Kiến trúc sư thành tỷ phú nhờ sản xuất kem BB 0 Hàn QuốcBỏ nghề kiến trúc sư, Chin Wook Lee xây dựng đế chế mỹ phẩm bắt đầu bằng các loại kem BB chăm sóc da, trang điểm và gặt hái thành công.

Giữa tháng trước, hãng Estee Lauder cho biết sẽ mua 2/3 cổ phẩn của Have & Be, công ty sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Dr. Jart + tại Hàn Quốc với giá khoảng 1,1 tỷ USD. Đây là lần thứ hai hãng mỹ phẩm Mỹ mua cổ phẩm của công ty Have & Be. Theo Bloomberg, thỏa thuận này đã giúp Chin Wook Lee, 43 tuổi, người sáng lập công ty Have & Be, sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Lee nảy ra ý tưởng thành lập hãng mỹ phẩm riêng sau khi đến một phòng khám da liễu để điều trị một vấn đề liên quan đến da mặt. Lee nhận thấy loại kem BB (hỗn hợp chăm sóc da và trang điểm) chỉ có sẵn tại các phòng khám và hiệu thuốc. Anh muốn biến nó thành loại kem phổ biến và cung cấp cho nhiều đối tượng hơn.

Chin Wook Lee, nhà sáng lập công ty mỹ phẩm Have & Be. Ảnh: The Moodie Davitt Report.

Bỏ công việc kiến trúc sư, Lee thành lập công ty Have & Be năm 2004. Sau đó anh hợp tác với các bác sĩ da liễu để tạo ra một loại kem BB, giúp giữ ẩm cho da vào buổi tối hoặc chống nắng khi ra ngoài ban ngày mang thương hiệu Dr. Jart + vào năm 2005. Dòng kem BB của Dr. Jart + nhanh chóng được thị trường đón nhận và tạo nên cơn sốt tại châu Á.

Sau đó Lee mở rộng các dòng mỹ phẩm của Dr. Jart + gồm kem dưỡng ẩm, sữa rửa mặt và serum. Ngoài ra anh còn xây dựng thêm một thương hiệu chăm sóc sắc đẹp cho nam - Do The Right Thing.

Năm 2011, Dr. Jart + đã giới thiệu các loại kem BB của mình tại chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Sephora ở Mỹ và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Ngay lập tức nhiều thương hiệu khác cũng lao vào sản xuất các loại kem BB tương tự sản phẩm của Dr.Jart +.

Sự thành công của Dr.Jart + nhận được sự chú ý của ông trùm mỹ phẩm Mỹ Estee Lauder. Năm 2015, Estee Lauder tuyên bố mua một số cổ phần Have & Be và đây là lần đầu tiên hãng mua lại một thương hiệu làm đẹp châu Á.

Doanh thu của công ty Have & Be tăng khoảng 175%, đạt 237,2 tỷ won (200 triệu USD) trong năm 2016 sau khoản đầu tư ban đầu của Estee Lauder. Năm ngoái, doanh thu của công ty là 469,1 tỷ won (394 triệu USD), theo báo cáo thường niên của Have & Be.

Liên tục tăng trưởng giúp Have & Be nhận được đề nghị mua tiếp cổ phần lần thứ hai của Estee Lauder hồi tháng trước. Phát ngôn viên của Estee Lauder cho biết việc mua lại Have & Be nhằm tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm chăm sóc da chất lượng cao, ứng dụng khoa học da liễu cùng khả năng đổi mới sản phẩm mà đội ngũ công ty.

Nói về việc bán cổ phẩn cho Estee Lauder, Lee cho biết: "Tôi luôn muốn làm việc với một doanh nghiệp toàn cầu để tạo ra sự thay đổi. Mỹ phẩm dường như là một lựa chọn tốt bởi vì nó phù hợp với sự đòi hỏi của phụ nữ bất kể tuổi tác hay quốc tịch".

Các dòng sản phẩm của Dr Jart + được yêu thích tại Trung Quốc. Ảnh: Dr Jart +.

"Việc Estee Lauder mua lại hãng mỹ phẩm này, một thương hiệu đã được nhiều người Trung Quốc biết đến, là chiến lược tốt để nhắm vào thị trường tiềm năng ấy", Young-hyun Jun, chuyên gia phụ trách mỹ phẩm tại hãng phân tích SK Securities Seoul, nhận định.

Nhắc về thành công của mình, Lee cho biết mỹ phẩm là lĩnh vực mà những người có chuyên môn có thể đánh bại các công ty lớn hơn hay tiềm lực tài chính nhiều hơn. "Mỹ phẩm là một nơi dành cho các chuyên gia. Nó không phải là loại hình kinh doanh mà bạn có thể làm tốt bằng cách bỏ ra thật nhiều tiền", Lee nói.

Hiện các sản phẩm của Dr Jart + đã có mặt ở hơn 35 quốc gia. Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường lớn nhất của hãng. Trong ngày lễ độc thân ở Trung Quốc hôm 11/11, thương hiệu này đã bán ra doanh số tới 17,7 tỷ won (14,9 triệu USD) - tăng gần gấp bốn lần so với một năm trước. Điều đó, theo một nhà phân tích, đã lý giải tại sao Estee Lauder muốn mua lại công ty.

Lee không phải là trường hợp đầu tiên tại Hàn Quốc trở thành tỷ phú đến từ ngành sản phẩm làm đẹp (K-beauty). Hồi tháng 10/2018, Goldman Sachs đã chi 67 triệu USD mua 5% cổ phần của GP Club, công ty chuyên sản xuất mặt nạ dưỡng ẩm, giúp nhà sáng lập Kim Jung-woong thành tỷ phú.

Sơn Nam (Theo Bloomberg)