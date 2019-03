Những cuộc phân chia tài sản ly hôn của đại gia Việt

Con gái chủ tịch tập đoàn Bảo Sơn ly hôn nghìn tỷ

Năm 2010, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm thủ tục cho Nguyễn Thanh Thủy ly hôn với Bùi Đức Minh. Bà Thủy là con gái chủ tịch đồng thời là phó chủ tịch tập đoàn Bảo Sơn, đơn vị sở hữu khu Thiên đường Bảo Sơn (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Bà là người nộp đơn ly dị và được trao quyền nuôi hai con chung.

Tuy nhiên, tại quyết định trên, tòa không phân chia tài sản, nhà đất và công nợ chung.

Ông Minh vì thế kháng cáo, cho rằng vợ chồng đồng sở hữu tài sản trong tập đoàn Bảo Sơn và 7 công ty con khác. Chúng được xác lập trong thời kỳ hôn nhân nhưng phần lớn do người vợ đứng tên. Ông ước tính toàn bộ giá trị tài sản của Bảo Sơn lúc ấy khoảng 500 triệu USD, hay 10.000 tỷ đồng.

Tranh chấp lớn nhất là quyền sử dụng đất khu du lịch sinh thái cao cấp An Khánh - Hoài Đức, đứng tên Nguyễn Thanh Thủy - Tổng giám đốc công ty TNHH giải trí Thiên đường Bảo Sơn.

Vụ việc chưa ngã ngũ thì Nguyễn Đức Minh bất ngờ bị bắt năm 2012, để phục vụ điều tra vu khống Sở GD&ĐT ngăn cản đón con tại trường học.

Bùi Đức Minh, con rể cũ của chủ tịch tập đoàn Bảo Sơn.

Đại gia Đức An đòi người mẫu Ngọc Thúy 288 tỷ

Đại gia Đức An ly dị người mẫu Ngọc Thúy sau 18 tháng hôn nhân. Chia tay năm 2008, nhưng đôi bên lùm xùm 10 năm qua trong khi đều đã tái hôn.

Tháng 8/2018, doanh nhân Đức An bị tòa Mỹ phát lệnh bắt, với nội dung buộc ông hầu tòa giải quyết kiện tụng với vợ cũ. Theo ông An, Thúy kiện ông trong 10 năm không chu cấp cho hai con gái, số tiền 35 triệu USD, và tội này ở Mỹ rất nghiêm trọng. Vị doanh nhân cho rằng vốn đã ký với nhau thỏa thuận: lợi tức phát sinh từ những tài sản của ông An để bà Thúy đứng tên cho thuê sẽ dùng nuôi con. Ông ước tính khoảng 30.000 USD mỗi tháng.

Trước đó, năm 2011, ông An là người kiện Ngọc Thúy chiếm đoạt 288 tỷ đồng tài sản của mình. Trong thời gian còn là vợ chồng, do mang quốc tịch Mỹ, ông "nhờ vợ đứng tên" cổ phiếu, xe, bất động sản... mua tại Việt Nam. Tiền mua được vị đại gia khẳng định có riêng trước khi kết hôn với người mẫu Thúy. Ông cũng trình bày nguyện vọng dùng tiền tranh chấp này cho chính các con chung.

Đôi bên còn vướng vụ kiện Phan Như Thảo (vợ mới của Đức An) vu khống Ngọc Thúy bắt cóc con năm 2018.

Đại gia Nguyễn Đức An ly dị người mẫu Ngọc Thúy thông qua tòa án bang California, Mỹ năm 2008.

Hoa hậu Diễm Hương trắng tay hậu ly hôn đại gia bất động sản

Diễm Hương, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, chấp nhận ra đi tay trắng sau cuộc hôn nhân bí mật với doanh nhân Đinh Trường Chinh.

Kết hôn năm 2011, Diễm Hương làm giấy độc thân thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2012. Năm 2014, khi hai bên mâu thuẫn và nộp đơn ly dị, hôn nhân này mới được hé lộ.

