Lợi thế khi sở hữu ngôi nhà thứ hai ở biển Hồ Tràm 0 Ngoài việc nắm giữ tài sản giá trị, chủ sở hữu có thể cho thuê lúc không sử dụng và nhận lãi suất 8% một năm tại NovaWorld Ho Tram.

Theo các chuyên gia địa ốc, người Việt, đặc biệt là các gia đình có trẻ em, thích sở hữu một ngôi nhà ven biển để du lịch, nghỉ dưỡng thường xuyên. Mô hình second home (ngôi nhà thứ hai) vừa xuất hiện tại Việt Nam nhưng là phân khúc đã phát triển mạnh nhiều thập kỷ qua tại các quốc gia phát triển. Đây là loại hình vừa phục vụ mục đích du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày của gia đình vào mỗi cuối tuần, hoặc các mùa du lịch; vừa có thể cho thuê trong thời gian không có nhu cầu sử dụng.

Sở hữu second home vừa đầu tư vừa cho con trẻ trải nghiệm thiên nhiên

Các gia đình ưa chuộng second home vì vừa có thể nghỉ dưỡng ngắn ngày vào mỗi cuối tuần hoặc các mùa du lịch, vừa có thể cho thuê trong thời gian không sử dụng. Nhiều người xem loại hình bất động sản này như một khoản thu nhập thụ động với mức sinh lời tốt, ổn định trong dài hạn, có khả năng tích lũy giúp nâng cao chất lượng cuộc sống về sau. Một tiêu chuẩn quan trọng của nhiều gia đình khi chọn địa điểm mua second home là phải có không gian trong lành với ánh nắng, biển xanh, thân thiện với môi trường để cho con cái có cơ hội hưởng thụ thiên nhiên.

Hưởng thụ thiên nhiên trong lành là một trong những tiêu chí quan trọng để chọn lựa ngôi nhà nghỉ dưỡng.

Theo chị Thanh Hương (ngụ quận Tân Bình, TP HCM), gia đình chị rất chú trọng trong việc nuôi dạy con cái, đặc biệt luôn mong muốn con có một cuộc sống tinh thần phong phú và nhiều trải nghiệm thực tế. Second home tại NovaWorld Ho Tram không chỉ tiện đường mà còn phong phú về cảnh sắc, có biển, rừng và nhiều tiện ích tốt cho trẻ con. "Sở hữu một căn nhà ven biển không chỉ cho con ngay bây giờ, mà còn là của đề dành lúc nghỉ hưu và sau này cũng là chỗ cho các cháu vui đùa thoải mái", chị Hương chia sẻ.

Second home tại NovaWorld Ho Tram - gợi ý cho gia đình hiện đại

Với quy mô hơn 1.000 hecta trải dài theo cung đường ven biển từ Lộc An đến Bình Châu, Tổ hợp Du lịch Nghỉ dưỡng Giải trí NovaWorld Ho Tram mang nhiều lợi thế thuận lợi. Nơi đây chỉ cách TP HCM 90 phút di chuyển qua cung đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 60 phút.

Anh Tuấn, một khách hàng đang quan tâm tìm hiểu NovaWorld Ho Tram, cho hay dự án NovaWorld Ho Tram nằm ở vị trí rất tiềm năng. Nơi đây có hạ tầng hoàn chỉnh, đường ven biển, gần sân bay Long Thành sắp khởi công, cao tốc Biên Hòa - Bà Rịa đã khởi công thực hiện. Thêm vào đó, đường quốc lộ 51 đang hiện hữu, từ Hồ Tràm đi về hướng Bình Thuận cũng tiện, mà đi ngược về Vũng Tàu càng thuận lợi.

Second home theo phong cách nhiệt đới - The Tropicana tại NovaWorld Ho Tram.

Đặc biệt, second home giai đoạn 1 của NovaWorld Ho Tram thiết kế theo phong cách nhiệt đới Tropicana có khoảng 40 mẫu thiết kế second home điển hình. Kỳ vọng mang đến một nơi nghỉ dưỡng mới lạ và xứng tầm, The Tropicana theo đuổi mô hình tiện ích giàu trải nghiệm và năng lượng xanh cho tất cả thành viên. Tất cả phòng ở tầng trên đều có cửa sổ và cửa kính với chiều cao 2,6m cùng với ban công, sân thượng riêng để giảm nhiệt mặt trời; tạo một không gian riêng tư để chủ nhân ngôi nhà có thể tận hưởng không khí trong lành và tăng tầm nhìn hướng biển hoặc hướng vườn.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, NovaWorld Ho Tram sẽ là một trong những điểm đến phù hợp cho các em bé nhỏ với chuỗi tiện ích trải nghiệm năng động như Safari - công viên hoang đã đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, kênh đua thuyền kayak...

Kênh đua thuyền Kayak - trải nghiệm mới lạ tại NovaWorld Ho Tram.

Bên cạnh đó, 2 khu trang trại Organic Farm và Kid Farm sẽ là điểm nhấn của phân kỳ The Tropicana. Nguồn nông phẩm của trang trang trại không chỉ đạt chuẩn organic (không có thuốc trừ sâu, phân bón hóa học và các chất biến đổi gene), mà các hoạt động huấn luyện làm vườn sẽ tạo thói quen ăn uống lành mạnh, cung cấp kiến thức khoa học tốt cho trẻ em.

Dự án đang thực hiện phân kỳ The Tropicana - nằm trong tổ hợp NovaWorld Ho Tram. Phân kỳ The Tropicana có gần 2.000 sản phẩm gồm shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố nghỉ dưỡng... dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

