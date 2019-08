Muốn thành công, chọn đúng bạn đời và đừng theo đuổi đam mê

Scott Galloway là một nhà đầu tư nổi tiếng tại Mỹ. Ông đã sáng lập 9 công ty gồm những tên tuổi lớn như: L2, Red Envelope và Prophet. Ông cũng là giáo sư tại khoa Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, phụ trách giảng dạy về chiến lược thương hiệu và tiếp thị số. Ông từng lọt vào danh sách 50 Giáo sư Kinh doanh Xuất sắc thế giới của trang thông tin Poets & Quants năm 2012. Ngoài ra, Scott Galloway là tác giả cuốn sách "The Four" (Tứ đại quyền lực), best-seller của New York Times và được dịch sang 22 thứ tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC Make it, triệu phú tự thân Scott Galloway cho rằng có hai bí quyết quan trọng dẫn đến thành công, đó là đừng nghe theo lời khuyên "theo đuổi đam mê" và hãy chọn bạn đời một cách khôn ngoan.

Triệu phú tự thân Scott Galloway. Ảnh: CNBC.

1. Đừng theo đuổi đam mê mà hãy tập trung vào điểm mạnh của bản thân

Scott Galloway vẫn thường nghe nhiều người đưa lời khuyên "hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo bạn", nhưng ông không tin điều đó. "Thay vào đó, hãy tập trung vào điểm bạn giỏi nhất, đầu tư 10.000 giờ vào đó, bạn sẽ trở thành chuyên gia", Galloway nói.

Ông khẳng định: "Những người hay đưa ra lời khuyên này trở nên giàu có sau khi bán phần mềm hay dịch vụ. Và tôi chắc rằng đó không phải đam mê từ đầu của họ. Thứ mà họ đam mê chính là việc trở thành nhân vật quan trọng của một lĩnh vực nào đó, là tiền bạc, địa vị và sự ngưỡng mộ của người xung quanh".

Theo Galloway, những điều khiến một người thực sự theo đuổi đam mê như các vận động viên thể thao, hay diễn viên sẽ tốn rất nhiều thời gian và thường không dẫn đến thành công về mặt tài chính ngay lập tức. Ông nói: "Nếu bạn muốn làm việc cho tạp chí thời trang Vogue, muốn mở hộp đêm, hay muốn sản xuất phim, bạn cần chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ chỉ nhận được mức lương trung bình mà thôi".

Galloway không phải doanh nhân thành công duy nhất không ủng hộ lời khuyên theo đuổi đam mê. Tỷ phú công nghệ Mark Cuban, người hiện nắm giữ số tài sản khoảng 3,3 tỷ USD, từng muốn trở thành một ngôi sao thể thao nhưng rồi nhận ra bản thân không có khả năng và từ bỏ.

Cuban nói: "Một trong những lời nói dối kinh điển nhất là "hãy theo đuổi đam mê" nhưng không phải ai cũng may mắn có thiên phú như vậy. Điều mà bạn dành nhiều thời gian và công sức nhất sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia. Khi thành công, bạn sẽ thích nó. Cảm giác là một trong những người xuất sắc của một lĩnh vực nào đó rất tuyệt vời và sẽ chẳng ai từ bỏ chỉ vì nó không phải đam mê của họ".

2. Chọn đúng bạn đời

Theo Galloway, bí quyết thứ hai giúp bạn thành công là chọn đúng bạn đời. "Đây là quyết định quan trọng nhất có ảnh hưởng đến hạnh phúc một đời người. Và tiêu chí quan trọng để chọn đúng bạn đời là tìm một người mà bạn có thể chia sẻ quan điểm và giá trị giống nhau", ông nói.

Galloway cho hay chính những cuộc trò chuyện về dự định tương lai sẽ giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn. Những câu hỏi để tìm được một người bạn đời phù hợp thường là: Vai trò của bạn trong gia đình là gì? Bạn sẽ sống ở đâu? Quan điểm về nuôi dạy con cái của bạn? Tất cả điều trên nên được cân nhắc kỹ càng và có sự đồng thuận giữa hai bên trước khi đi đến hôn nhân. Ngoài ra, hai người còn cần đồng quan điểm về cách kiếm và tiêu tiền.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng đồng ý với quan điểm này. Ông từng nói với tỷ phú Bill Gates rằng: "Quyết định quan trọng nhất mà hầu hết ai cũng phải đưa ra là chọn người kết hôn. Chúng ta luôn muốn kết giao với người mà ta muốn trở thành. Người đó không ai khác chính là bạn đời, họ là người hoàn thiện ta, ở bên ta qua những thăng trầm của cuộc sống. Khi chọn người kết hôn, đừng chỉ chọn người mình thích, mà họ còn phải là người mình ngưỡng mộ".

Sơn Nam (Theo CNBC)