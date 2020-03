Trao yêu thương đến phái đẹp Việt cùng Kia Morning

Những món quà tặng nhằm tri ân phái đẹp vì đã tin tưởng lựa chọn thương hiệu trong dịp 8/3. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình "Trao yêu thương - Nhận nụ cười" của Thaco dành tặng các khách hàng nữ trong suốt tháng 3, được triển khai trên khắp cả nước, tại tất cả showroom của các dòng xe do Thaco sản xuất và phân phối tại Việt Nam.

Kia Morning sở hữu thiết kế trẻ trung và thời trang với giá bán từ 299 triệu đồng đến 393 triệu đồng.

Với 80.000 thành viên đông đảo trong đại gia đình Morning, mẫu xe này đã dành nhiều tình cảm và ưu ái từ khách hàng Việt, đặc biệt là phái đẹp. Họ không chỉ bản lĩnh và thành công trong công việc, mà còn cần thêm một "người bạn" đồng hành trong cuộc sống hàng ngày khi đi làm, đi chơi như Kia Morning.

Sở hữu thiết kế trẻ trung và thời trang với giá bán tốt từ 299 triệu đồng đến 393 triệu đồng, Kia Morning đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ lần đầu mua xe, yêu thích kiểu dáng xe nhỏ gọn để thuận tiện di chuyển.

Áp dụng chiến lược đa dạng hóa phiên bản, Kia Morning mang đến cho phái đẹp ba lựa chọn số tự động: Morning AT, Morning AT Deluxe, Morning AT Luxury với thiết kế nội thất tiện nghi, rộng rãi, tay lái tích hợp âm thanh và ghế da hai màu thời trang cùng đường may tinh tế, tỉ mỉ.

Kia Morning xanh gravity blue là một trong những màu sắc phù hợp cho phái đẹp.

Hiện Kia Morning sở hữu dãy màu sắc đa dạng với 8 màu sắc để phái đẹp lựa chọn trong đó có nhiều gam màu như đỏ runway red, xanh gravity blue hay những sắc màu cá tính, khác biệt như xanh horizon blue, cam pop orange thuận tiện cho chị em mix & match nhiều bộ cánh sành điệu, thời thượng khi dạo phố cuối tuần.

Để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sở hữu xe của khách hàng, các mẫu xe của Kia, trong đó có Kia Morning luôn có sẵn giao ngay với dịch vụ sau bán hàng thuận tiện theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu tại hệ thống 75 showroom, đại lý rộng khắp trên toàn quốc.

Các dòng xe số tự động của Kia Morning có thiết kế nội thất tiện nghi, rộng rãi, ghế da hai màu thời trang cùng đường may tinh tế, tỉ mỉ.

Chị Bạch Ngân (TP HCM) chia sẻ rất hài lòng với Kia Morning đang sử dụng. Xe có giá bán hợp lý trong khoảng 300 triệu đồng mà sở hữu thiết kế trẻ trung, trang bị số tự động dễ thao tác, nội thất tiện nghi, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo và tận tâm.

Còn với chị Tuệ Anh ở Đà Nẵng cho biết: "Sau hơn 2 năm bên nhau, tôi và Morning đã trải qua rất nhiều kỷ niệm. Chúng tôi cùng rong ruổi trên nhiều chặng đường, cùng nhóm bạn dạo phố, mua sắm hay cà phê cuối tuần. Mỗi ngày mới cùng Morning, cuộc sống của tôi thêm nhiều sắc màu tươi mới".