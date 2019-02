Nokia 3.1 Plus giá 3,9 triệu đồng ở Việt Nam 0 HMD Global, công ty sở hữu thương hiệu điện thoại Nokia, vừa công bố bán Nokia 3.1 Plus sau thời gian phân phối độc quyền trên kênh online.

Nokia 3.1 Plus được hoàn thiện bằng kim loại, sở hữu đường cắt kim cương và viền kính cong 2.5D cho cảm giác chắc chắn khi cầm. Máy sở hữu màn hình 6 inch với độ phân giải HD+ 1.440 x 720 pixel tỷ lệ màn hình 18:9 và có viền khá mỏng, đạt tỷ lệ màn hình trên mặt trước là 77,5%.

Mặt sau của thiết bị là camera kép 13 và 5 megapixel. Bên dưới hệ thống camera kép là cảm biến vân tay. Trong khi đó, camera selfie 8 megapixel.

Nokia 3.1 Plus được trang bị chipset MediaTek Helio P22 với 8 nhân tốc độ 2GHz. Phiên bản Nokia 3.1 Plus bán chính hãng ở Việt Nam hiện có RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB cùng khe cắm thẻ nhớ. Pin dung lượng 3.500 mAh.

Máy chạy Android thuần theo chương trình Android One của Google. Hiện tại, Nokia 3.1 Plus cài bản Android 8 Oreo và hỗ trợ lên Adroid 9. Giá Nokia 3.1 Plus là 3.890.000 đồng.