Phía Diễm Hương khẳng định ông Chinh gian dối trong đăng ký kết hôn và hành hung, khủng bố tinh thần cô. Người đẹp tố bị người đàn ông này giam lỏng trong căn hộ cao cấp tại TP HCM. Còn ông Chinh phản pháo rằng trước có địa vị, "tiền rất nhiều" nên được yêu, còn lúc làm ăn bất động sản khó khăn thì tình cảm rạn nứt.

Lùm xùm năm 2014 này ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp sau đó của Diễm Hương.

Diễm Hương, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Ly hôn Năm Sao - tranh chấp 2.000 tỷ, đề nghị chia cho vợ 60 tỷ

Ông Trần Văn Mười (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Năm Sao) và bà Phạm Thị Hương Giang (Phó giám đốc công ty cổ phần giám định Đại Tây Dương) đổ lỗi cho nhau có quan hệ bất chính khi vợ chồng mâu thuẫn năm 2004.

Năm 2012, sau thời gian dài tranh chấp căng thẳng, đôi bên ra tòa án quận 3, TP HCM, để xử ly hôn và phân định khối tài sản 2.000 tỷ đồng. Tài sản này gồm nhiều biệt thự, nhà ở, đất tại Sài Gòn, Vũng Tàu, Hải Phòng, cùng xe hơi Camry và loạt cổ phần hàng chục tỷ đồng đầu tư trong các công ty. Bà Giang muốn chia đôi.

Nhưng theo ông Mười, chỗ tài sản hầu hết là vay mượn để mua bán kiếm lời, nên thực tế nợ 109 tỷ đồng và 6.804 lượng vàng. Ông đề nghị ưu tiên trả nợ, còn lại sẽ chia.

Ông Mười nêu phương án đưa vợ cũ 60 tỷ đồng, toàn bộ tài sản khác để ông định đoạt, giải quyết nợ nần. Bà Giang phản đối.

Vụ ly hôn 2.000 tỷ đồng sau đó không rõ hồi kết.

Ông chủ tập đoàn quốc tế Năm Sao - Trần Văn Mười.

'Vua bánh mỳ' Kao Siêu Lực mất thương hiệu Đức Phát Bakery mang tên vợ

Năm 1987, thợ bánh mỳ gốc Hoa Kao Siêu Lực lấy tên vợ là Đức Phát đặt tên cho cửa hiệu, với ý nghĩa "lấy đức để phát". Đức Phát cực thịnh trong những năm 1990, đem đến danh xưng "vua bánh" Sài Gòn cho ông Lực.

Tuy nhiên, Đức Phát Bakery cũng được dẫn làm điển hình cho nguy cơ tiềm ẩn với mô hình công ty gia đình. Vợ chồng cùng gây dựng, nhưng tại thời điểm đưa nhau ra tòa ly dị năm 2007, bà Đức Phát là người kiểm soát tài chính công ty và 20 cửa hàng, trong khi ông Lực chỉ nắm xưởng sản xuất.

Sau phương án chia tài sản Đức Phát 1, Đức Phát 2 không thành, hai bên thỏa thuận bà Phát sẽ giữ lại thương hiệu, còn ông Lực nhận 1 triệu USD để từ bỏ. Với số tiền này, ông khởi nghiệp lại.

Từ đây, Kao Siêu Lực bắt tay gây dựng thương hiệu mới – ABC Bakery – hậu đổ vỡ. 20 năm sau, hãng bánh này phủ 34 cửa hàng tại Việt Nam và Campuchia, với đối tác gồm Starbucks, McDonald’s, KFC, Lotteria...

Đây được gọi là vụ ly hôn "cao thượng" trong giới doanh nhân. Các con ông Lực đều theo bố.

"Vua bánh mỳ" Kao Siêu Lực và các con.

Thanh Tùng tổng hợp