Kia Morning số tự động cho chị em năng động, cá tính 0 Kia Morning sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng ôtô dành cho phụ nữ thành thị với chiều dài 3,595 m, không gian rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi công nghệ.

Kia Morning phiên bản số tự động đáp ứng các tiêu chí như thiết kế thời trang, di chuyển linh hoạt, dễ sử dụng, tiện nghi và nhiều tùy chọn màu sắc, tiết kiệm chi phí và trở thành lựa chọn của nhiều phụ nữ trong lần đầu mua xe.

Dễ di chuyển

Hướng đến đối tượng nữ giới năng động và cá tính, Morning AT có thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn. Đi kèm là hộp số tự động với chức năng vận hành đơn giản, ít thao tác, dễ dàng điều khiển, sử dụng.

Với phiên bản Morning số tự động, việc di chuyển trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Từ đó, phái đẹp có thể làm chủ tay lái, thoải mái hơn khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Morning AT có thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn.

Trang bị tiện nghi

Mẫu xe này trang bị ghế da sang trọng, hàng ghế sau có thể gập lại linh hoạt theo tỷ lệ 6:4 giúp tăng thêm không gian cho khoang hành lý.

Bên cạnh vô lăng bọc da tích hợp điều khiển âm thanh, hệ thống giải trí được lắp đặp màn hình DVD cảm ứng kết nối USB/bluetooth, 4 loa tích hợp hệ thống dẫn đường GPS tiện dụng cho những hành trình. Morning còn sở hữu hệ thống điều hòa tự động, kính cửa điều khiển điện, cửa người lái tự động, hỗ trợ nhu cầu di chuyển, đem lại sự thoải mái tối ưu cho người điều khiển.

Nội thất được trang bị nhiều tiện nghi, đem lại sự thoải mái cho người điều khiển.

Nhiều tùy chọn màu sắc

Nhằm khẳng định phong cách riêng của phái đẹp, Kia Morning mang đến 8 tùy chọn màu sắc đi kèm 3 phiên bản số tự động AT, AT Deluxe, AT Luxury.

Nếu yêu thích sự quyến rũ và cá tính, bạn có thể lựa chọn bộ đôi đỏ và bạc. Cam và vàng lý tưởng cho những cô nàng năng động, trẻ trung. Sự ấm áp, trang nhã thể hiện qua màu nâu và xanh đậm. Đồng thời, sắc trắng và xanh nhạt sẽ hoàn hảo khi đi cùng cho cô nàng thanh lịch, tinh tế.

Xe có 8 lựa chọn màu sắc.

Giá dưới 400 triệu đồng

Ngoài các yếu tố về thời trang, khả năng vận hành, ngân sách luôn là vấn đề khiến nhiều người cân nhắc khi mua xe. Một mẫu xe với chi phí đầu tư, tiêu hao nhiên liệu, phí dịch vụ hợp lý sẽ được phái đẹp chọn.

Kia Morning làm vừa lòng nhiều chị em khi giới thiệu phiên bản Morning AT với mức giá 339 triệu đồng cho phiên bản số tự động với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 3,99-6,67 lít cho mỗi 100 km. Bên cạnh đó, hệ thống 65 showroom, đại lý trên toàn quốc giúp Kia đáp ứng tối đa nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa với chi phí hợp lý.

Morning AT có mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý.

Trong tháng 10, tháng tôn vinh phái đẹp, Kia Việt Nam dành tặng gói ưu đãi đặc biệt trị giá 20 triệu đồng bao gồm ưu đãi giá, phụ kiện tiện ích, gói dịch vụ bảo dưỡng miễn phí 2 năm hoặc 20.000 km. Liên hệ showroom Kia để biết thêm chi tiết.

Thảo Trang