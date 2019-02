Người Sài Gòn lùng mua giỏ trái cây nhập khẩu bạc triệu

Nhu cầu tìm mua thực phẩm, trái cây sạch đang dần hình thành một xu hướng tiêu dùng mới. Không những mua cho bản thân, gia đình, nhiều người còn mua làm quà tặng. Trước Tết Kỷ Hợi 2019, bên cạnh giỏ quà quen thuộc gồm bánh kẹo, mứt, rượu, các giỏ quà là sản phẩm hữu cơ, đồ tươi sống hay trái cây nhập khẩu được ưa chuộng.

Các cửa hàng trái cây nhập khẩu trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình, những ngày này nhộn nhịp khách tới sắm sửa khiến nhân viên xoay xở không kịp. Các cửa hàng ở đây cho biết nhu cầu mua biếu tặng năm nay tăng đột biến, gấp 1,5 lần năm ngoái. Không giống các loại quà tặng là đồ khô, trái cây là mặt hàng cần đảm bảo độ tươi nên chỉ khi có khách đặt, cửa hàng mới tiến hành gói. Thời gian bảo quản của mặt hàng này cũng hạn chế, ở nhiệt độ thông thường là ba ngày, nếu giữ lạnh thì bảo quản được một tuần.

Giỏ quà trái cây giá 1,5 triệu đồng gồm: dâu Mỹ, Lê Hàn Quốc, cam vàng Nhật, táo Fuji, việt quất tại một cửa hàng ở quận 1.

Trái cây ngoại được vận chuyển về Việt Nam theo đường hàng không, được bảo quản lạnh và có xuất xứ rõ ràng vì vậy có giá cao hơn các loại trái cây nội địa cùng chủng loại. Mỗi giỏ quà có các loại trái cây nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand hay Đài Loan có giá từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng tùy từng loại.

"Giá cả có tăng nhẹ khoảng 10% so với ngày thường và sản lượng nhập về cũng tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Các loại trái cây như mãng cầu gai Đài Loan, táo Envy New Zealand hiện nay đã cháy hàng", chị Nhung, chủ vựa trái cây nhập khẩu tại Tân Bình, nói.

Chị Huyền, chủ cửa hàng trái cây tại quận 1, cho biết khách hàng ưa chuộng nho mẫu đơn Nhật (giá 2 triệu đồng/kg), táo đỏ Sanfuji (390.000 đồng/kg), cherry New Zealand size lớn (690.000 đồng/kg), hồng mật Nhật (490.000 đồng/kg) vì màu sắc đẹp và giữ được lâu.

Ngoài giỏ, hộp quà trái cây cũng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Hiện số lượng khách đặt hàng ở cửa hàng chị đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Nhiều loại quả về cửa hàng chị liên tục cháy hàng và không đáp ứng đủ nhu cầu của khách.

Chị Yến Giang, nhân viên văn phòng của một công ty kinh doanh thiết bị làm đẹp, được phân công mua 20 phần quà biếu khách hàng với mức giá tối đa 5 triệu đồng/phần. Chị Giang muốn tìm giỏ quà bắt mắt, sang trọng và chất lượng với số tiền này. Sau 15 phút dưới sự tư vấn của nhân viên bán hàng, chị đã chọn được giỏ quà ưng ý gồm các loại trái cây: nho mẫu đơn Nhật, hồng mật Nhật, táo Envy, dâu Hàn Quốc và bưởi Nhật.

Với các gia đình như chị Lê Hoa ở quận Tân Bình, quà bánh kẹo hay rượu, mứt đã quá quen thuộc nên thay vì lựa chọn các loại sản phẩm này, năm nay chị tìm mua giỏ trái cây tốt cho sức khỏe để biếu tặng bạn bè, người thân.

Ngoài trái cây, rau củ ngoại nhập, nhiều khách cũng quan tâm đến thực phẩm tươi sống "đắt xắt ra miếng" như bò Kobe, cá hồi Nauy hay gan ngỗng Pháp với mức giá hàng chục triệu đồng tùy vào trọng lượng.

Trái cây được bày sẵn trên kệ nên khách hàng dễ hàng lựa chọn những món cần và được gói quà miễn phí.

