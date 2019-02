Người tình tỷ phú Amazon giàu cỡ nào?

Trước khi hẹn hò với tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sanchez, 49 tuổi, là một trong những người dẫn chương trình nổi tiếng tại Mỹ. Cô có sự nghiệp thành công khi từng giành giải Emmy và là người dẫn quen thuộc của nhiều chương trình trên kênh KTTV Fox-11. Ngoài lĩnh vực giải trí, cô còn có bằng lái máy bay và là chủ của công ty Black Ops Aviation, chuyên sản xuất và quay các cảnh phim trên không.

Lauren Sanchez sinh ra ở bang New Mexico, gốc Tây Ban Nha. Cô tốt nghiệp ngành truyền thông của Đại học Nam California, Mỹ. Sanchez bắt đầu sự nghiệp với vai trò trợ lý tại kênh truyền hình KCOP-TV ở Los Angeles, sau đó chuyển sang làm phóng viên cho kênh truyền hình KTVK-TV ở Phoenix.

Lauren Sanchez từng được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Ảnh: Cheatsheet.

Sự nghiệp của Sanchez bắt đầu thăng tiến khi trở thành phóng viên nổi tiếng của kênh truyền hình Fox Sports News. Sanchez kiếm được nhiều tiền và là khách mời của những kênh truyền hình lớn khác như ABC.

Sanchez cầm trịch nhiều gameshow hot như So You Think You Can Dance hay The Big Picture. Ngoài ra cô còn lấn sân sang mảng điện ảnh khi có vai nhỏ trong các phim: Fight Club, Girlfriends, The Agency, The Day After Tomorrow, Fantastic 4.

Năm 2014, Sanchez hợp tác với hãng sản xuất Pursuit Productions sáng lập nên công ty Dan Friedkin chuyên sản xuất phim tài liệu.

Cô cũng kiếm bộn tiền từ khi thành lập công ty Black Ops Aviation, chuyên sản xuất và quay các cảnh trên không tháng 6/2016. Là người có nhiều kinh nghiệm trong mảng giải trí và có bằng lái máy bay giúp Sanchez nhận được nhiều sự tín nhiệm của khách hàng. Cô từng trực tiếp lái máy bay và chỉ đạo quay một quảng cáo cho Discovery Land ở Bahamas và Los Cabos, Mexico.

Sanchez từng chia sẻ với The Hollywood Reporter về đam mê trên không: "Nghề này thường được gắn với đàn ông nên tôi hy vọng nhiều phụ nữ có thể trở thành phi công. Không có lý do gì hạn chế phụ nữ đến với bất cứ ngành nghề nào. Bản thân tôi thích giải trí, quay phim và hàng không, vì vậy tôi muốn kết hợp tất cả".

Theo ước tính, hiện Lauren Sanchez sở hữu khối tài sản trị giá 30 triệu USD (tương đương 690 tỷ đồng) và một biệt thự tại thành phố Seatle, Mỹ.

Bà Sanchez và tỷ phú Jeff Bezos tại một sự kiện năm 2016. Ảnh: Page Six.

Sau khi tỷ phú Jeff Bezos chia sẻ thông tin ly hôn trên Twitter, hãng tin National Enquirer cáo buộc ông và bà Sanchez qua lại với nhau và đó là lý do khiến hôn nhân 25 năm của tỷ phú đổ vỡ. Bezos và Sanchez được cho là đã hẹn hò từ 9 tháng trước, ngay khi bà ly thân chồng Patrick Whitesell, người sáng lập công ty giải trí đại diện cho nhiều ngôi sao Hollywood đình đám như Matt Damon, Hugh Jackman và Ben Affleck.

Hiện cả Bezos và Sanchez đều chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Sơn Nam

Theo Cheatsheet