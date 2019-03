Từ điển 'móc máy' danh xưng tỷ phú tự thân của Kylie Jenner

Website từ điển Dictionary.com vừa có màn đối đáp lại bố cáo Kylie Jenner chính thức trở thành một tỷ phú "tự thân". Trước đó, ngày 5/3, Forbes công bố "Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất từng thấy".

Trên Twitter hôm 6/3, hãng từ điển trực tuyến chia sẻ thông báo của Forbes có hình ảnh Jenner trong bộ đồ da rắn, nhưng không quên dẫn link tới mục từ "tự thân" của mình. Dictionary.com nhắc ngắn gọn định nghĩa: "Tự thân: thành đạt trong cuộc sống không có sự hỗ trợ". Họ hỏi: "Chúng tôi chưa giải nghĩa từ này sao?".

Đây không phải lần đầu Dictionary.com thách thức Forbes về việc trao danh xưng cho Jenner, người đạt mốc gia tài 900 triệu USD vào mùa hè 2018, sau chưa đến 3 năm bán mỹ phẩm Kylie Cosmetics.

Tháng 7 năm ngoái, Forbes xây dựng cho Kylie Jenner bài chân dung, với nội dung cô gái 20 tuổi trên đà trở thành "tỷ phú tự thân trẻ nhất từng thấy", sẽ vượt mặt CEO Facebook Mark Zuckerberg - người từng là tỷ phú USD ở tuổi 23.

Trong một bài đăng Twitter bấy giờ, Dictionary.com đã một lần diễn giải trực tiếp ngữ nghĩa "tự thân". Trang web nêu ví dụ đặt câu với từ này: "Forbes bảo Kylie Jenner là một phụ nữ thành công tự thân".

Jenner mới 10 tuổi lúc gia đình bắt đầu hái ra tiền với show truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians. Em út nhà Kardashian - Jenner hưởng danh tiếng và sự giàu có từ đó.

"Chẳng có gì bàn cãi việc Kylie Jenner không thành đạt tự thân", nhà văn Roxane Gay, tác giả cuốn tự truyện Hunger, bình luận năm ngoái. "Cô ấy lớn lên trong một nhà giàu và nổi tiếng. Thành công của nàng đáng khen nhưng đến từ đặc ân. Từ ngữ có nghĩa của nó cả, và một từ điển nhắc nhở chúng ta điều đó là cần thiết".

Biên tập viên Luisa Kroll của Forbes cũng đã có lần lý giải cách tạp chí này định nghĩa khái niệm "tự thân" của họ.

"Chúng tôi xem bất cứ ai gây dựng khối gia tài riêng, mà không thừa kế, là giàu tự thân", Kroll viết. "Như vậy, những lãnh đạo tập đoàn công nghệ thu nhập cao nhờ dẫn dắt công ty thịnh vượng được vinh danh, còn phụ nữ thế hệ thứ hai điều hành mô hình kinh doanh gia đình thì không".

Trả lời phỏng vấn Paper tháng trước, Kylie Jenner thừa nhận bệ phóng khổng lồ cho mình, nhưng khẳng định bố mẹ "cắt trợ cấp từ năm 15 tuổi".

"Bố mẹ nói tôi cần tự kiếm ra tiền, đã đến lúc con học cách tiết kiệm và chi tiêu, đại loại thế", cô chia sẻ. "Điều muốn nói ở đây, tôi có bàn đạp, nhưng không một xu là thừa kế".

Thanh Tùng

Theo HuffPost