Liverpool có thể phá kỷ lục lợi nhuận

Theo báo cáo của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), Liverpool thu khoản lợi nhuận ròng hơn 100 triệu euro (hơn 113 triệu USD) nhờ phần lớn vào khoản thưởng 81,3 triệu euro khi lọt vào chung kết Champions League mùa trước. Bên cạnh đó, Liverpool cũng thu về khoảng 130 triệu euro từ vụ chuyển nhượng Philippe Coutinho sang Barcelona tháng 1/2018.

Trước đó, câu lạc bộ này cũng chi tới 170 triệu euro cho các bản hợp đồng mới với bộ tứ Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson và Alex Oxlade-Chamberlain. Nhưng số tiền này không được tính cả vào năm tài chính 2018 mà phân bổ trong suốt thời gian hợp đồng cầu thủ.

Ông Juergen Klopp - huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Liverpool.

Theo UEFA, dự báo doanh thu của Liverpool trong năm tài chính 2018 có thể đạt mức 450 triệu euro, tăng gần 100 triệu euro so với 2017. Năm 2017, doanh thu của câu lạc bộ này chỉ đạt 364 triệu euro do mùa giải 2016-2017, đội bóng không thể tham dự Champions League. Do đó, Liverpool có thể sẽ phá vỡ kỷ lục lợi nhuận ròng trong một mùa giải của Leicester City năm 2017.

Báo cáo của UEFA viết: "Khoản tiền thưởng 82 triệu euro của UEFA Champions League đưa Leicester City trở thành câu lạc bộ có lợi nhuận ròng cao nhất lịch sử năm 2017 (98 triệu euro), vượt kỷ lục 78 triệu euro của Tottenham Hotspur năm 2014 và Liverpool sẽ phá vỡ kỷ lục này năm 2018".

Báo cáo tài chính chính thức của Liverpool sẽ được Companies House, một cơ quan thuộc Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh, công bố vào tháng 3.

Sơn Nam

Theo Inside World Football