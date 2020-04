Webtretho - cộng đồng chia sẻ trực tuyến của phụ nữ Việt

Sau 18 năm hoạt động, đến nay, Webtretho đã phát triển thành hệ thống truyền thông kỹ thuật số chuyên nghiệp. Không chỉ giúp hàng triệu phụ nữ Việt trao đổi kinh nghiệm liên quan đến gia đình, đời sống... trang web còn hỗ trợ các nhãn hàng tiếp cận đối tượng mục tiêu thông qua thế mạnh tìm hiểu insight người dùng.

Với hơn 2 triệu thành viên, diễn đàn Webtretho liên tục ra mắt giao diện mới với nhiều tiện ích phân trang, tính năng tiện lợi, nội dung phong phú. Các cộng đồng được yêu thích trên website, thu hút sự quan tâm của nhiều người là: Làm Mẹ, Tâm Sự, Kinh Nghiệm Hay, Đọc Báo Dùm Bạn... Bên cạnh đó, số lượng người theo dõi và tương tác trên các trang fanpage của Webtretho cũng đạt hơn 12 triệu.

Giao diện mới của Webtretho với các chủ đề phong phú cùng tính tiện ích đa dạng.

Có không ít mạng xã hội được lập ra với mong muốn tạo sự khác biệt nhưng cuối cùng đều bị "khai tử" vì nội dung kém thu hút, vi phạm thông tin, không hợp thị hiếu đại chúng... Do đó, Webtretho luôn ý thức về nguồn thông tin, đề cao tự do ngôn luận. Những phát ngôn sai lệch làm ảnh hưởng đến nhận thức của người dùng, đặc biệt là phụ nữ, sẽ đưa vào góc phản hồi để tránh bị lan truyền. Ngoài ra, nội dung phù hợp trên tất cả các nền tảng chính là hoạt động then chốt để Webtretho tiếp tục tạo niềm tin và trở thành một nguồn thông tin hữu ích đối với hàng triệu phụ nữ Việt Nam.

Thêm vào đó, để tăng tính tương tác thực tế, Webtretho còn đầu tư tổ chức những sự kiện offline, trong đó có nhiều chương trình thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Trong cuộc đua giữa thời đại công nghệ số, Webtretho sẽ không ngừng phát triển, sáng tạo để giữ vững vị trí.

An Nhiên