là bạn có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe cho chuyến đi nước ngoài. Nếu bảo hiểm không chi trả cho bạn khi ở nước ngoài, có thể bạn cần phải mua bảo hiểm bổ sung dành cho khách du lịch.



5. Dược phẩm

Bạn nhớ phải có đủ thuốc dùng trong suốt chuyến đi và một phần dự trữ trong trường hợp lịch trình của bạn bị chậm trễ. Đồng thời, bạn cần mang theo bên mình thông tin đơn thuốc và tên của các loại thuốc tương tự phòng khi cần đến chúng.

Luôn mang thuốc trong những chiếc hộp dán nhãn vì nhiều nước có luật nghiêm khắc đối với việc vận chuyển thuốc và có thể nghi ngờ những viên thuốc đựng trong hộp không có nhãn.

Khánh Thi từng cảm thấy rất sợ và hoang mang khi phải... trốn vé tàu ở Pháp.

6. Sự an toàn



Hãy cảnh giác, hành động theo trực giác và nhận biết về khu vực xung quanh bạn. Nếu bạn nghĩ rằng mình đang bị đi theo, hãy bước vào một cửa hiệu hoặc đến một nơi an toàn khác và đợi xem liệu kẻ đó đi chưa. Đừng ngại nhờ ai đó để đảm bảo mọi thứ được an toàn trước khi đi ra ngoài. Nếu vẫn không chắc chắn, hãy gọi cho khách sạn của bạn để được trợ giúp.



7. Hãy tự tin

Nhìn, hành động và đi lại như thể bạn biết mình sắp đi đâu và làm gì sẽ giúp bạn không bị biến thành một mục tiêu dễ dàng và tránh được những mối nguy tiềm ẩn.

8. Hỏi đường

Trước khi khởi hành đi đâu đó từ khách sạn, bạn nhớ hỏi nhân viên tư vấn khách hàng hoặc một nhân viên khách sạn đường tới những nơi mà bạn dự định đi thăm mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những khu vực không an toàn cũng như khỏi bối rối và dễ bị tấn công. Nếu bị lạc, bạn nên hỏi đường một gia đình hoặc một phụ nữ đi cùng trẻ nhỏ.

9. Sự an toàn của khách sạn

Chọn một khách sạn nơi có an ninh tốt và phương tiện giao thông công cộng hay taxi ở gần đó và sẵn sàng phục vụ. Khi ở trong phòng, hãy kiểm tra để biết chắc rằng tất cả các khóa của cửa chính và cửa sổ đều hoạt động ổn.

Nếu cảm thấy không thoải mái, hãy yêu cầu nhân viên an ninh khách sạn giám sát bạn khi bạn đến hoặc đi khỏi khu để xe hoặc phòng mình vào ban đêm. Bạn nhớ phải luôn nhìn vào phòng qua "mắt thần" trước khi mở cửa.

10. Trang phục

Kiểu ăn mặc cổ điển và kín đáo luôn là lựa chọn tốt nhất cho bạn khi đi du lịch. Bất cứ khi nào có thể, hãy để ý cách ăn mặc của phụ nữ địa phương nơi bạn đến để biết cách mặc đồ phù hợp.

Ở một số nền văn hóa, những gì bạn cho là quần áo thường ngày hấp dẫn lại có thể bị coi là khêu gợi hoặc không phù hợp, thậm chí là chướng mắt. Hơn nữa, phong cách thời trang của bạn hoặc lượng phấn son và trang sức bạn đeo trên người có thể biến bạn thành một mục tiêu "tiềm năng" của những tên cướp.

Văn Hiến

(Theo: Seniorliving)