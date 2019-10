Khối tài sản của Sulli trước khi chết

Cố ca sĩ tên thật là Choi Jin Ri, sinh năm 1994 tại Busan. Cô bước chân vào làng giải trí với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong năm 2005, khi mới 11 tuổi. Năm 2009, cô gia nhập nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Tuy nhiên năm 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc và chính thức rời nhóm f(x) năm 2015 với lý do "chịu quá nhiều áp lực". Từ đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia một số phim như: Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh... Cô cũng thay đổi sang hình ảnh quyến rũ, sexy và dính nhiều lùm xùm quanh chuyện tình cảm cùng phong cách thời trang phóng khoáng, đôi lúc hớ hênh, phản cảm. Ảnh: All Kpop.