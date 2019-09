Hãy viết ra mục tiêu nếu muốn thành hiện thực 0 Triệu phú tự thân Marie Forleo khuyên nên viết ra các mục tiêu, chọn lọc, xác định tính khả thi và lên kế hoạch thực hiện từng bước.

Marie Forleo, ngôi sao của show "Marie TV", người điều hành chương trình đào tạo kinh doanh B-School, cho rằng bạn sẽ thành công nhiều hơn đến 42% nếu thường xuyên viết ra các mục tiêu và mơ ước.

"Nếu định cải tạo phòng bếp, bạn không thể ngay lập tức thức dậy rồi mang búa ra sửa. Đầu tiên, bạn phải lên kế hoạch ra giấy. Nếu cần đi siêu thị, bạn cũng phải viết danh sách những đồ cần mua. Nếu muốn tìm hiểu một môn học mới, bạn cũng cần ghi chú. Ngay cả việc đi du lịch bạn cũng cần phải viết ra điểm đến dự định của mình", Marie Forleo cho hay.

Triệu phú tự thân Marie Forleo. Ảnh: CNBC.

Marie Forleo nêu dẫn chứng là nghiên cứu thực hiện bởi tiến sĩ Gail Matthews, giáo sư tâm lý học tại ĐH California, dựa trên đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi 23-72 từ khắp nơi trên thế giới, làm nhiều ngành nghề: doanh nhân, giáo dục, chuyên gia y tế, nghệ sĩ, luật sư và nhân viên ngân hàng.

Tiến sĩ Matthews đã chia người tham gia thành 2 nhóm: Những người viết ra các mục tiêu của bản thân và những người không làm điều đó. Kết quả: Nhóm viết ra mục tiêu hoàn thành chúng nhanh hơn so với nhóm không viết ra.

Marie Forleo cho biết: "Nhờ viết ra các mục tiêu và mơ ước mà tôi đã có được thành công. Hiện tôi trở thành người sáng lập của một công ty chuyên về huấn luyện đời sống trị giá cả trăm triệu USD như tôi hằng mơ ước".

Marie cũng nói thêm việc viết ra mục tiêu không phải chuyện đơn giản. Hầu hết mọi người không biết đâu là mục tiêu quan trọng với mình. Cô chia sẻ nếu bạn viết mục tiêu theo 5 bước này, cơ hội thành công sẽ tăng lên gấp bội.

1. Viết các mục tiêu trong năm

Marie Forleo khuyên hãy đặt đồng hồ trong 15 phút và viết ra tất cả mơ ước, mục tiêu, dự án mà bạn muốn thực hiện trong năm tới.

Hãy nghĩ tới những khát vọng mà bạn muốn hiện thực hóa. Bạn muốn thay đổi, bắt đầu, theo đuổi, ngừng lại, sửa chữa, học hỏi, trải nghiệm, khám phá, trở thành, sáng tạo hoặc đạt được điều gì? Hãy viết chúng ra giấy.

2. Xác định độ khả thi của mục tiêu

Bạn hãy nhìn lại danh sách các mục tiêu đã viết ra giấy của mình. Sẽ có 1-2 điều khiến bạn cực kỳ thích thú hoặc sợ hãi. Việc bạn cần làm là chọn 2 thứ bạn bị thu hút nhất và khoanh tròn chúng. Với mỗi mục tiêu, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

- Tại sao giấc mơ này lại quan trọng với bạn?

- Nó sẽ tạo ra điều khác biệt gì trong cuộc đời bạn?

- Nó sẽ tác động bạn thế nào về mặt sáng tạo, cảm xúc, thể chất và tài chính?

- Nếu bạn hoàn thành mục tiêu này, sẽ có những ảnh hưởng tích cực cho ai?

Sau đó, với mỗi câu trả lời, bạn hãy đọc lại thật kỹ. Hãy tự hỏi bản thân: Tại sao những điều này lại quan trọng đến vậy? Tiếp theo, hãy hỏi câu đó thêm một lần nữa: Tại sao những điều này lại quan trọng đến vậy?

