Lãi tiền tỷ trong vài ngày cận Tết nhờ bán táo lùn, đào tí hon

Những năm gần đây, thú chơi Tết của người Việt phổ biến thêm những mặt hàng độc lạ, giá "cắt cổ", hay còn được biết đến là hàng "VIP". Ngoài các đặc sản vùng miền, trái cây khắc chữ chưng Tết rao bán hàng triệu đồng, nhiều cây cảnh nhập khẩu cũng được ưa chuộng.

Tận dụng xu hướng, một cửa hàng trên mặt phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) từ vài năm nay tranh thủ ít ngày rộng tay sắm Tết của người dân, để hốt bạc từ việc bán các giống cây bonsai lạ. Cửa hàng này cho biết đa phần chúng phục vụ nhu cầu biếu tặng quà độc nên được chi tiền lớn.

Táo bồng lai và đào thất thốn nhập từ Trung Quốc được "hét giá" 5 triệu đồng mỗi cây.

"Chúng tôi là cửa hàng bán điện thoại có tiếng, nhưng cứ từ rằm tháng Chạp bày bán cây bonsai chơi Tết, kiếm lớn chỉ trong khoảng 10-12 ngày", chị Xuyến - đại diện cửa hàng - cho hay.

Hai mặt hàng chủ đạo tại đây là cây táo bồng lai (táo VIP) và đào thất thốn (đào tiến vua). Cả hai xuất xứ Trung Quốc nhưng được các "đại gia" săn lùng.

Mỗi cây táo "lùn" cao chỉ 30-100 cm giá 5-7 triệu đồng, trong khi đào thất thốn bé hơn nhiều lần đào cảnh Việt Nam nhưng giá trung bình hơn 2 triệu đồng.

Chị Xuyến còn tiết lộ đào thất thốn được các siêu thị nhập về bán với giá từ 5 triệu đồng và rất đắt hàng. Còn cửa hàng chị bán lấy số lượng nên chỉ rao giá từng đó.

Táo lùn Trung Quốc ra quả thật giá "rẻ" hơn: khoảng 2 triệu đồng

Nhân viên bán hàng Đoàn Quỳnh cho hay đào thất thốn chi chít lộc và đến Tết mới bung hoa. Trong khi đó, cây táo VIP có hai loại: loại ra trái tự nhiên chỉ hơn 2 triệu đồng do không trĩu quả và mọc không đều, nhưng chơi được lâu; và loại được gắn quả to, căng mọng, màu đỏ đẹp đắt gấp 2-3 lần, chơi trong vài tháng. Cây kích thước càng lớn, càng nhiều quả đỏ đem nhiều vận may, giá càng cao.

Củ cải và dừa cũng được làm bonsai chơi Tết.

Quỳnh chia sẻ quy trình gắn táo kỳ công và dùng dụng cụ chuyên dụng. Cửa hàng của họ bán điện thoại là chính nhưng có tay nghề bonsai nên mới làm được. Bán quen và uy tín nên cứ đến dịp này các năm, họ nhận điện thoại đặt cây từ nhiều người rồi chỉ việc ship, cây sau đó được người mua chở ôtô đi tặng. Theo Quỳnh, nhiều chỗ gắn táo lên cây dâm bụt, còn cây của họ xịn vì "gắn táo lên cây táo".

Bên cạnh giống táo và đào lạ, cửa hàng này kinh doanh thêm các cây có tạo hình đẹp mắt, phù hợp chơi Tết, như dừa bonsai hay củ cải bonsai, giá mềm từ vài chục đến trăm nghìn đồng.

Để cho thấy độ chuộng cây VIP của nhà giàu, chị Xuyến chia sẻ doanh số và lãi "nước rút" cuối năm từ nghề tay trái: "Năm ngoái, chúng tôi bán 1.000 cây các loại và lãi hơn 1 tỷ đồng. Năm nay kỳ vọng con số tương tự".

Táo bồng lai "sai quả".

Thanh Tùng