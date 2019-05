Hành trình đưa sắc đẹp Việt thăng hạng trên đấu trường quốc tế của Leading Media 0 Dưới sự đào tạo của Leading Media, nhiều người đạt thành tích cao tại đấu trường nhan sắc quốc tế như Miss Earth Phương Khánh, Super Model International Khả Trang...

Hôm nay, công ty giải trí Leading Media - đơn vị sở hữu dự án "Ngôi sao danh vọng - Leading Stars Project" và cuộc thi "Mister Việt Nam 2019" tổ chức kỷ niệm một năm thành lập. Dù mới hoạt động được một năm nhưng Leading Media đã có những thành công nhất định trong quá trình đào tạo, dẫn dắt các thí sinh Việt tham gia đấu trường người mẫu, sắc đẹp thế giới.

Từ trái sáng, CEO Leading Media - Bi Nguyễn; nhà sáng lập Leading media, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn; CO.CEO Leading Stars - Vũ Thị Hoa; đồng sáng lập Leading Stars - bác sĩ Nguyễn Đức Tuyên; Senior officer - Hoà Đỗ.

Một năm trước, ngay khi vừa công bố thành lập, Leading media lập tức ra mắt dự án "Ngôi sao danh vọng- Leading Stars Project" với quyết tâm tìm kiếm thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Dự án tổ chức tuyển ứng viên khắp mọi miền đất nước, tìm ra 10 gương mặt nam và nữ xuất sắc để đào tạo, huấn luyện chuẩn bị cho các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

"Tại thời điểm đó, nhiều người cho rằng Leading Media cố tình gây chú ý, còn việc tuyển chọn không có nghĩa lý gì vì từ trước tới nay, hầu hết những người mẫu, người đẹp Việt có danh hiệu sẽ được mời đi thi quốc tế chứ chưa có tiền lệ các ứng viên được tuyển chọn và đào tạo để đi thi", đại diện đơn vị cho biết.

Leading Media gặp không ít khó khăn trong việc truyền thông. Tuy nhiên, không lâu sau ngày tổ chức tuyển ứng viên khu vực phía Bắc tại Hà Nội, ứng viên Dương Nguyễn Khả Trang đã tham gia và đoạt ngôi vị Quán quân cuộc thi Super Model International 2018. Thành công của Khả Trang được xem là sự mở màn may mắn của dự án; chứng tỏ bước đi bài bản của Leading Media.

Hoa hậu Trái Đất, Miss Earth 2018 - Phương Khánh (trái) và Super Model International 2018 - Khả Trang.

Sau thành công của Dương Nguyễn Khả Trang, Nam vương Manhunt 2017 Ngọc Tình - CEO của dự án và siêu mẫu Diệu Huyền trở thành vedette tại sàn diễn thời trang quốc tế New York Couture Fashion Week.

Tháng 12/2018, "Ngôi sao danh vọng" Nguyễn Phương Khánh ghi vào lịch sử nhan sắc Việt Nam với ngôi vị Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2018, một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Chiến thắng này giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Tiếp đó, Mai Tuấn Anh tiếp tục mang về ngôi vị Á vương Manhunt International 2018 và Trịnh Văn Bảo - gương mặt mới trong làng mẫu nam đăng quang ngôi vị Nam vương Mister International 2018. Sau 10 năm kể từ khi nam vương Tiến Đoàn đăng quang cuộc thi này, Trịnh Bảo mới là người thứ 2 đem về chiến thắng cho Việt Nam.

Từ trái sang, Mister Global Việt Nam - Hùng Cường, CEO Leading Media - Manhunt Ngọc Tình, Á vương Manhunt - Mai Tuấn Anh, Mister International 2018 - Trịnh Bảo.

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người sáng lập công ty Leading Media khẳng định bí quyết thành công chính là tầm nhìn và chiến lược đúng đắn, hiệu quả cho mỗi thí sinh. Việc lựa chọn, đào tạo, huấn luyện kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng nằm trong chiến lược đó.

"Những người sáng lập Leading Media đã chuẩn bị và tích luỹ trong suốt 12 năm làm công tác đào tạo, hỗ trợ những tên tuổi nổi tiếng như Trương Thị May - Miss Universe Việt Nam 2013; Vũ Thị Hoàng My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam; Trương Ngọc Tình - Manhunt International 2017; Vũ Mạnh Hiệp - Giải vàng siêu mẫu Việt Nam; Nguyễn Hữu Long - Giải vàng siêu mẫu Việt Nam; Phạm Hương - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam; Ali Hoàng Dương - Quán quân The Voice; Đỗ Trần Khánh Ngân - Miss Globe 2017...", Phúc Nguyễn chia sẻ.

Từ trái sang, đồng sáng lập, NTK - Corry Dũng Trần, nhà sáng lập Leading Media - chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, đạo diễn - nhà sản xuất Bill Nguyễn.

Leading Media đang tổ chức Mister Việt Nam 2019 - cuộc thi cấp quốc gia, dành riêng cho nam giới tại Việt Nam. Vòng sơ tuyển khu vực phía Nam tại TP HCM có hơn 200 thí sinh ứng tuyển và 16 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn lựa để vào vòng thi tiếp theo. Vòng sơ tuyển khu vực phía Bắc dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 tại Hà Nội.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sắc đẹp, những người sáng lập công ty Leading Media kỳ vọng sẽ đem đến những kỳ tích mới cho Mister Việt Nam 2019 cũng như cho các "Ngôi sao danh vọng" trên đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Ngân An