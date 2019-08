Những điểm nổi bật của mẫu xe Kia All-New Cerato 0 Nổi bật với thiết kế năng động, thời trang và nhiều tiện nghi hiện đại, All-New Cerato giúp khách hàng tự tin khẳng định phong cách sau tay lái.

Đại diện hãng Kia cho biết, chỉ sau 6 tháng ra mắt thị trường Việt, All-New Cerato đã khẳng định vị thế trong phân khúc C với doanh số ấn tượng gần 7.000 xe.

Thiết kế Fastback trẻ trung và năng động

All-New Cerato sở hữu diện mạo thể thao phù hợp cho những khách hàng yêu thích thời trang. Xe ghi điểm với thiết kế nổi bật như đường gân dập nổi chạy dọc thân xe tạo nên một tổng thể thân xe cân đối, đuôi xe được vuốt từ nóc xuống cốp sau mang lại vẻ trẻ trung, cá tính.

Với phái đẹp năng động, All-New Cerato là lựa chọn phù hợp bởi vô-lăng trợ lực điện nhẹ đi kèm chế độ lái Smart. Xe tự động lựa chọn chế độ lái phù hợp với các tình trạng giao thông. Bên cạnh đó, cốp chỉnh điện rộng rãi giúp khách hàng có thể thoải mái để đồ khi đi mua sắm.

Chị Trần Ngọc Ánh - một chủ shop thời trang tại Hà Nội chia sẻ - Cerato mới đã chinh phục chị ngay khi nhìn thấy mẫu xe này. Chiếc xe có kiểu dáng năng động, cá tính. Chị Ánh cũng khá bất ngờ với thiết kế nội thất của Cerato mới, khi mẫu xe này có những đường nét thiết kế như xe sang của châu Âu. Đồng thời, Kia Cerato mới là một mẫu xe phù hợp với cá tính cũng như nhu cầu sử dụng hàng ngày của chị.

Trang bị tiện nghi hàng đầu phân khúc

Ngoài ngoại thất năng động, thể thao, All-New Cerato còn sở hữu nội thất với nhiều tiện nghi hỗ trợ quý cô hiện đại trong công việc và cuộc sống bận rộn như ghế lái chỉnh điện, sạc không dây, hệ thống định vị chỉ đường, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, khởi hành ngang dốc HAC... Tất cả mang lai sự thoải mái, tự tin trong cảm giác lái, tiện nghi khi vận hành.

Nội thất xe được thiết kế riêng cho từng phiên bản gồm đen, xám và đỏ - tinh tế, thời thượng để chiếc xe tô điểm thêm phong thái tự tin cho phái đẹp hiện đại.

Chị Hải Yến, sở hữu Kia Cerato All-New 2.0 Premium cho biết, điều làm chị bất ngờ khi ngồi trong Kia Cerato mới là nội thất thực sự rộng rãi với các chi tiết bọc da, mạ chrome sang trọng. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng chế độ lái thông minh giúp chị tự tin di chuyển hơn trong nội thành Sài Gòn. Sau một thời gian sử dụng xe, chị Yến hài lòng với sự lựa chọn của mình, bởi All-New Cerato không chỉ hỗ trợ đắc lực trong công việc, mà còn giúp tô điểm thêm phong thái tự tin trong cuộc sống.

Đảm bảo an toàn tối ưu

Với các bà mẹ trẻ quan tâm đến tính năng an toàn, All-New Cerato chính là mẫu xe phù hợp khi tăng cường độ cứng thân xe, với tỷ lệ thép cường lực đến 54%. Khung chắn trước và sau sử dụng thép kết cấu hộp có khả năng giảm lực va chạm và đảm bảo an toàn cabin xe. Mặt khác, All-New Cerato sở hữu hệ thống 6 túi khí, phanh ABS và chế độ tự động khóa cửa khi vận hàng, giúp các bà mẹ yên tâm vững tin sau tay lái.

Theo chị Như Tú Trang, chủ siêu thị tại Hà Nội, lựa chọn Kia Cerato vì mức giá hợp lý của mẫu xe này khi so sánh với các mẫu xe trong cùng phân khúc. Một điều nữa mà chỉ những người mẹ như chị Trang mới thấy quan trọng chính là không gian rộng rãi mà chiếc xe mang lại cho các thành viên ngồi trên xe. Chị Trang cũng đánh giá cao sự an toàn của Kia Cerato bởi đây là một trong ít xe sedan hạng C trang bị tới 6 túi khí và chế độ tự động khóa cửa khi vận hành an toàn cho mọi thành viên ngồi trên xe.

Những điểm nổi bật của mẫu xe All-New Cerato Chia sẻ của khách hàng sở hữu Cerato All-New Premium 2.0.

