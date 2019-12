Kia Morning đa sắc màu cho phái đẹp mùa lễ hội 0 Với thiết kế trẻ trung hiện đại, Kia Morning là người bạn đồng điệu dành cho những cô nàng thời trang trong mùa lễ hội cuối năm.

Thương hiệu xe Kia Morning mang đến mùa lễ hội vui tươi và sôi động với tinh thần sống trẻ từ trái tim trong hành trình dịp cuối năm. Mẫu xe đô thị trẻ trung, năng động với thiết kế thời trang, di chuyển linh hoạt, vận hành đơn giản dễ sử dụng, tiện nghi. Kia Morning có nhiều màu sắc phù hợp cá tính của các cô nàng yêu thích thời trang.

Đa dạng sắc màu cho cuộc sống thêm sôi động

Mùa Giáng sinh bạn có thể trở nên đặc biệt bằng cách thử phối phối bộ cánh kiêu sa, lung linh hay phong cách thời thượng ánh kim, color block; phong cách thanh lịch như tông màu trắng - đen với xe Kia Morning. Dòng xe này có tám gam màu để bạn lựa chọn phù hợp với trang phục xuống phố tăng vẻ tự tin, cuốn hút cho chị em.

Kia Morning sở hữu thiết kế đặc trưng của dòng xe hơi dành cho phụ nữ thành thị với chiều dài tổng thể hơn 3,5m, không gian rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi công nghệ. Kia Morning góp phần giúp các quý cô tạo điểm nhấn trong mùa Giáng sinh.

Kia Morning được thiết kế nhỏ, thích hợp cho phụ nữ thành thị.

Tỏa sáng mùa lễ hội

Ánh kim nổi bật là chất liệu cá tính nhất trong thời trang Giáng sinh. Chị em có thể làm mới bản thân với đầm suit dài hoặc áo blouse ánh kim đồng điệu với váy cùng túi clutch có kích cỡ gọn gàng. Trang phục này thích hợp với bộ đôi xế hộp màu nâu và xanh đậm của Kia Morning để tôn vẻ cá tính, sành điệu.

Với giá bán phù hợp trong phân khúc cho phiên bản số tự động từ 339 triệu đồng, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 3,99-6,67 lít trên 100km, Kia Morning sẽ là người bạn đường tin cậy dành cho bạn.

Kia Morning khi phối hợp cùng trang phục thời thượng góp phần mang đến vẻ cá tính cho các quý cô.

Không gian bên trong xe rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi công nghệ, hệ thống giải trí được lắp đặt màn hình DVD cảm ứng kết nối USB hoặc Bluetooth. Bốn loa tích hợp hệ thống dẫn đường GPS tiện dụng cho những chuyến hành trình. Hệ thống điều hòa tự động tạo sự thoải mái cho người lái.

Xe Morning đỏ và bạc đi cùng những bộ cánh tông trắng, đen kết hợp áo cut-out với quần cạp cao hoặc những chiếc váy xẻ tà có thể tạo cho bạn vẻ ngoài gợi cảm, thanh lịch mà vẫn ấm áp.

Dòng xe với thiết kế hiện đại, nhiều gam màu là "người bạn" đồng hành cùng chị em xuống phố.

Làm chủ hành trình với Morning phiên bản số tự động

Kia Morning mang đến cho bạn ba phiên bản số tự động AT, AT Deluxe, AT Luxury. Mỗi phiên bản có thiết kế nội ngoại thất cùng mức giá khác nhau nhưng đều có chung ưu điểm là dễ dàng vận hành, ít thao tác giúp phụ nữ tự tin làm chủ tay lái khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Mẫu xe còn được trang bị ghế da sang trọng. Hàng ghế sau có thể gập lại linh hoạt theo tỷ lệ 6:4 nhằm tăng thêm khá nhiều không gian cho khoang hành lý của bạn.

Kim Uyên