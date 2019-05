PV GAS hành động hưởng ứng Tháng Công nhân 2019 0 Các đơn vị thành viên PV GAS phát động tháng an toàn vệ sinh lao động; tổ chức roadshow quảng bá thương hiệu; tham gia nhiều hoạt động nhân ái, tình nguyện.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết trong năm 2018, cả nước đã xảy ra hơn 7.090 vụ tai nạn lao động, làm 622 người chết, 1.684 người bị thương nặng. Đại diện PV GAS cũng nhận định, điều kiện lao động trong doanh nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Nguyên nhân chính do người sử dụng lao động, người lao động chưa có kỹ năng, kiến thức trong đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. Do đó, Liên Đoàn Lao động phát động tháng 5 là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc" trên phạm vi toàn quốc.

Hưởng ứng chủ trương này, PV GAS cũng tổ chức nhiều hoạt động. Lãnh đạo các đơn vị cam kết, quyết tâm cao trong việc cải thiện điều kiện lao động; chú trọng công tác tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động làm việc trên công trình khí...

Vừa qua, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức lễ phát động và tuần hành hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn cán bộ công nhân viên.

Roadshow của PV GAS tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

PV GAS South chi nhánh miền Đông cũng tổ chức roadshow quảng bá thương hiệu PetroVietnam. Biệt đội áo hồng có mặt trên những con đường ở thành phố Bà Rịa nhằm giúp người dân nhận diện thương hiệu PetroVietnam chất lượng.

Tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa, PV GAS South - chi nhánh Nam Trung Bộ cũng tổ chức chương trình Roadshow quảng bá thương hiệu trên các con đường từ trung tâm đến các ngõ ngách của thành phố Nha Trang.

Hưởng ứng tháng hành động, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA) đã phối hợp cùng Công đoàn tổ chức chương trình "Vòng tay nhân ái" tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng và trao học bổng cho những trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Theo đó, 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học và THCS xã Đông Cơ đã nhận được học bổng. Đoàn cũng tổ chức "Ngày hội tuổi thơ" với nhiều trò chơi cho các em nhỏ, mang đến bầu không khí ấm áp, chan hòa yêu thương.

Đại diện Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam trao tặng học bổng tại tỉnh Thái Bình.

Nhân dịp này, Đoàn cũng đến thăm hỏi và trao tặng 21 phần quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải tổ chức khám, tư vấn bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu vực xã Đông Minh. Đây là một trong chuỗi hoạt động hướng tới xã hội, cộng đồng được KTA quan tâm trong suốt những năm qua.

(Nguồn: PV GAS)