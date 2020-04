Kylie Jenner tiếp tục là tỷ phú trẻ nhất thế giới 0 Năm thứ hai liên tiếp, người mẫu 22 tuổi Kylie Jenner giữ ngôi vị 'Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới' với tài sản một tỷ USD.

Theo thống kê của tạp chí Forbes ngày 8/4, Kylie Jenner đứng đầu danh sách Những tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2020 (xếp theo độ tuổi). Nữ thừa kế 23 tuổi người Na Uy, Alexandra Andresen, đứng vị trí thứ hai (1,2 tỷ USD). Doanh nhân công nghệ 29 tuổi Even Spiegel - chồng siêu mẫu Miranda Kerr - xếp thứ 8 (1,9 tỷ USD).

Kylie Jenner giữ vững khối tài sản 1 tỷ USD.

Như vậy, năm nay vẫn chưa có ai phá vỡ được danh hiệu Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới của Kylie Jenner. Cô từng giành được thành tích này vào năm ngoái, phá kỷ lục của ông chủ Facebook là Mark Zuckerberg (Mark trở thành tỷ phú vào năm 2008 ở tuổi 23).

Trước nhiều ý kiến cho rằng Kylie Jenner không xứng đáng được coi là "tỷ phú tự thân" vì sinh ra trong một gia đình giàu có và nổi tiếng, tạp chí Forbes vẫn bảo vệ mạnh mẽ quan điểm của họ. Tờ báo này nhấn mạnh: "Vâng, 'tự thân' vì tuy cô ấy nhận sự giúp đỡ từ gia đình nổi tiếng nhưng cô ấy không thừa kế đồng nào và tự lực kinh doanh. 'Tỷ phú' vì cô ấy sở hữu 1 tỷ USD".

Tháng 11 năm ngoái, Kylie đã bán 51% cổ phần của thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics cho công ty Coty Inc với 600 triệu USD. Sau thương vụ mua bán này, Coty có toàn quyền quyết định các kế hoạch kinh doanh trong khi Kylie Jenner cùng đội ngũ của cô tiếp tục đảm nhận vai trò sáng tạo và truyền thông. Đến tháng 1, Kylie Cosmetics được định giá 1,2 tỷ USD. Tiền mặt bán cổ phần cộng với giá trị 49% cổ phần còn lại của công ty giúp Kylie tiếp tục sở hữu khối tài sản 1 tỷ USD, góp mặt trong danh sách 2.095 tỷ phú thế giới.

Ngoài kinh doanh, Kylie còn kiếm tiền với vai trò người mẫu thời trang trên Instagram và diễn viên truyền hình thực tế.

Kylie Jenner là thành viên duy nhất của nhà Kardashian - Jenner làm được điều này. Các chị gái của Kylie đều kinh doanh thành công, đặc biệt là Kim Kardashian, nhưng tài sản mới dừng lại ở vài chục đến vài trăm triệu USD.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, Kylie khẳng định cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu 'Tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới'. Bà mẹ một con giải thích cô có lợi thế hơn mọi người là lượng fan hùng hậu trên mạng xã hội nhờ thành công của show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, nhưng vốn kinh doanh công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics là hoàn toàn do cô tự bỏ ra. "Tôi đã không nhận được tiền trợ cấp của cha mẹ từ năm 15 tuổi. Tôi sử dụng 100% tiền của mình để thành lập công ty. Không một xu nào trong tài khoản ngân hàng của tôi là tiền thừa kế và tôi rất tự hào về điều đó", Kylie chia sẻ.

Hoài Vũ