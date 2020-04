Một ngày của Bill Gates

Đọc báo là việc không thể thiếu với Gates vào mỗi buổi sáng. Ông thường đọc các tờ The New York Times, The Wall Street Journal và The Economist. Tỷ phú quan tâm tới các lĩnh vực giáo dục, y tế cộng đồng và thường chia sẻ những quan điểm của mình về các vấn đề trên blog cá nhân hoặc trả lời câu hỏi của người quan tâm. Ảnh: CNBC.