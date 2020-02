PNJ tung thông điệp 'Vitamin care cho Valentine khỏe' giữa dịch corona 0 PNJ miễn phí giao hàng trên toàn quốc, giúp các cặp đôi gửi quà tặng Valentine mà không phải đi lại hay tiếp xúc đông người giữa dịch nCoV.

Những ngày này, thông tin về nCoV xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông, nhắc nhở mọi người đề cao ý thức phòng chống. Nhiều hoạt động chung phải tạm dừng. Không ít người mải mê theo dõi thông tin và bảo vệ sức khỏe mà quên mất ngày lễ Tình nhân đang tới gần.

Tình cảm vốn dĩ khó bày tỏ. Làm sao để thể hiện điều đó một cách tinh tế, vừa sâu sắc lại thiết thực giữa bối cảnh người người nhà nhà cảnh giác với dịch corona lại càng khó hơn. Nếu không thể trao nhau một cái ôm mỗi sáng, bạn có thể nhắn nhủ đối phương nhớ đeo khẩu trang khi ra đường, hay uống một ly nước cam nhiều vitamin C để tăng đề kháng mỗi ngày.

"Khóa chặt đôi tim yêu chống dịch corona" là thông điệp của PNJ trong bộ sưu tập mới.

Hưởng ứng công cuộc phòng chống corona, PNJ gửi thông điệp "Vitamin Care cho Valentine khỏe" nhắn nhủ các cặp đôi quan tâm, chăm sóc nhau nhiều hơn.

"Sức mạnh của tình yêu là liều thuốc để mọi người tự tin đương đầu với mọi khó khăn và chiến thắng chúng. Corona dù mạnh đến đâu, PNJ tin rằng tình yêu đích thực sẽ giúp cặp đôi cùng nhau vượt qua những rào cản về tính cách, về địa lý hay giới tính....", đại diện PNJ chia sẻ.

Bộ trang sức đặc biệt "The Lock" dành riêng cho mùa yêu 2020 với thiết kế độc đáo và ý nghĩa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cặp đôi.

BST "The Lock" gồm ổ khóa tinh tế được cách điệu từ chữ cái đầu của cụm từ "True Love" đan xen ẩn chứa thông điệp: hãy chung tay khóa chặt đôi tim yêu.

Một trong những sản phẩm nổi bật của bộ sưu tập "True Love Locker" lần này là XU - It's you. Thiết kế đơn giản, tôn lên nét đẹp sang trọng, XU - It’s you mang lại sự thanh lịch và phù hợp cho những cặp tình nhân thời hiện đại. Đây sẽ là tuyên ngôn yêu bền chặt dành cho nửa kia.

Sản phẩm mới của PNJ hướng đến sự quan tâm chia sẻ giữa các cặp đôi không chỉ trong mùa Valentine mà còn vào những lúc khó khăn.

Ngoài ra, nhóm sản phẩm cầu hôn và trang sức cưới PNJ có thiết kế trang nhã cũng mang thông điệp tình yêu bền chặt: "Forever Love", "True Love".

Từ ngày 8/2 đến 16/2, PNJ tặng khách hàng mua trang sức tại hệ thống phiếu ưu đãi đến 2 triệu đồng; cơ hội rút thăm trúng thưởng hai bộ sản phẩm mới True Love Locker Collection với tổng trị giá 60 triệu đồng cùng thiệp Valentine đi kèm.

PNJ cũng gửi tặng liều "vitamin care" tới khách hàng bằng chương trình miễn phí giao hàng toàn quốc khi chọn và đặt hàng online tại website. Toàn bộ nhân viên vận chuyển và nhân viên tại cửa hàng đều mang găng tay và khẩu trang y tế. PNJ cũng trang bị nước rửa tay tại diệt khuẩn và khẩu trang y tế tại toàn bộ hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

(Nguồn: PNJ)