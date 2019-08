Jeffrey Epstein tiết lộ các tỷ phú công nghệ là giới trụy lạc nhất 0 Cuộc trò chuyện bí mật của tỷ phú ấu dâm với nhà báo Stewart hé lộ cuộc sống tình dục trụy lạc của các tỷ phú công nghệ Mỹ.

Sau cái chết của tỷ phú Jeffrey Epstein ở trại giam tại New York, nhà báo James B. Stewart, cây bút nổi tiếng của tờ New York Times đã tiết lộ về cuộc nói chuyện bí mật với Epstein vào ngày 16/8/2018. Sau cuộc trò chuyện gần 90 phút, tỷ phú ấu dâm yêu cầu nhà báo Stewart không trích dẫn cụ thể những tiết lộ của ông ta. Vì vậy cây bút New York Times chỉ công bố các thông tin trên sau khi Epstein tự tử hôm 10/8 vừa qua.

Cuộc gặp bí mật trên diễn ra tại biệt thự của Epstein ở khu phố thượng lưu Manhattan, New York. Nhà báo Stewart hoàn toàn bất ngờ khi đứng trước địa chỉ số 71, đường East bởi nó trông giống như một đại sứ quán hoặc bảo tàng hơn là một ngôi nhà riêng với cánh cửa đôi hùng vĩ. Mở cửa cho nhà báo này là một phụ nữ trẻ khoảng 18-20 tuổi. Người phụ nữ dẫn Stewart lên một cầu thang to rộng đến một căn phòng trên tầng hai nhìn ra bảo tàng Frick bên kia đường. Sau vài phút, ông trùm tài chính Epstein xuất hiện với trang phục giản dị, quần jean và áo thun.

Hình ảnh chụp tỷ phú Jeffrey Epstein khi ở trong tù hồi tháng 7. Ảnh: NYT.

"Ông ấy có một nụ cười lớn, cách cư xử ấm áp và tràn đầy năng lượng. Thật không thể phủ nhận sức lôi cuốn của ông ấy", Stewart nói.

Epstein đưa nhà báo Stewart tham quan một số căn phòng trong biệt thự rộng lớn này và khoe các bức ảnh ông ta chụp cùng cựu tổng thống Bill Clinton, đạo diễn quyền lực Hollywood, Woody Allen hay món quà của hoàng tử Ảrập Mohammed bin Salman.

"Ấn tượng quan trọng nhất mà tôi có được từ cuộc trò chuyện dài gần 90 phút với nhà tài chính Epstein là mối quan hệ sâu rộng với những người giàu có, nổi tiếng và quyền lực trên thế giới. Và điều đó được chứng minh qua những bức ảnh ông ta treo trong nhà", nhà báo James B. Stewart viết.

Stewart cho biết trong cuộc trò chuyện, Epstein không giấu giếm quá khứ tai tiếng của mình, ông thừa nhận mình là một kẻ ngang ngược trong xã hội. Đồng thời, ông ta tỏ vẻ không vui khi đời sống riêng tư bị truyền thông chú ý quá nhiều.

Đồng thời, Epstein cũng tiết lộ về những bí mật của giới tỷ phú công nghệ Mỹ. Epstein khẳng định Elon Musk đã ủy quyền cho ông ta tìm nhân sự mới hồi năm ngoái, sau khi tỷ phú này gặp rắc rối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ về tội làm lũng đoạn thị trường chứng khoán. Sau đó Elon Musk phải nộp phạt và từ chức chủ tịch Tesla vì bê bối trên.

Tuy nhiên Epstein tránh nói các chi tiết cụ thể về những việc đang làm cho Tesla với lý do không thể tiết lộ quá nhiều thông tin khách hàng. Ông nói đây là nguyên tắc làm việc của ông và xin được giữ bí mật.

Sau khi thông tin trên được tiết lộ, tỷ phú Elon Musk và Tesla đã phủ nhận có liên quan đến tỷ phú ấu dâm. Người phát ngôn của Elon Musk, Keely Sulprizio, hôm 12/8 tuyên bố: "Đó là thông tin hoàn toàn sai sự thật".

Tỷ phú ấu dâm Epstein còn nói thêm về những cái tên nổi bật khác trong giới công nghệ. Ông nói rằng những người ở thung lũng Silicon nổi tiếng nghiện công việc nhưng điều đó không đúng sự thật. "Bọn họ là những kẻ rất trụy lạc và thường xuyên sử dụng chất kích thích", Epstein khẳng định với Stewart.

Căn biệt thự nơi diễn ra cuộc gặp bí mật của nhà báo James B. Stewart và Jeffrey Epstein. Ảnh: NYT.

Tỏ ra thận trọng với vấn đề của Tesla, nhưng Epstein lại thoải mái hơn khi thảo luận về mối quan tâm của mình đối với phụ nữ trẻ. Ông cho rằng phạm tội tình dục với các bé gái vị thành niên là một sai lầm nhưng đôi khi trong lịch sử, điều đó là hoàn toàn chấp nhận được. Ông chỉ ra rằng đồng tính luyến ái từ lâu bị coi là một tội ác và vẫn bị trừng phạt bằng cái chết ở một số nơi trên thế giới. Tuy nhiên hiện nay vấn đề này đã được cởi mở hơn nhiều.

Cuộc gặp kết thúc mà nhà báo James B. Stewart dường như không có thông tin cụ thể nào về việc kinh doanh của Epstein. Vài tháng sau, Epstein từng đề nghị Stewart viết tiểu sử cho mình nhưng nhà báo này từ chối và "Đó là lần cuối cùng chúng tôi liên lạc với nhau. Sau khi ông bị bắt và tự tử, tôi đã tự hỏi: Liệu ông ấy còn điều gì chưa thể nói với tôi?".

Trước đó, ngày 6/7, Epstein bị bắt tại New York vì tội mua dâm và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Epstein từng bị buộc tội xâm hại hàng chục bé gái ở Florida. Ông ta dụ dỗ các bé gái 14-15 tuổi đến biệt thự phục vụ massage rồi cưỡng hiếp họ. Năm 2008, Epstein đạt thỏa thuận miễn truy tố với nhà chức trách thành phố Miami bằng cách thừa nhận tội danh đề nghị mua dâm, lĩnh án tù 13 tháng và bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục.

Tuy nhiên, các bị hại kháng cáo mức án này, cho rằng quan điểm của họ đã không được lắng nghe và thỏa thuận trên đã vi phạm Đạo luật quyền của nạn nhân. Nhiều người đã lên tiếng về việc bị Epstein lạm dụng cách đây hơn 20 năm. Nếu còn sống, ông ta có thể đối mặt mức án 45 năm tù.

Hiện Epstein đã chết nhưng vụ án vẫn chưa thể khép lại vì hàng loạt nạn nhân của tỷ phú vẫn đệ đơn kiện đòi bồi thường từ khối tài sản khổng lồ tỷ phú để lại. Epstein được cho là không kết hôn, không con cái và có khối tài sản lên đến 550 triệu USD. Người thân duy nhất của ông là em trai Mark Epstein, cũng là một doanh nhân và cũng đang bị điều tra có liên quan đến vụ án mua bán dâm của tỷ phú hay không.

Sơn Nam (Theo NYT)