Millennium - Giải pháp sở hữu văn phòng hạng sang tại trung tâm TP HCM 0 Millennium mang đến chính sách hấp dẫn cho người mua khi thanh toán 10% là có thể nhận văn phòng để thi công và sở hữu lâu dài.

Vừa qua, Thiên Minh Group tổ chức sự kiện giới thiệu "Cơ hội sở hữu văn phòng hạng sang Millennium" (tọa lạc tại 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP HCM). Đại diện tập đoàn cho biết, sau 3 giờ mở bán, toàn bộ rổ hàng của dự án đã hết. Dự kiến cuối tháng 7, lượng sản phẩm với vị trí đẹp nhất dự án sẽ mở bán với nhiều chính sách hấp dẫn.

Theo đại diện Thiên Minh Group - đơn vị đầu tư và kinh doanh dự án, một trong những tâm điểm thu hút người mua văn phòng Millennium là ngoài nắm bắt cơ hội nhận ngay văn phòng hạng sang, sở hữu lâu dài để đặt trụ sở giao dịch và làm việc hay cho thuê sinh lời cố định hàng tháng, người mua chỉ cần thanh toán 10% là nhận văn phòng để thi công và hoạt động 24/7.

Millennium góp phần giải quyết bài toán khan hiếm văn phòng hạng A sở hữu lâu dài tại trung tâm TP HCM.

Ông Nguyễn Hữu Phương (Phú Nhuận, TP HCM) vừa đặt mua hai căn văn phòng tại tòa nhà cao cấp Millennium. Ông chia sẻ, do có một khoản tiền nhàn rỗi nên muốn đầu tư. Ban đầu, ông Phương định lựa chọn căn hộ, tuy nhiên sau khi tìm hiểu văn phòng tại Millennium thì nhận thấy phù hợp vì chỉ thanh toán 10%, sau đó ông cho thuê liền hai căn văn phòng hạng sang này. Tiền cho thuê hàng tháng ông tiếp tục dùng để thanh toán số tiền đã vay của ngân hàng. Dự kiến sau vài năm, ông Phương sẽ có hai căn văn phòng hạng sang thuộc sở hữu lâu dài của mình để cho thuê ổn định.

Cũng theo ông Phương, một trong những lý do khan hiếm văn phòng hạng sang là nguồn cung dự án căn hộ có phân khu chức năng văn phòng trên thị trường đang khan hiếm, cộng với chính sách hầu hết các dự án căn hộ mới đều không được cấp phép có chức năng văn phòng.

Thiết kế thông minh của văn phòng hạng A Millennium.

Theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản TP HCM, 6 tháng đầu năm 2019, chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới, được Sở Xây dựng đề xuất UBND TP HCM công nhận đầu tư với quy mô diện tích chỉ có hơn 2ha và 924 căn hộ, giảm 16 dự án, giảm 84,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp giảm đến 43,8% (2.227 căn so với 3.965 căn cùng kỳ năm 2018); căn hộ bình dân giảm 34,7%, chỉ 1.249 căn so với 1.914 căn cùng kỳ năm 2018.

Các chuyên gia cho biết, hiện, hầu hết các dự án căn hộ mới được cấp phép đều không có văn phòng (office) như trước đây. Trong khi đó, các tòa nhà văn phòng hạng A và B ở khu vực trung tâm luôn ở trong tình trạng hết công suất, giá cả liên tục tăng mà các chủ đầu tư lại ưu tiên đơn vị thuê diện tích lớn. Điều này khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những người mới bắt đầu khởi nghiệp hoặc làm việc ở các lĩnh vực ít nhân sự khó tìm văn phòng như ý. Điều đó mang lại tiềm năng lớn cho số lượng hữu hạn văn phòng hạng sang, sở hữu lâu dài tại Millennium.

Ngoài ra, hình thức văn phòng sở hữu lâu dài để làm nơi đăng ký kinh doanh, làm việc và hoạt động 24/7 mà không phải trả thêm các khoản phụ phí ngoài giờ là điều thuận lợi mà những tòa cao ốc văn phòng đơn thuần hiện nay không áp dụng. Millennium cũng sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Bến Vân Đồn, cách trung tâm thành phố chỉ một cây cầu, tiện lợi cho việc lưu thông cũng như đặt văn phòng làm việc.

Millennium đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp muốn sở hữu văn phòng trong dự án cao cấp

Trong tháng 7, Thiên Minh Group có chính sách ưu đãi dành cho các căn văn phòng cuối cùng đẹp nhất dự án, chỉ thanh toán 260 triệu đồng và chiết khấu hấp dẫn lên đến 8%. Nhân dịp sinh nhật 10 năm thành lập, Thiên Minh Group cũng gửi đến khách hàng chương trình tri ân "Chìa khóa trao tay - Nhân đôi quà tặng" với những món quà thiết thực như máy lạnh Daikin Inverter, voucher gói tư vấn - thiết kế nội thất cùng nhiều phần quà bốc thăm may mắn trong sự kiện mở bán đợt cuối cùng vào ngày 28/7 tại khách sạn Pullman Saigon Centre.

