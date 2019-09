Không gian sống xanh, tiện ích tại 'thành phố thẳng đứng' The Zei 0 Dự án sở hữu tiện ích tích hợp, không gian gắn kết cộng đồng, tổ hợp giải trí, co-working space, đem lại không gian sống cao cấp cho cư dân.

Không chỉ là một trong những nơi hội tụ của các tòa nhà chọc trời lâu đời, Manhattan, New York (Mỹ) còn là trung tâm kinh tế, tài chính lớn của xứ sở cờ hoa. Ở đó, những trung tâm thương mại, các tổ hợp tiện ích luôn có sẵn ở ngay ngoài cửa của các tòa nhà nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sống của người dân.

Với những tòa nhà cao tầng hiện đại, san sát nhau, tích hợp đầy đủ tiện ích sống, nhiều công trình tại Hong Kong, Trùng Khánh (Trung Quốc) cũng được mệnh danh là "thành phố thẳng đứng". Các chuyên gia đánh giá, sự xuất hiện của nhiều tòa nhà cao tầng tại các thành phố lớn không chỉ giải quyết vấn đề thiếu quỹ đất, mà còn góp phần thay đổi phong cách sống của người dân.

"Mô hình thành phố thẳng đứng được đánh giá là giúp giảm tải gánh nặng về quá tải giao thông và hiệu ứng đảo chiều đô thị. Đây cũng là lối kiến trúc mới, hướng tới cuộc sống bền vững, văn minh và hiện đại", chủ đầu tư HD Mon Holdings đánh giá.

Những cao ốc thành phố thẳng đứng tại Hong Kong.

Hiện nay, người mua cũng chú trọng đến những dự án bất động sản bền vững khi lựa chọn chốn an cư. Anh Trần Bình (Hà Nội) cho biết, thay vì ưu tiên vị trí, giá thành khi xem xét các dự án như trước, anh lại đề cao về không gian sống gần gũi thiên nhiên. "Không gian xanh với khung cửa ngập tràn ánh sáng tự nhiên là ưu tiên của tôi khi tìm kiếm nơi an cư cho gia đình. Điều đó giúp các thành viên có sức khỏe tốt, tìm thấy sự cân bằng, an yên mỗi khi trở về nhà", anh nói.

Những khu đô thị xanh, tích hợp các tiện ích sống hiện đại ngày càng phổ biến. Chủ đầu tư không chỉ muốn đáp ứng các nhu cầu về cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân mà còn hướng đến những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội.

Mô hình "thành phố thẳng đứng" được HD Mon áp dụng cho dự án The Zei.

Nằm tại phía Tây Hà Nội, The Zei là dự án bất động sản được chủ đầu tư HD Mon dồn nhiều tâm huyết trong bố cục không gian và tiện nghi, dịch vụ tiện ích đi kèm.

Dự án tích hợp vườn treo ở mỗi 3 tầng, đảm bảo diện tích cây xanh tương ứng với dân số tòa nhà. Việc ưu tiên sự hiện diện của thiên nhiên trong không gian sống cũng góp phần gia tăng lưu thông không khí, giảm khói bụi từ các phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống cửa sổ với cửa kính tràn cũng đem đến cho các căn hộ nguồn sáng thiên nhiên, gió trời mát lành.

Tiện ích, khu sinh hoạt cộng đồng được đầu tư và chiếm diện tích lớn. Vườn thiền trên sân thượng là không gian độc đáo của riêng The Zei, mang tới cho cư dân khoảng lặng thư thái, giải tỏa sau giờ làm việc căng thẳng. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích giúp nâng cao cuộc sống cư dân, được tích hợp để đáp ứng nhu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thể hình: bể bơi bốn mùa ngay trong nhà và ngoài trời, khu tập gym, spa...

Kết hợp cùng hệ thống trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, không gian văn phòng linh hoạt co-working space... chất lượng sống tại "thành phố thẳng đứng" The Zei cũng được đảm bảo đồng bộ, cao cấp và hoàn chỉnh.

Bể bơi xuất hiện ngay trong tòa nhà giúp cư dân có thể lui tới bất cứ khi nào.

Trước nhu cầu về cuộc sống cao cấp, hiện đại lại thân thiện với thiên nhiên giữa trung tâm phố thị, dự án The Zei được kỳ vọng sẽ đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho cư dân.

