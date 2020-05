Vợ tư 'Vua sòng bạc Macau' trở thành tỷ phú ra sao

Lúc ấy, 'Vua sòng bạc' Stanley Ho đã 65 tuổi, còn bà Lương An Kỳ chỉ mới bước vào tuổi 25. 'Vua sòng bạc' yêu thích khiêu vũ từ khi còn trẻ nên nhanh chóng phải lòng Lương An Kỳ, cô gái xinh đẹp có vũ đạo quyến rũ. Cuộc đời của bà Lương An Kỳ mở ra trang mới khi gặp gỡ tỷ phú sòng bạc. Với nhan sắc và sự thông minh, bà trở thành bóng hồng đồng hành cùng tỷ phú trong các sự kiện thương mại quan trọng, đặt nền tảng cho bà xây dựng đế chế kinh doanh bất động sản. Ảnh: News.