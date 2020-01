Hot girl An Vy sắm xe máy đi du xuân

Người đẹp chọn chiếc New Attila 125EFI vừa mới ra mắt với kiểu dáng thanh lịch, thời thượng, làm 'bạn đồng hành' trong dịp Tết.

Hot girl An Vy cho biết ngày Tết đường xá thường xuyên đông đúc nên "đi lượn" ngoài phố bằng xe máy là thích hợp nhất, vừa dễ len lỏi qua từng ngõ ngành, vừa có thể ngắm muôn hoa khoe sắc, hít thở bầu không khí xuân đang tràn về trên mỗi nẻo đường. Dưới đây là những lý do khiến người đẹp chọn xe tay ga New Attila 125EFI.

Hot girl An Vy tạo dáng bên những chiếc xe tay ga New Attila 125EFI.

Thiết kế thanh lịch, hợp với nhiều phong cách thời trang

An Vy khuyên các bạn gái nếu mua xe, hãy chọn những chiếc xe có thiết kế thanh lịch, gọn gàng để không bị "nuốt dáng" khi ngồi lên. "Một chiếc xe theo trend vintage chuẩn châu Âu thời thượng như New Attila 125EFI sẽ giúp các bạn gái trông luôn sành điệu dù chọn bất cứ phong cách thời trang nào", cô nói.

Các chi tiết được chăm chút tinh tế

Các đường nét, chi tiết xe tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến phong cách thời trang nhưng cũng góp phần khiến tổng thể "out fit" của nàng trở nên sang chảnh hơn. Với New Attila, An Vy nhìn là ưng ý ngay bởi xe thời thượng với những đường lượn sóng mềm mại, sang trọng, từng chi tiết đều được chăm chút cẩn thận.

An Vy có thể chọn lựa nhiều phong cách thời trang khác nhau khi đi xe New Attila.

Từ đầu tay lái xe lấy cảm hứng phong cách "vintage" nhẹ nhàng kết hợp hài hòa với mặt đèn trước kiểu cổ điển. Đèn trước mặt nạ xe còn được bố trí dọc cùng với miếng da cao cấp, tạo nên cái nhìn trẻ trung và thời trang. Hệ thống đèn hậu của New Attila cũng được trang bị theo tiêu chuẩn cao cấp với đèn LED được sắp đặt nhiều tầng, tạo dáng 3D tăng chiều sâu chiếu sáng, tăng tính thẩm mỹ của xe khi nhìn từ phía sau. Mặt khác, xe còn có điểm nhấn mà An Vy rất yêu thích là phần yên xe được bọc da đỏ nổi bật một cách tinh tế, hài hòa với tổng thể xe.

Động cơ êm ái, bền bỉ

Một hệ thống động cơ bền bỉ giúp người sử dụng di chuyển êm ái trên mọi cung đường là phần không thể thiếu. Sự kết hợp giữa động cơ E-Power và công nghệ phun xăng điện tử EFI giúp New Attila có hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, cho xe di chuyển êm mượt, lên dốc, tăng tốc nhẹ nhàng, không bị rung. Nhờ hiệu suất hoạt động cao nên New Attila cũng rất tiết kiệm xăng, mức tiêu hao chỉ khoảng 50km/lít nên An Vy yên tâm khi lái xe vi vu dạo phố, shopping cùng bạn bè.

Cốp xe rộng rãi cho phép người sử dụng thoải mái đựng đồ.

Tính năng hiện đại, tiện lợi

New Attila mà An Vy chọn sở hữu đầy đủ các tính năng mà một chiếc xe thời thượng cần có: đèn LED chiếu sáng tốt khi đi ban đêm; màn hình full LCD hiển thị đầy đủ thông số; cổng sạc USB hiện đại; nắp bình xăng tiện lợi; cốp rộng đến 27 lít... Tất cả tính năng và thiết kế này mang đến trải nghiệm lái thú vị và thoải mái cho người dùng.

New Attila với 3 phiên bản trắng, đỏ, đen có giá bán lẻ tại các đại lý SYM chỉ 32,99 triệu đồng. Nếu mua xe trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/1/2020, khách hàng còn được lì xì ngay thẻ mua hàng VinID trị giá đến một triệu đồng.

