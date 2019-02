Hyundai dẫn đầu về hài lòng khách hàng mua xe mới tại Việt Nam 0 Nghiên cứu được thực hiện bằng phương thức trực tuyến từ tháng 6-12/2018 và dựa trên phản hồi của trên 1.257 người.

Công ty nghiên cứu thị trường J.D.Power châu Á Thái Bình Dương công bố kết quả nghiên cứu "Mức độ hài lòng của khách hàng khi mua xe mới tại Việt Nam" năm 2018. Theo đó, Hyundai Thành Công, nhà phân phối các mẫu xe thương hiệu Hyundai giành vị trí quán quân với 838 điểm, vượt qua các thương hiệu khác trên thị trường.

Trong năm thứ 10 thực hiện đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bán hàng, JD Power dựa trên 6 yếu tố (sắp xếp theo thứ tự quan trọng) là quá trình giao xe (23%), hoàn tất thủ tục giấy tờ (19%), cơ sở vật chất của đại lý (19%), nhân viên tư vấn bán hàng (19%), cách giải quyết các thỏa thuận (14%) và trang web của đại lý (6%). Trong đó, Hyundai thể hiện xuất sắc nhất ở chất lượng trang web của đại lý, cơ sở vật chất của đại lý và cách giải quyết các thỏa thuận.

Trong 8 thương hiệu được khảo sát năm 2018, Hyundai xếp hạng cao nhất với tổng điểm là 838 trên thang điểm 1.000. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương thức trực tuyến từ tháng 6-12/2018 và dựa trên phản hồi của trên 1.257 người chủ sở hữu xe mới, những người mua xe từ tháng 10/2017-12/2018.

Một số kết quả đáng chú ý khác của khảo sát này cho thấy, thời gian thực hiện quá trình giao nhận xe trung bình là 50 phút. Tuy nhiên, sự hài lòng của khách hàng đạt mức cao nhất (841 điểm trên thang điểm 1.000) nếu quá trình này có thể hoàn tất trong vòng 30 phút, so với 824 điểm khi phải chờ hơn 30 phút.

"Khách hàng rất nhạy cảm về khoảng thời gian phải chờ để nhận xe ở showroom", Siros Satrabhaya, Giám đốc khu vực của J.D. Power phụ trách mảng xe hơi cho biết.

Nghiên cứu cho thấy những khách hàng được giải thích thêm về các tính năng sau khi nhận xe trực tiếp tại đại lý hoặc qua điện thoại cảm thấy hài lòng hơn (theo thứ tự là 842 điểm và 832 điểm) so với những người không được giới thiệu (753 điểm). Tương tự, những khách hàng được thuyết minh các tính năng của xe thông qua thiết bị công nghệ trong quá trình giao xe cảm thấy hài lòng hơn những người không được trải nghiệm dịch vụ tương tự (839 điểm so với 793 điểm).

Bên cạnh đó, JD.Power còn cho thấy một số điểm đáng chú ý khác của khách hàng khi tiến hành mua chiếc xe mới. Khách hàng được đề nghị trải nghiệm dịch vụ lái thử xe cảm thấy hài lòng hơn so với những người không được đề nghị trải nghiệm tương tự (830 điểm so với 722 điểm). Nghiên cứu cho thấy năm 2018 có nhiều khách hàng được đại lý đề nghị trải nghiệm lái thử xe hơn so với năm trước (95% so với 85%) và cũng có nhiều khách hàng đồng ý lái thử xe hơn so với năm 2017 (88% so với 70%).