Smartphone 'tai thỏ' thời thượng dành cho phái đẹp 0 Nokia 6.1 Plus với thiết kế nhỏ gọn, mặt gương sang trọng... sẽ là món quà thú vị dành cho chị em trong ngày 8/3 này.

Đối với phái đẹp, điện thoại không chỉ là một món đồ công nghệ đơn thuần mà còn là một phụ kiện thời trang khẳng định phong cách riêng của mỗi người. Với thiết kế phù hợp xu hướng thời trang hiện đại, chiếc smartphone Nokia 6.1 Plus trở thành món phụ kiện hấp dẫn, giúp tôn lên cá tính cũng như ngoại hình của phái đẹp.

Thiết kế tai thỏ thời thượng.

Nokia 6.1 Plus được thiết kế theo xu hướng tai thỏ với tỷ lệ màn hình 19:9 cùng mặt kính cả sau lẫn trước, bề mặt cong sang trọng, cho phái đẹp cảm giác thoải mái và dễ dàng cầm nắm. Màn hình tràn viền cho giới trẻ cảm giác thoải mái khi thực hiện các nhu cầu giải trí như lướt web, xem video và chơi game.

Chiếc smartphone này sử dụng nền tảng Qualcomm Snapdragon TM 636, cung cấp hiệu suất cao, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chị em trong những lúc xem phim, đọc báo hay chơi game. Sự nâng cấp trong việc tiết kiệm pin và cổng nhạc nhanh USB type-C giúp phái đẹp thỏa thích trải nghiệm Nokia 6.1 Plus cả ngày dài.

Trải nghiệm mượt mà, nhanh chóng.

Nokia 6.1 Plus được chạy trên nàn tảng hệ điều hành nguyên bản, an toàn và cập nhật nhanh chóng - Android One. Đây là yếu tố giúp sản phẩm giải phóng thêm dung lượng và kéo dài tuổi thọ pin. Bên cạnh đó, phái đẹp sẽ luôn là những người đi đầu xu hướng nhờ những trải nghiệm được thiết kế từ Google một cách thông minh, bảo mật và thú vị. Các chị em yên tâm sử dụng những tính năng yêu thích cùng bản cập nhật hàng tháng trong 3 năm và cập nhật hệ điều hành trong 2 năm.

Máy còn được trang bị camera kép phía sau, có độ phân giải lần lượt là 16MP/5MP, hỗ trợ các nàng lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng. Dù chụp với chế độ xóa phông "bokeh" hay chỉnh sáng khi chụp ảnh chân dung, Nokia 6.1 Plus đều thực hiện tốt. Nhờ đó, các nàng có thể thỏa sức thử thách camera và tạo ra những album đẹp để đăng tải lên Facebook hay Instagram.

Camera sống động, tinh xảo.

Bên cạnh đó, việc selfie sẽ không còn khiến phái đẹp gặp khó khăn khi camera trước được trang bị tới 16MP với chế độ chụp hình "#Bothie". Nokia 6.1 Plus với tính năng AI mới sẽ khiến những hình ảnh trở nên gần gũi hơn với các hiệu ứng mặt nạ 3D hài hước, vui nhộn, giúp phái đẹp có thể kể những câu chuyện của mình theo cách đặc biệt nhất.

Xem thông ti chi tiết về sản phẩm tại đây.

Nhằm giúp phái đẹp nhân đôi niềm vui trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thương hiệu Nokia tổ chức chương trình "Nhân đôi yêu thương rinh ngay voucher 200.000 đồng". Chương trình diễn ra từ ngày 4/3 tới ngày 10/03 dành cho những khách hàng mua sản phẩm Nokia 6.1 Plus tại các hệ thống CellphoneS, Hoàng Hà Mobile và Nhật Cường Mobile với mức giá chỉ 5,69 triệu đồng.

(Nguồn: Nokia)