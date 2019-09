Không cần lương cao vẫn thành triệu phú 0 Không kiếm lời từ các khoản đầu tư hay được thừa kế, đa số triệu phú có khối tài sản lớn nhờ biết tiết kiệm và đầu tư cho hưu trí.

Mới đây chuyên gia tài chính, triệu phú tự thân Chris Hogan, tác giả cuốn sách, "Everyday Millionaires: How Ordinary People Built Extraordinary Wealth - and How You Can Too" chỉ ra những sai lầm mà mọi người thường mắc phải khi muốn trở thành triệu phú. Hogan đã cùng nhóm nghiên cứu Dave Ramsey (thuộc công ty tư vấn Ramsey Solutions) phỏng vấn hơn 10.000 triệu phú tại Mỹ (những người có tài sản ròng trị giá ít nhất 1 triệu USD) về thói quen chi tiêu và tiết kiệm của họ suốt 7 tháng.

Kết quả cho thấy yếu tố hàng đầu trong việc tạo nên khối tài sản của các triệu phú chính là đầu tư vào một kế hoạch nghỉ hưu chứ không phải một công việc lương cao hay kiếm lời từ các khoản đầu tư mạo hiểm. Dưới đây là 4 lầm tưởng của nhiều người về con đường làm giàu của các triệu phú mà Chris Hogan chỉ ra.

Chris Hogan, chuyên gia tài chính và triệu phú tự thân tại Mỹ. Ảnh: Chris show.

1. Triệu phú phải có một công việc lương cao ngất ngưởng

Theo Chris Hogan, để trở thành triệu phú, bạn không cần phải có một công việc với mức lương cao như CEO hay chuyên gia đầu ngành. Theo khảo sát, một trong những ngành nghề phổ biến nhất của các triệu phú được Hogan phỏng vấn là giáo viên. Điều này có vẻ lạ do thu nhập của giáo viên tương đối thấp so với các nghề khác nhưng họ lại có thói quen để dành tiền đầu tư vào các khoản tiết kiệm nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hưu trí.

"Thoát khỏi nợ nần, giữ lại phần lớn thu nhập và đầu tư đều đặn sẽ đưa bạn vào con đường trở thành triệu phú", ông Hogan nói.

2. Triệu phú phải đầu tư mạo hiểm

"Bạn hoàn toàn có thể phớt lờ tiền điện tử và những trào lưu mới thú vị khác", Hogan chia sẻ. Bí quyết để trở thành triệu phú thực sự khá nhàm chán: liên tục đầu tư vào các quỹ có chỉ số chi phí thấp trong tài khoản hưu trí nhiều năm liên tiếp.

Chirs Hogan cho hay trong khi nhiều người đang muốn làm giàu nhanh chóng, việc gây dựng tài sản thực sự cần thời gian, có khi hàng thập kỷ. Theo nghiên cứu của Hogan, độ tuổi trung bình để một người lần đầu tiên đạt mốc 1 triệu USD là 49.

Triệu phú không phải người thích các khoản đầu tư mạo hiểm. Ảnh: Esimoney.

3. Triệu phú là người có bằng cấp từ các trường danh giá

Sở hữu tấm bằng đại học rất quan trọng, và điều này hoàn toàn không thể phủ nhận: 88% trong số các triệu phú Hogan phỏng vấn đã tốt nghiệp ít nhất một bằng cử nhân. Nhưng theo Hogan, việc tốt nghiệp đại học nào lại không quan trọng đến vậy. Hơn 60% số triệu phú được phỏng vấn tốt nghiệp từ một trường cao đẳng hoặc đại học công lập, và 8% được đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng.

"Hãy xóa bỏ rào cản và những định kiến về nơi bạn tốt nghiệp. Thực tế đó chỉ là điểm khởi đầu, bạn cần có mục tiêu riêng trong quá trình học tập và vận dụng nó sau này", ông chia sẻ.

4. Triệu phú là người được thừa kế

Gây dựng sự giàu có cho bản thân thật sự có liên quan đến hành động của bạn nhiều hơn là những gì ADN tác động. Trong số 10.000 triệu phú mà Hogan phỏng vấn, chỉ 21% được thừa hưởng một số hình thức thừa kế, trong khi khoảng 79% đến từ các gia đình có mức thu nhập của tầng lớp trung lưu, hoặc thậm chí dưới mức đó.

"Tôi cũng phát hiện ra 79% trong số các triệu phú mà chúng tôi đã nói chuyện không được thừa kế một xu", Hogan cho biết.

Sơn Nam (Theo CNBC)