Hãy bóc tách từng lớp cho tới khi bạn hiểu được bản chất của mục tiêu và điều mà bạn muốn cảm nhận, trải nghiệm và chia sẻ nếu đạt được nó. Đây là bước rất quan trọng, bởi vì: có mục đích mới có thể kiên trì, trước khi có kết quả phải tồn tại lý do.

3. Chọn một ước mơ

Đã đến lúc bạn phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Giấc mơ này sẽ là nền tảng để bạn hành động và tin rằng mọi thứ đều có thể.

Bạn cần rèn luyện khả năng tập trung. Đó là lý do bạn cần chọn ra một mục tiêu quan trọng nhất. Bằng cách đó, bạn sẽ phát huy được sức mạnh tinh thần, tính kỷ luật về mặt cảm xúc, các thói quen hành vi sẽ giúp bạn đạt được mọi mục tiêu trong tương lai.

4. Khiến mục tiêu trở nên cụ thể, dễ thực hiện hơn

Muốn hoàn thành mục tiêu, bạn cần phải có lộ trình rõ ràng, biết mình có thể thực hiện được gì.

Bạn không cần lên kế hoạch cho từng bước, hãy nghĩ tới những bước đơn giản nhất. Thay vì ghi mục tiêu là "trở thành tác giả bán chạy nhất", bạn nên ghi "tập viết 30 phút/ngày và hoàn thành bản nháp cuốn sách đầu tiên trước Giáng Sinh". Thay vì ghi "cứu vãn cuộc hôn nhân", hãy ghi "đi gặp ít nhất 3 chuyên gia tư vấn hôn nhân và đọc sách về chủ đề hôn nhân trong 6 tuần".

5. Xác định 3 bước đầu tiên và thực hiện ngay

Bạn hãy xác định có thể làm 3 điều gì để tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng của mình. Điều bạn có thể làm đầu tiên là gì?

Bạn cần chủ động thực hiện những bước nhỏ như gọi điện thoại, xếp lịch hẹn hoặc đăng ký lớp học. Muốn hoàn thành mục tiêu, bạn cần bắt tay vào hành động ngay từ hôm nay.

Sau đó, lên kế hoạch để làm tiếp bước 2 và bước 3. Đừng nói "tôi sẽ làm vào một ngày nào đó", bởi ngày đó sẽ không bao giờ tới.

Sau khi hoàn thành một bước, hãy đề ra những bước tiếp theo. Bạn cần nhớ rằng, con đường mà mình chọn không hề dễ đi. Những giấc mơ lớn lao luôn đi kèm với thách thức lớn lao; con đường phía trước bạn còn rất nhiều chông gai và ẩn số. Tuy nhiên, bạn cần vượt qua được phần khó nhất, đó là xác định mục tiêu và bắt tay vào làm.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta rất dễ bị xao nhãng và nản lòng. Do đó, việc viết ra các mục tiêu quan trọng nhất sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng và cụ thể về điều mình muốn.

Việc này không chỉ đơn giản là viết các mục tiêu vào sổ rồi để đấy. Bạn cần xem lại chúng thường xuyên, thậm chí mỗi ngày. Các mục tiêu này phải là ưu tiên hàng đầu của bạn.

Marie Forleo sinh năm 1975 tại bang New Jersey, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và hai công ty tài chính Gourmet và Mademoiselle. Từ năm 2001, cô khởi nghiệp với việc mở các lớp học dạy kỹ năng sống và kinh doanh dành cho phụ nữ.

Năm 2008, Forleo trở nên nổi tiếng khi phát hành cuốn sách "Make Every Man Want You: How to Be So Irresistible You'll Barely Keep from Dating Yourself". Cuốn sách hiện được dịch ra 16 ngôn ngữ trên toàn cầu. Năm 2009, cô thành lập Marie Forleo International, một công ty đào tạo giúp các cá nhân phát triển bản thân. Sau 10 năm, hiện cô là một diễn giả được yêu thích tại Mỹ, từng được tỷ phú Richard Branson mời làm cố vấn cho các doanh nhân trẻ tại Trung tâm khởi nghiệp do ông thành lập. Cô cũng được nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey khen ngợi là nhà lãnh đạo chu đáo của thế hệ mới.

Sơn Nam (Theo CNBC)