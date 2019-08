PV GAS đẩy mạnh chương trình hành động năm 2019 0 Công ty tích cực hoạt động theo chủ đề 'Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động' góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Đây là năm thứ 4 PV GAS thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 sẽ tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty (TCT), góp phần đưa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vượt qua những khó khăn để tăng trưởng, phát triển.

Theo đó, PV GAS tập trung phát huy hiệu quả các nguồn lực, thực hiện đồng bộ giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án. Công ty cũng bám sát diễn biến của giá dầu thô để có giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời; cung cấp đủ khí và sản phẩm khí cho khách hàng.

Song song với hoạt động kinh doanh, PV Gas cũng tăng cường kỷ cương kỷ luật, đề cao trách nhiệm, thúc đẩy tái cơ cấu toàn diện để phát triển bền vững, ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng cũng như uy tín, sức cạnh tranh của tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Lễ phát động thi đua năm 2019 PV Gas.

Đảng ủy PV GAS thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Tổng Công ty; phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động trên các công trình khí của tổng công ty, hướng đến tinh gọn và chuyên nghiệp bộ máy.

Trong sản xuất kinh doanh, PV GAS sẽ tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp; vận hành an toàn, chế biến và kinh doanh hiệu quả các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ đạo của tổng công ty; đảm bảo an ninh, an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác vận hành, vận chuyển, xử lý khí và thực hiện bảo dưỡng sửa chữa; đẩy mạnh tìm kiếm, tồn trữ, phân phối, kinh doanh khí và sản phẩm khí, đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao, uy tín.

PV GAS cũng đầu tư phát triển, mở rộng các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính, huy động, quản lý, sử dụng vốn linh hoạt, đúng mục đích; chủ động cân đối các sản phẩm, nguồn hàng chính của tổng công ty và đơn vị thành viên.

Các hoạt động cộng đồng cũng được công ty chú trọng.

Nhằm tăng cường sức mạnh doanh nghiệp, PV GAS đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp; tăng cường kỷ cương, cải cách hành chính, quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ...

Chính sách xã hội của tổng công ty cũng giữ vững quan điểm tích cực hỗ trợ cộng đồng; chủ động trong công tác truyền thông; ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập; tích cực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Ngoài ra, PV GAS và các đơn vị thành viên còn tổ chức khen thưởng, động viên người lao động; đề cao các phong trào, thực hiện dân chủ và đổi mới trong quản lý doanh nghiệp.

(Nguồn: PV Gas)