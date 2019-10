Hoa hậu Hương Giang đầu tư bất động sản hạng sang tại Đà Nẵng 0 Đánh giá cao phong cách thiết kế cùng chi phí đầu tư, Hoa hậu Hương Giang quyết định xuống tiền với dự án Wyndham Soleil Danang.

Xuất hiện tại lễ giới thiệu dự án bất động sản Wyndham Soleil Danang, Hoa hậu Hương Giang khiến nhiều người lầm tưởng là khách mời dự sự kiện. Tuy nhiên, khi chứng kiến người đẹp đàm tạo cùng các chuyên viên tư vấn bất động sản, xem xét đánh giá về dự án, đọc rõ các chỉ số của căn hộ, đề nghị các chuyên viên tư vấn chuyên sâu về giá trị, phân tích về dòng tiền, mọi người mới hiểu Hương Giang đến với tư cách nhà đầu tư bất động sản.

Hoa hậu Hương Giang tại lễ giới thiệu dự án Wyndham Soleil Danang.

Hương Giang cho biết, cô có xu hướng chọn dự án nổi bật, đẳng cấp. Người đẹp nhận thấy tòa căn hộ 57 tầng Nimbus có thể xem là biểu tượng của Đà Nẵng, là nơi sẽ mang lại cuộc sống thụ hưởng như nghỉ dưỡng cho cô. Ngoài ra, Hương Giang đánh giá diện tích căn hộ tại đây khá phù hợp, căn studio nhỏ nhắn dễ thương, view thẳng ra biển Mỹ Khê, chi phí hợp lý. Cô cũng rất thích phong cách thiết kế của chủ đầu tư.

"Từ lâu, tôi đã xem xét việc đầu tư vào bất động sản, để yên tâm về dòng tiền. Ngoài ra, do tính chất công việc thường xuyên phải đi diễn nên tôi cũng muốn dù đi đến nơi nào, mình cũng có nhà để ở, trong đó có Đà Nẵng. Để tiện cho việc này, tôi quyết định xuống tiền mua căn hộ ở đây và Wyndham Soleil Danang là lựa chọn", ca sĩ nói.

Không chỉ Hương Giang, trước đó, Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan cũng đã tới xem xét để đầu tư các căn hộ tại Wyndham Soleil Danang. Người đẹp thích thú vì dự án có thiết kế đặc biệt, mô phỏng những rặng san hô và con sóng, tạo cảm xúc cho những người nghệ sĩ.

Hoa hậu Hương Giang chụp ảnh cùng đơn vị phân phối khi đến thăm dự án.

Wyndham Soleil Danang tọa lạc tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp, với tầm nhìn thẳng ra bãi biển Mỹ Khê, tuyến đường đắt giá của TP Đà Nẵng. Nhà đầu tư có thể sở hữu căn hộ hạng sang tại đây với tiêu chuẩn nội thất 5 sao, được quản lý bởi tập đoàn Wyndham - một trong những đơn vị quản lý vận hành khách sạn lớn nhất thế giới.

An ninh và camera 24/24, các dịch vụ, tiện ích đều được tối ưu hoá, bể bơi vô cực, phòng tập gym, spa hiện đại, hệ thống trung tâm thương mại gồm các thương hiệu lớn. Tòa căn hộ thuộc dự án có tới 21 thang máy để có cảm giác như được phục vụ ở khách sạn 5 sao, tận hưởng không khí trong lành từ biển. Nếu chủ sở hữu vì phải lưu diễn hay công tác có thể uỷ thác cho Wyndham vận hành, khai thác, chỉ đầu tư một lần, nhận lãi suất hàng năm.

Tổng quan dự án Wyndham Soleil Danang.

Wyndham Soleil Danang được các đơn vị hàng đầu thế giới như Aedas, Artelia, Sigma... nhà thầu Hoà Bình thiết kế kiến trúc, kỹ thuật và thi công. Nội thất đi kèm của các căn hộ được đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao, chất lượng như các khách sạn hạng sang trên thế giới. Đây cũng là một trong những dự án bất động sản ven biển cao tầng và có nhiều thang máy nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án còn nhận 3 giải thưởng danh giá về kiến trúc của Việt Nam và thế giới như Best Condo Architectural Design; Mixed - Use Architecture Vietnam; Best Condo Development (Resort).

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Đà Nẵng đang thu hút hàng chục triệu khách du lịch đến thăm quan mỗi năm, nhiều khu công nghiệp, logistic được các công ty nước ngoài đầu tư, là nơi hàng chục nghìn chuyên gia tới sinh sống. Như vậy, nguồn cung trong phân khúc căn hộ hạng sang tại Đà Nẵng sẽ không đủ với nhu cầu thuê, giá phòng cho thuê sẽ tăng lên với những dự án tại các vị trí đắc địa, được quản lý bởi đơn vị chuyên nghiệp như Wydham Soleil Danang.

An Nhiên