iPhone 6S có thể không được cập nhật iOS 13 0 iOS 13 được định hình là bản cập nhật lớn cho iPhone và iPad trong năm nay.

Apple mang đến nhiều cải tiến đáng kể nhưng một nguồn tin mới đây lại mang đến tin xấu cho các thiết bị thế hệ cũ. Trang web Israel The Verifier, iOS 13 sắp tới không hỗ trợ một số mẫu iPhone. Cụ thể, iOS 13 không còn được cung cấp cho bất kỳ thế hệ iPhone nào cũ hơn iPhone 7. Nghĩa là các phiên bản iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 6 và 6 Plus sẽ phải chấp nhận dừng lại với iOS 12. iPhone SE cũng sẽ không nằm trong danh mục hỗ trợ của iOS 13 nếu nguồn tin trên là chính xác.

Đây là một thông tin khá bất ngờ vì Apple ít khi bỏ hỗ trợ iOS mới cho hàng loạt thiết bị như vậy. Rất có thể những tính năng cải tiến yêu cầu phải có phần cứng mới buộc Apple phải bỏ qua bản cập nhật cho các thế hệ iPhone cũ hơn.

Một trong những tính năng rất được mong đợi của iOS 13 là hỗ trợ cho chế độ Dark mode nhưng chưa rõ Apple sẽ cung cấp nó trên tất cả mẫu iPhone hay chỉ những thiết bị sử dụng màn hình OLED. Apple có thể sử dụng điều này để lôi kéo khách hàng nâng cấp lên các phiên bản iPhone mới hơn nhưng một chiến lược như vậy có thể gây tác dụng ngược.

Bản cập nhật iOS 13 mới của Apple được phát hành vào tháng 9 cùng với thế hệ iPhone mới nhưng trước đó sẽ được giới thiệu vào mùa hè tại WWDC. Các bản beta build cũng được gửi đến những người thử nghiệm bắt đầu từ tháng 6 hoặc tháng 7.