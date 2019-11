Ứng viên tổng thống Mỹ giàu gấp 17 lần Trump

Là người giàu nhất New York, tỷ phú Bloomberg sở hữu danh mục bất động sản ấn tượng. Tại New York, ông sống trong dinh thự 5 tầng ở khu Upper East Side của Manhattan được mua với giá 1,7 triệu USD gần 10 năm trước. Năm 2011, Bloomberg cũng chi 20 triệu USD mua dinh thự hơn 2.000 m2 với 11 phòng ngủ ở Hamptons, New York. Ảnh: BI.